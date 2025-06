Milan porazil ve finiši Brita Freda Wrighta a Nizozemce Mathieua van der Poela. Připsal si šesté letošní vítězství, z toho páté ve WorldTour.

„Bylo to fakt náročné. Je to můj první závod po dlouhé době a dost jsem si to protrpěl. V jednu chvíli jsem se propadl dozadu a jel na hraně. Musím poděkovat klukům z týmu, že mě dostali zpátky,“ řekl čtyřiadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek, který se chystá na svou premiérovou Tour de France.

Celkové pořadí vede Milan před Pogačarem, jenž má stejný čas, a s náskokem dvou sekund před třetím Van der Poelem.