Za 10 dní ujel na kole 5 tisíc kilometrů. Je to osobní vítězství, říká Polman

Tak jaké jsou dojmy z čtvrtého místa po návratu do vlasti?

Hodně pozitivní. Nečekal jsem, že bych mohl zajet nějaký slušný výsledek. Celkově sedmé místo a čtvrté v kategorii do mužů do 50 let, to je dobrý. Mým cílem bylo hlavně dojet, protože už samo o sobě dokončit ten závod je takové osobní vítězství (zvládli to zatím jen tři Češi. Kromě Polmana ještě Sváťa Božák a Tomáš Navrátil). Mezi nováčky to historicky dojelo nějakých 48 procent lidí, takže víc než polovina cíl neviděla. Jsem šťastný, že jsem patřil do té šťastnější půlky. Celkově jsem ten závod odjel poměrně dobře a vyšlo to na solidní umístění.

To čtvrté místo pro vás musí být o to cennější, je to tak?

Jasně, to je. Momentálně nevím, jestli bych se tam chtěl vracet a pokoušet se v budoucnu o lepší umístění, nebo něco podobného. Jsem spokojený s tím, že jsem to zajel i se slušným časem na nováčka. Celkově je ten výsledek nad mé očekávání.

Daniel Polman na závodě Race Across America (RAAM).

Předpokládám, že jste během závodu zjistil spoustu věcí, které by se případně do budoucna daly vylepšit.

Když člověk jede takový závod podruhé, má obrovskou výhodu v tom, že má aspoň nějaké povědomí o té trase, dokáže si představit to, co ho čeká, což je dost důležité. Už teď vím, že se dá hodně času ušetřit na přestávkách, které byly delší. Jelo se mnou i obytné auto, kde se vařilo a kde jsem měl takové zázemí. Tyhle zastávky by se daly výrazněji eliminovat.

Co váš všechno během závodu potkalo? Muselo toho být spoustu.

Bylo. Vlastně to byl i jeden z důvodu, proč jsem ten závod chtěl jet. Věřil jsem, že mě toho potká hrozně moc. Je to Tour de France ultracyklistiky. Je to závod extrémní v tom, že je dlouhý - 4800 kilometrů. A nejenom to. Střídají se tam nejrůznější extrémy. První tři dny se jede v poušti, kde jsou hodně velká vedra. Zažil jsem tam nějakých 46 stupňů přes den. Když v tom jedete tři dny, je to fakt velký extrém. Pak přijdou Skalisté hory, kde jsou naopak teploty kolem nuly a hlavně hodně vysoká nadmořská výška.

V jakých výškách jste se pohybovali?

Den a půl jsme se pohybovali ve výšce okolo tří tisíc metrů, což bylo hodně znát. Někteří tam zažívají problémy s výškovou nemocí, já jsem taky cítil, že mě ta výška oslabuje. Je to jiné, než když člověk chodí po horách pěšky, pohyb na kole je v tomhle náročnější. I já jsem se pak už těšil do nížin. Celkově je ten závod hodně proměnlivý, projížděli jsme i hořícím lesem, chytli jsme v poušti přímo v Monument Valley nějakou písečnou bouři, kdy začal foukat šílený boční vítr, kdy jsem se sotva udržel na silnici. Pak jsme chytli i silné deště, dva dny jsem trávil úplně mokrý. Prožili jsme všechno.

Co nějací medvědi, pumy?

Neviděl jsem. Viděl jsem pár značek - pozor na pumy, ale zvířata jsem viděl především mrtvé. Ten závod probíhá na frekventovanějších silnicích. V odstavném pruhu, kde jedete, je strašně moc mrtvých zvířat. Různí mývalové, pásovci a nejrůznější želvy. Na tom sluníčku to zároveň všechno hnije a ten smrad je jeden z těch špatných zážitků z tohohle závodu.

Strach z toho, že byste potkal medvěda nebo pumu, jste neměl?

Ani ne. Tím, že to vede po frekventovanějších silnicích, oni se tam moc nesrocují. Hadů tam bylo hodně.

Jak vy jste se vlastně k takto extrémním závodům dostal?

