Další Polmanova výzva. Ultracyklista chce připomenout českého cestovatele

Teplický rodák Julius Payer si v rakouské císařské armádě vydobyl pověst skvělého kartografa poté, co zmapoval v italských Alpách masiv Adamello-Presanella a také Ortleské Alpy. Následně byl přizván k několika arktickým expedicím, během kterých zmapoval pobřeží severovýchodního Grónska a na cestě mezi Severním mořem a Beringovou úžinou objevil souostroví, které nazval Zemí Františka Josefa.

Na počest českého cestovatele nese jeden z ostrovů jeho jméno, stejně jako horská chata pod vrcholem Ortler, který byl nejvyšším bodem Rakouska-Uherska.

„Byl jsem překvapen, jak je v severní Itálii uznávaný. Je tam možná známější než tady v Čechách,“ líčí Polman své setkání s osobností Julia Payera.

Nápad na spojení Payer Hütte, která slouží jako hlavní výchozí bod pro výstup na Ortler, a Payerových rodných Teplic zrál v Polmanově hlavě několik let. Trasa propojující oba body je dlouhá 650 kilometrů. Což není pro známého ultracyklistu ničím závratným. Polman už má úspěšně za sebou Race Across America i NorthCape-Tarifa, tedy jedny z nejtěžších ultramaratonských podniků na světě.

Svůj plán proto rozšířil o výstup na 3905 metrů vysoký Ortler. U toho ale neskončil. „Zjistil jsem, že se přesně v té oblasti jezdí prestižní ultramaratonský závod Race Across The Alps. Tak jsem si řekl: super, to je ono, zajedu ten ultramaraton a pak rovnou navážu payerovským projektem.“

Trasa Race Across The Alps, který startuje 23. června, měří 525 kilometrů, převýšení činí 14 500 metrů a za jeden den zdolají závodníci ikonické alpské průsmyky Gavia, Mortirolo a dokonce dvakrát Stelvio. V itineráři číhá ještě dalších šest stoupání. „Časový limit je třicet dva hodin. Když to někdo zvládne za dvacet čtyři, je to považované za fakt hodně dobrý výkon,“ přibližuje Polman náročnost závodu.

Zvládnout trasu za jeden den je i jeho cílem. Pak vymění tretry za pohorky a přes Payer Hütte zdolá Ortler. „Je to ale skoro čtyřtisícová hora, takže hlavní slovo bude mít počasí,“ uvědomuje si. Proto si na výstup vyhradil dvoudenní okno, aby měl dostatek času přizpůsobit se aktuálním podmínkám. „V horách nemůžu nic riskovat. Doma na mě čeká manželka a dvě děti, takže prioritou je vrátit se v pořádku.“

Hned po Ortleru plánuje vyrazit na cestu do Teplic. „Trávím většinu času na kole, proto bude sestup z hory asi kritická fáze. Ortler je strmý a dlouhý, takže budu muset nasednout co nejdřív na kolo, než začnou nohy bolet,“ vysvětluje.

Celou akci chce zvládnout po ultramaratonsku pouze s krátkým spánkem v cíli Race Across The Alps a poté na trase do Čech. Jeho standardní dobu odpočinku lze ale spíš nazvat šlofíkem, protože většinou nespí déle než dvě hodiny. Na nevyhnutelné krize už má osvědčený návod: „Pivo nebo nějaká dobrota. Nebo zavolám domů a chvíli pokecám s holkami.“

Už deset let spojuje Polman svá dobrodružství s dobročinností. Vybrané peníze rozděluje mezi nemocné děti a spolek vozíčkářů ve Staré Pace. Letos přibral ještě Lékaře bez hranic.

Na transparentním účtu se mu za loňský rok nastřádalo přes 690 tisíc, což je dosavadní rekord.

„Extrémní sportovní výkony přitahují pozornost a já mám spoustu skvělých fanoušků. Uvědomuji si, že mám obrovské štěstí, že můžu provozovat takové pakárny. Někdo musí bojovat o každý všední den. Takže to nejmenší, co můžu udělat, je vyhlásit sbírku a udělat tomu nějaké promo,“ říká.

Svou další „pakárnu“ odstartuje už příští pátek.