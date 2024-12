Nefér diskvalifikace místo triumfu? Je to pro mě vedlejší epizoda, říká Polman

„Nějakou dobu pro mě byla diskvalifikace koulí u nohy. Kamkoliv jsem po závodě přišel, tam se mě na ni ptali a já musel vše vysvětlovat,“ vzpomíná Polman.

Přelom června a července 2022 strávil putováním Evropou, na cestě za vítězstvím překonal i těžký pád a zvládl výměnu zlomených řídítek. V cíli se mu dostalo vítězného uvítání, vždyť nejbližší závodník na něj ztrácel 500 kilometrů.

Až když se vrátil do Česka, zjistil, že ho organizátor závodu Andy Buchs z výsledků odstranil. I proto novou knihu pojmenoval Rychlejší než vítěz.

Kauza vašeho „nevítězství“ prolétla v létě 2022 asi úplně všemi médii. Chtělo se vám po takovém zklamání knihu o závodě vůbec psát?

Upřímně, po tom všem jsem vůbec neměl chuť dávat knížku dohromady. Andy mě nekompromisně a bez jakýchkoliv důkazů označil za člověka, který přijímal nedovolenou podporu. Ale protože to tak nebylo, neměl obvinění jak dokázat. Chvíli jsem byl přesvědčený, že žádná kniha ani film o závodě nevznikne.

A trvalo dva roky, než jste názor změnil.

Ve skutečnosti jsem měl tohle nastavení jen chvíli. Když jsem se z Tarify vrátil, měl jsem už dva roky rozepsaný román Holka statečná, a rychle jsem zjistil, že nedokážu psát dvě různé knihy zároveň. Proto jsem se soustředil jen na dopsání toho románu. Čas otupí všechny hrany, takže když jsem Holku statečnou dokončil, přišlo mi škoda zahodit všechen materiál, který z Tarify mám, a pustil jsem se konečně i do ní.

Jaké bylo se k více než dva roky starým vzpomínkám vracet?

Hodně dojmů si přímo v závodě nahrávám na diktafon, a ještě si pak píšu k nahrávkám poznámky. K některým okamžikům se mi nevracelo snadno a psaly se mi těžko. Takže ta cesta ke vzniku knížky byla dlouhá a náročná, vlastně dost podobná jako celý závod.

Co vám po takové době utkvělo v hlavě především?

Naštěstí si pamatuju hlavně ty dobré věci. Ty nepříjemné jsem už skoro zapomněl a musel jsem si je hodně připomínat z nahrávek. S dvouletým odstupem bych nějaký moment popsal jako nedůležitou epizodu, kterou ani nemá cenu do knížky zařazovat, ale ty nahrávky a zápisky mi pomohly se vcítit zpět do tehdejších pocitů naštvanosti nebo i ukřivděnosti. Naopak třeba setkání s lidmi a jejich jména jsem mohl psát rovnou z hlavy.

Na trase závodu byl také ikonický Galibier, který Polman zdolal v hluboké noci.

Ozvali se vám po závodě ostatní účastníci? Třeba Němec Paul Bernd na Buchse tlačil, aby vás diskvalifikoval.

Ten byl takový hlavní spouštěč událostí, protože nejspíš dostal organizátora dost pod tlak. Já jsem byl v kontaktu s Finem Mattim Ainasojou, který dojel jako druhý, takže je zanesený jako vítěz ročníku. On mi pak hned napsal, že ho to vítězství vůbec netěší. Ale on byl taky jeden z mála závodníků, kteří mi přišli normální, protože většina ostatních byla až podivně zařezaná.

V jakém smyslu?

Překvapilo mě, kolik závisti a zášti je přítomno v závodě, o kterém jsem předpokládal, že ho jedou samí pohodoví bikepackeři. Ale úplně to tak nebylo. Z Mattiho jsem naopak cítil, že takhle zvítězit nechtěl.

A co sám Buchs? Spojil se s vámi od té doby?

Vůbec. Andymu jsem psal po závodě já, moje mamka, kluci z mého Ultra Pako Racing Teamu, dokonce jeden švýcarský fanoušek, který závod velmi detailně sledoval a jezdil se dívat na trať. Všechno to byly slušné a konstruktivní maily, které jen vyvracely Andyho smyšlenky, na základě kterých mě diskvalifikoval. Ale zjistil jsem, že moji mailovou adresu zablokoval, stejně jako zakázal přístup na facebookové i instagramové stránky závodu všem lidem z Česka, kteří se za mě v komentářích postavili. Řekl bych, že to charakterizuje jeho přístup k celé věci.

Dojezd do cíle ve španělské Tarifě.

Prostě si udělal názor a nehodlal ho měnit.

Ve finále mu to už ani nemám za zlé. Jediné, co mu nedokážu odpustit, je, že se ze mě snažil udělat podvodníka. To mi teda opravdu bytostně vadí. Ale kdyby mi podal ruku a řekl, že se omlouvá, tak bych to přijal. Nechovám k němu nějakou brutální zášť, jak si občas lidé myslí.

