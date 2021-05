Biková premiéra Polmana. Fanoušci ho neviděli, on neviděl na cestu. Ale vyhrál

Minulý víkend odstartovala v Česku ultramaratonová sezona. Do Mostku, kde závod 400 ultra startoval i končil, přijelo 78 nadšenců. Mezi nimi i Daniel Polman, který si střihnul svůj první ultramaraton na horském kole bez podpory. A nebyl by to on, kdyby rovnou nevyhrál.