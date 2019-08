Africký průkopník Impey dobývá Moravu. Barvitá byla jeho cyklistická pouť

Letos, ve 34 letech, se v deváté etapě do Brioude dočkal po zdařilém úniku také etapového vítězství na Tour.

„Poprvé v životě jsem měl po závodě v očích slzy dojetí,“ vypráví.

Manželka Ali, s níž žije ve španělské Gironě, naložila do auta jejich tři kluky, kterým je šest let, tři roky a pět měsíců, načež šest hodin řídila, aby to o volném dni Tour mohli s tátou společně oslavit.

„Byl jsem tehdy po etapách na bočním větru dost vyčerpaný,“ vzpomíná Impey. „Ale jakmile jsem rodinu uviděl, restartovalo mě to a prohlásil jsem: Už jen pár etap a budeme v Paříži.“

Nejstarší syn ho vzápětí překvapil tvrzením, že už nechce hrát fotbal a že se rozhodl být cyklistou. „Kreslí teď obrázky cyklistů zvedajících v cíli ruku nad hlavu a lidem vykládá: Tak vyhrává můj táta.“

Tour zakončil Impey s týmem Mitchelton-Scott v Paříži pořádným večírkem, ty tahle parta s australskou DNA umí dobře. „Dali jsme si piva a nějakou tu whisky. I na burgery a pizzy po Tour dojde. Čistíte tak hlavu.“

Chápe Gerainta Thomase, který po třech dnech na podobné stravě opět sedl na kolo a oznámil: „Připadám si tlustý.“

Impey smýšlel podobně: „Předtím spalujete na Tour kolem šesti tisíc kilokalorií denně. Najednou s tím přestanete a navíc změníte stravu. I mé tělo se pak chtělo vypnout.“

Totální vypnutí ovšem nesměl připustit. Týden poté skončil dvanáctý na jednorázovém závodě World Tour v Londýně, nyní jede na Moravě čtyřetapové klání Czech Tour. Zahajovací časovku Mitchelton-Scott vyhrál. „A druhá etapa by mi mohla profilem sedět,“ věří Impey.

V minulosti mnohokrát pomáhal jiným. Ale na konci roku 2017 šéfy týmu požádal o více příležitostí jezdit sám na sebe. „Nabral jsem sebevědomí a chci to ukázat.“

Dvakrát se stal celkovým vítězem Tour Down Under, loni vyhrál i etapu na závodě Dauphiné.

Cyklistickou pouť měl předtím barvitou. Otec ho údajně posadil na dětské kolo skoro hned, jak začal chodit. V roce 2010 měl 25letý Impey kontrakt v týmu RadioShack. „Ale potom jsem podepsal nově vznikající prvodivizní stáji Pegasus. Ta zkrachovala dřív, než začala závodit. Zůstal jsem bez smlouvy, bez peněz, musel jsem vystěhovat byt ve Španělsku a vrátit se do Jižní Afriky.“

Vzal zavděk nabídkou z tehdy třetidivizní formace MTN-Qhubeka, sestoupil o dvě třídy níž, jezdil jihoafrické regionální závody, etapy Kolem Maroka nebo Íránu, než si ho všimla německá stáj NetApp z druhé divize. „Řekl jsem si: Ještě jednou se zkusím uchytit ve velké cyklistice.“

Daryl Impey Čísla kariéry 12 let jezdí v profipelotonu, od roku 2012 za tým Mitchelton-Scott (dříve Orica).

Na závodech Kolem Švýcarska a Rakouska pak prokázal, že solidně zvládá i větší akce, v Gironě si pronajal pokoj v apartmánu irského cyklisty Dana Martina, tvrdě dřel. Navnadila ho zpráva, že se rodí nový australský worldtourový tým Orica, jehož šéf Matt White shání jezdce-pomocníka, který umí solidně sprintovat i jezdit do kopců, jakéhosi všude použitelného univerzála.

„Napsal jsem Mattovi: Chlape, dej mi šanci,“ vypráví Impey. Napsal Whitovi raději víckrát, opakovaně ujišťoval, jak moc o tu práci stojí. Až konečně dostal odpověď: Bereme tě. „Byl jsem úplně poslední jezdec, kterého doplnili na soupisku.“

V sezoně 2012 zajel Giro natolik spolehlivě, že ho oproti původním plánům poslali také na Tour. O rok později už na ní oblékal žlutý dres, který ve sprinterském prvním týdnu závodu přebral od týmového kolegy Simona Gerranse.

ROK 2013. Daryl Impey, nový lídr průběžného pořadí Tour de France.

A letos, po sedmi letech snažení, triumfálně zvedl ruku v cíli etapy.

„Já vím, že žlutý dres je svatý grál cyklistů,“ říká. „Ale ta neskutečná radost ve chvíli, kdy jsem vyhrál etapu, byla ještě větším zážitkem.“