Delší dobu jsem jezdil 24hodinové závody. V roce 2010 jsem se rozhodl, že bych chtěl jako první Čech překonat hranici 800 kilometrů během 24 hodin, což se mi ve Švýcarsku povedlo. Ujel jsem 880 kilometrů. V roce 2016 jsem se rozhodl, že se pokusím jako první překonat hranici 900 kilometrů, což se podařilo na závodech na Slovensku. Vylepšil jsem tam český rekord na 911 kilometrů. A to byl pro mě takový milník, kdy jsem si řekl, že v jednodenních závodech už jsem dosáhl na své maximum

A toužil jste po něčem dalším.

Zjistil jsem, že existují ultramaratony, které se jezdí na víc kilometrů. V roce 2017 jsem to zkusil. Svůj první závod jsem zajel slušně, ale prošel jsem si obrovskými krizemi. Ve své kategorii jsem skončil třetí a nominoval jsem se právě na Race Across America. Přišel mi domů certifikát, že jsem nominovaný. V tu chvíli jsem si říkal, že to pojedu zkusit. Teď mám za sebou vrchol v ultracyklistice, ale de facto jsem pořád nováček. Nemám za sebou tolik závodů, abych mohl říkat, že jsem zkušený ultramaratonec.

Jsou ultramaratony pořád ještě závody, nebo spíš dobrodružné výpravy?

Existují závody bez podpory, kdy jedete úplně sám, nakupujete si zásoby, všechno si vezete na kole. Tam spíš převažuje to dobrodružství. V okamžiku, kdy veškerý náklad veze doprovodné auto a vy jedete na kole co to dá bez přestávky, je to spíš závodění, je to sportovnější pojetí. Obojí ale má své kouzlo, výhody, nevýhody, obojí je pěkné. Ale za mě je fajn sdílet radost s doprovodným týmem, popovídat si občas. Když jedete několik dní sám, je to těžké na mozek.

Potkala vás někdy během závodů chvíle, kdy jste si řekl, že už je to moc?

Teď zrovna v té Americe jsem pocítil, že jsem v situaci, ve které bych nechtěl být. Bylo to v momentě, kdy jsme jeli po dálnici a některé úseky tam jsou jak na Jižní spojce. Když je člověk na svém limitu, má spánkový deficit a v tomhle provozu musí přejíždět z pruhu do pruhu, je to hodně na nervy a je to nebezpečné. To jsem si kolikrát říkal, abych se hlavně vrátil domů živý, to je nejdůležitější. Jednou jsem měl i mikrospánek na kole, spadl jsem do svodidel. Bylo štěstí, že to dopadlo ještě dobře. Ale v takovém závodě jste pořád na nějaké hraně. I doprovodná auta nabourala, Rakušané otočili auto na střechu. Myslím, že to je i důvod, proč mě momentálně neláká se tam vracet.

Daniel Polman na závodě Race Across America (RAAM).

Vážně? Vůbec vás to neláká?

Nikdy neříkej nikdy, ale zatím jsem ve fázi, kdy si říkám, že jsem to zažil, byl to můj sen, nádherný zážitek, ale musel by být hodně silný motiv, abych se tam rozhodl jet znovu. A to nevím, co by to mělo být. Posunout se v pořadí, nebo zlepšit čas, to jsou slabé motivy. To se mi asi nebude chtít, takže uvidíme.

Co tedy bude dál? Splnil jste si sen, ale podobných závodů je po světě mraky. Co třeba Iditarod na Aljašce?

Zrovna tohle je už rozhodně víc dobrodružství než cyklistika. Obdivuju Honzu Kopku (vítěz Iditarodu), je to úžasné. Několik dní tam třeba jen tlačíte kolo ve sněhu, ale to zase já úplně nevyhledávám. Když jedu na kole, chci, aby to jelo, proto mě tenhle typ závodů neláká. Ale podobných klání je určitě hodně. Na druhou stranu, i já jsem v minulosti vymyslel spoustu extrémních podniků.

Jaké například?

Třeba Praha - Sněžka. To byl závod okolo Česka, kdy jsem propojil čtrnáct nejvyšších vrcholů v republice. Přemýšlím, že zase vymyslím něco podobného, dává mi to tvůrčí svobodu. Závody jsou přece jen spojené s nějakou s organizací, termínem, a to je složitější zkombinovat, než když si vymyslíte něco svého vlastního. Možná se teď zase vydám tímhle směrem.