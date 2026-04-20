Další šok nedopustil. Jedno z nej vítězství, říká Evenepoel o Amstelu. A teď Pogačar?

  10:35
Těsně před páskou se ohlédl, zkontroloval dostatečný náskok, načež vystřelil rukama vzhůru. V cíli už na něj čekala manželka Oumi a vzápětí se kolem něj seběhl hlouček gratulantů. Belgický cyklista Remco Evenepoel při nedělním triumfu na klasice Amstel Gold Race prožil jeden z nejlepších dnů kariéry. „Určitě jedno z mých osmi největších vítězství,“ usmíval se. A to už něco znamená.
Šestadvacetiletý lídr stáje Red Bull–Bora–hansgrohe si totiž připsal už 74. profesionální vavřín.

Ve sbírce má čtyři tituly mistra světa, dvě olympijská zlata, dva etapové úspěchy na Tour de France, celkové vítězství na Vueltě, dva triumfy na monumentu Lutych–Bastogne–Lutych...

Přesto má Amstel v jeho očích zvláštní místo. „Tenhle závod mám hodně vysoko. Miluju ho. Krátká, prudká stoupání, úzké silnice, tvrdý poziční boj,“ vysvětloval.

A ta atmosféra!

Silnice podél nejslavnějšího stoupání Cauberg je vždy už od časných hodin obklopená fanoušky. Aby všechny zájemce uspokojily, kavárny a obchody otevírají dřív. Hraje hudba, pivo teče proudem.

Říká se, že začátek tohoto výšlapu závodníci poznají i se zavřenýma očima, jelikož je do nosu udeří odér zlatavého moku.

„Cauberg je místo, které si přivlastnili nizozemští fanoušci. Stejně jako Alpe d’Huez, jen s tím rozdílem, že Cauberg mají doma,“ říká ředitel závodu Leo van Vliet o kopci, přes který peloton vždy projíždí několikrát, naposledy jen zhruba dva kilometry před cílem.

„Amstel řadím na místo hned za monumenty,“ pokračoval Evenepoel. „Vážně ikona.“

Na jeho start postavil podruhé. Už loni byl vítězství blízko. Dojel unikajícího slovinského fenoména Tadeje Pogačara a pak se ho udržel i přes poslední stoupání. Kde jinde ho měl porazit než v závěrečném spurtu na dlouhé rovině? Jenže všechno tehdy překazil Dán Mattias Skjelmose.

Jezdec Lidl-Trek byl jediným ze zbytku pole, kdo se hvězdné dvojici vyrovnal. Přiznával, že byl na limitu, ale na cílové rovince ze sebe ještě vykřesal poslední zbytky sil. Po levé straně se dostal nejprve před Evenepoela, pak Pogačara. „Vůbec nevím, co se stalo. Nevěřím tomu, že jsem je porazil,“ chytal se za hlavu.

To víte, že si na tenhle moment Evenepoel při letošním finiši vzpomněl.

Skjelmose byl u něj znovu!

Kilometry před cílem se postupně zbavoval všech soupeřů, jen Dána neodpáral.

„Hlavou mi to proběhlo,“ pokýval. „Ale cítil jsem, že jsem ve stoupáních tentokrát mnohem silnější. Když jsem za to vzal, viděl jsem, že byl na hranici možností. Byl jsem sebevědomý a věřil jsem si, že to ve sprintu zvládnu.“

Proto se Dána ani zbavit dřív nechtěl a nepřemýšlel, že by se pustil do sólové jízdy.

„Říkal jsem si: Možná bude lepší, když pojedeme ve dvojici až do konce, protože před cílem měl foukat protivítr, tak abychom se mohli prostřídat,“ popisoval.

Nejvíc toho odtáhl Evenepoel, ale i Skjelmose pomáhal. Byť i on počítal, že se ho belgický sok pokusí setřást dřív. „Byl jsem na limitu a myslel jsem si, že mě ve stoupáních srazí,“ líčil Dán.

Evenepoel si rozhodující útok nechal na cílovou rovinku. Skupina pronásledovatelů se pohybovala daleko a bylo jasné, že se nemusí nikam hnát. Zpomalil, nechal soka, aby šlapal na čele. Pár stovek metrů ho nechal, ať se ohlíží, načež za to zhruba dvě stě metrů před páskou konečně vzal.

Jednoznačná záležitost, brzy bylo o vítězi jasno a těsně před páskou si mohl dovolit zvednout ruce nad hlavu a jásat.

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde ze sedla Tom Pidcock. Oba patří k největším hvězdám závodu i v ročníku 2026.

„Díval jsem se na cyklopočítač a tohle byl jeden z mých nejlepších sprintů po dlouhém závodě. A ještě jsem si vítězství mohl užít už před cílem,“ popisoval spokojeně.

Skjelmose uznal: „Vyhrál ten nejsilnější. Ale druhé místo beru. Loni jsem měl hodně velké štěstí.“

V aktuální sezoně šlo pro Evenepoela už o osmé vítězství. Naposledy skončil při premiéře na Kolem Flander třetí.

„Na vítězství jsem sice čekal dva měsíce, ale i během nich to bylo dobré. Páté místo v Katalánsku, pak Flandry. Ale vyhrát je samozřejmě úplně něco jiného,“ vykládal.

Nyní už své síly upíná k závěrečnému monumentu jara Lutych-Bastogne-Lutych, který vyhrál v letech 2022 a 2023. Poslední dva ročníky však patřily Pogačarovi, jenž nebude chybět na startu ani tentokrát.

Ještě před ním by Evenepoel mohl nastoupit na středečním Valonském šípu se svou legendární závěrečnou stěnou Mur de Huy.

„Ještě si Valonský šíp rozebereme. Rozhodneme se asi v pondělí,“ vyhlížel. „Uvidíme, jak se z Amstelu vzpamatuju. A taky přihlédneme k počasí, bylo by fajn, kdyby bylo na Valonském šípu hezky. Ale nejdřív si chci užít Amstel.“

Zaslouží si to.

