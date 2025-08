Na silnici se toho nedávno najezdil ažaž. Vyhlášený ultramaratonec a milovník náročných výzev si naplánoval, že bez podpůrného týmu a jen s krátkými přestávkami na spaní objede celou trasu letošní Tour de France. A to i včetně přejezdů mezi etapami!

Ultra Tour, nazval projekt příhodně.

Vyrazil ve stejnou dobu jako peloton. V Paříži na Champs-Elysées sesedl po devatenácti dnech a sedmi hodinách. Hotovo. Na cyklopočítači se rozsvítilo celkem 6 013 ujetých kilometrů, v průměru 311 denně. Navíc ho hřál pocit, že na dobročinné sbírce, kterou pomáhá dětem ve složité situaci, handicapovaným a lidem na sklonku života, přibylo 200 tisíc korun.

„A ještě jsem doma z gauče po návratu stihl sledovat poslední dvě etapy. Takže fajn,“ líčil spokojeně pětačtyřicetiletý Polman.

Ale upřímně, kolikrát jste si na trase vynadal: Co mě to zase popadlo?

No popravdě, hned několikrát. Hlavně když jsem byl někde podchlazený a na úplném limitu. Což bylo vlastně docela často.