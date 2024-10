Turek pojede MS ve virtuální cyklistice, vyzve Pogačara se Saganem?

Turek na webu Českého cyklistického svazu uvedl, že by na startu měli být i hvězdný Slovinec Tadej Pogačar a bývalý trojnásobný mistr světa v silniční cyklistice Slovák Peter Sagan, který již ukončil profesionální kariéru.

„Jsem opravdu rád, že to vyšlo. Jako Česká republika moc divokých karet napříč disciplínami nedostáváme. Nebylo to snadné, ale podařilo se vše dotáhnout. Vážím si toho o to víc, že se proslýchá, že další dvě by měly být pro Pogačara se Saganem,“ řekl Turek.

Podle něj hrálo v udělení divoké karty roli i to, že jel mistrovství světa vloni, kdy obsadil 54. místo mezi 82 startujícími. „Jezdím v rámci přípravy i další virtuální závody a lidé, co o tom rozhodují, už o mě určitě slyšeli. Nějaké jméno mám,“ uvedl jednatřicetiletý člen týmu ATT Investments, který má dva domácí tituly ve virtuální cyklistice.

Daniel Turek během mistrovství světa ve virtuální cyklistice.

Jeho cílem je bojovat o umístění v první desítce. „Poslední měsíc jsem jel už jen Kolem Chorvatska. V tréninku jsem si trochu snížil objem a jezdil jsem víc na trenažéru. Váha šla dolů a cítím se lépe než před měsícem,“ řekl Turek.

Mistrovství světa se skládá ze tří závodů. Pořadí se určí podle získaných bodů.