Cyklista Babor bude závodit za španělskou stáj Caja Rural

„Caja Rural-Seguros mi připadá jako nejlepší místo pro další růst a navíc už má jednoho českého jezdce. Na takovouhle nabídku nebyla jiná odpověď než ano,“ uvedl berounský cyklista na týmovém webu.

V novém působišti chce prodat schopnosti z úspěšné kariéry na dráze, během níž se stal juniorským mistrem světa i Evropy ve scratchi a medaile z kontinentálního šampionátu vybojoval i v kategorii do 23 let. Momentálně reprezentuje na MS v Montigny. „Chci být nejrychlejším mužem pelotonu, skutečným sprinterem. A jsem připravený plnit úkoly, které od týmu dostanu. V příštím roce je mým cílem ukázat, kdo jsem a co umím,“ dodal Babor.

Bývalý jezdec prostějovského týmu Tufo-Pardus letos slavil na mezinárodních akcích tři etapová vítězství. Na závodě Kolem Rumunska uspěl dokonce dvakrát a navázal na jeden loňský triumf. Z prvenství se radoval i na dubnové Tour du Loir et Cher ve Francii, kde nakonec získal zelený dres pro vítěze bodovací soutěže.