Důvodem diskvalifikace bylo zapojení Tadeáše Kopči, který vás chtěl během závodu fotografovat. Kolik jeho fotek se nakonec do knížky dostalo?

Tadeáš je takový můj dvorní fotograf, i když to zní trochu blbě. Vymyslel road trip po Evropě s rodinou a napadlo ho, že mě přitom bude fotit. Organizátor s tím na startu neměl žádný problém, ale bohužel ostatní závodníci ano. My jsme rovnou říkali, že vůbec nebudeme v kontaktu, ačkoliv Andy na tom ani netrval. Táda fotil na dlouhé sklo, takže o většině fotek jsem ani nevěděl, že vznikají. Ale jeho fotky jsou jen do Švýcarska, pak vydal Andy zákaz focení. Takže ty nejhezčí fotky jsou v první půlce knížky. Na druhou stranu zase v druhé půlce graduje příběh, tak se to hezky doplňuje.

Jak celou kauzu vaší diskvalifikace s odstupem vnímáte?

Do závodu jsem investoval spoustu času, peněz a úsilí, takže ty první dny po Andyho rozhodnutí jsem pochyboval, jestli mám vůbec zapotřebí takové věci zažívat. Dokonce jsem se malinko litoval. Ale na druhou stranu takové okamžiky mi pomáhají otevřít oči a uvědomit si, co je důležité. A nějaký závod to vážně není. Naopak to, že mám rodinu a dvě zdravé dcery, je pro mě obrovské štěstí. Snažím se to sice uvědomovat každý den, ale po takové ráně si to uvědomíte daleko intenzivněji.

Takže dnes už zklamání necítíte?

Nejdřív jsem si samozřejmě vyčítal, proč jsem vůbec do toho závodu šel. Ale hodně rychle jsem začal být rád, že jsem ho jel. Celý závod byl vlastně dost složitý, měl jsem velký pád a skončil v nemocnici. To, co se dělo s výsledky závodu, už dnes vnímám jako takovou vedlejší epizodu. Vidím, že ten závod přinesl daleko víc dobrých věcí než těch špatných.

Které třeba?

Už jen charitativní sbírka, kterou jsem vypsal pro dvě nemocné děti a skupinu vozíčkářů, dopadla naprosto nečekaným a skvělým výsledkem. Vybralo se asi 650 tisíc, což absolutně překročilo jakoukoliv sbírku, kterou jsem do té doby dělal. Také jsem dodneška v kontaktu s Kubou Gselou, druhým Čechem, který závod jel. Psali jsme si zprávy, vzájemně se podporovali psychicky, a pak se potkali i v Čechách. Kuba znal organizátora Andyho už z jiného závodu v Americe a říkal, že to je hodně specifický týpek, což se jen potvrdilo.

Dostalo se do knížky i něco navíc, co se zatím o závodě na veřejnost nedostalo?

Když jede člověk několik dní na kole sám, napadají ho různé věci. Mě nejčastěji takové stupidní básničky. A tentokrát jsem se rozhodl, že si je taky nahraju a dám do knížky. V té jsem je pak zařadil do těch míst, ve kterých mě napadly.

Název knihy vás napadl hned, jak jste ji začal psát?

Pracovali jsme s více variantami, jedna už byla téměř finální, ale já s ní nebyl úplně ztotožněný. Mělo to být Ukradené vítězství, jenže já měl pocit, že to je trošku moc ubrečené. Nakonec mě, kde jinde než na kole, napadlo Rychlejší než vítěz. Tak jsem hned po vyjížďce psal do vydavatelství, že už jsem na to přišel. Je to úderné a popisuje reálný stav věci.

Je to zároveň narážka na to, že se podle Buchse nesmíte označovat slovem vítěz?

Jo jo, taky. Dávám si pozor na to, abych to dodržoval, nechci prosazovat na sílu vlastní vizi. Ten zákaz se dá obejít různými způsoby, a tohle je jeden z nich. Protože kladných reakcí na název je hodně, pojmenuju tak i dokument o závodě, který vyjde na začátku roku.

Už jste zmínil, že vám nedávno vyšel román Holka statečná, který je založený na reálném příběhu. Jak se liší sepisování příběhu někoho jiného a vlastních zážitků?

Nejvíc asi tím, že u románu Holka statečná jsem chtěl, aby informačně vše sedělo. Takže jsem hodně mluvil s paní Blankou Čílovou, která je hlavní postavou, a taky jsem řešil spoustu archivních dokumentů, abych si vše ověřil. Kdežto když píšu o něčem, co jsem sám zažil, tak to je daleko jednodušší, protože mám všechno namluvené na diktafonu. Ale o něčem jiném, než co jsem zažil sám, mě asi ve finále baví psát víc.

Takže tímto okamžikem přestáváte psát cyklistické knížky?

(smích) To zase ne. Lidi baví si o mých cyklistických výmyslech číst a když se něco naskytne, tak bych rád ještě něco dalšího cyklistického napsal. Uvidíme, co mě zláká. Mám v hlavě i nějaké pohádky, je toho víc.