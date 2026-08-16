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Czech Tour řeší, jak se dostat mezi elitu. Cílí na rok 2029, rivalem je Maďarsko

Michal Koubek
  9:00
Michal Schuran obléká dres nejlepšího vrchaře na Czech Tour.

Michal Schuran obléká dres nejlepšího vrchaře na Czech Tour. | foto: Markéta Navrátilová / Czech Tour

Andrew August vítězí ve výšlapu na Ještěd během druhé etapy Czech Tour.
Cyklisté se chystají k výšlapu na Ještěd na konci 2. etapy Czech Tour.
Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres.
Andrew August vítězí při dojezdu na Ještěd před Alessandrem Fancelluem.
13 fotografií
Na startu druhé etapy Czech Tour v Mladé Boleslavi jejich zázemí budilo největší zájem a zvědavci nakukovali, jak že se to cyklisté Ineosu, Quick-Stepu či NSN rozjíždějí. Pozornost jejich dresy poutaly i během trasy. A v silničce vinoucí se do cíle pod Ještědem stáli lidé v současných svítivých trikotech Ineosu či v někdejších s modrým nápisem Sky, jeden nadšenec si tu stoupal oděný v oblečení, jež vozí v NSN i Jan Hirt.

Ačkoliv si elitní stáje už český podnik vybírají celkem pravidelně, přesto jde stále spíš o raritu. Letošního ročníku se účastní tři, zbytek tvoří deset stájí druhé divize a pět ze třetí.

Ale v dalších letech? Po českých silnicích by se mohla prohánět jedna světová sestava za druhou. Díky posunu do World Tour.

Od roku 2011 se Czech Tour jezdila jako součást druhé divize s označením UCI Europe Tour 2.2.

O čtyři roky později poskočila o další stupínek do UCI Europe Tour 2.1.

Letos se posunula ještě výš do UCI ProSeries. Z ní už zbývá jen poslední krok. Právě do World Tour, do níž spadají nejprestižnější podniky jako Tour Auvergne-Rhone-Alpes (dřív známá jako Critérium du Dauphiné), Paříž–Nice, Tirreno–Adriatico či Kolem Katalánska.

Prezident závodu Robert Kolář ambice přidat se do této společnosti nijak neskrývá. „Takový je náš cíl,“ říká a upíná se na rok 2029. „Systém Mezinárodní cyklistické unie UCI totiž funguje tak, že o další postup se dá žádat za tři roky. Takže pojedeme 2026, 2027 a 2028 v Pro Series. A pak bychom chtěli žádat o World Tour.“

Robert Kolář, prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour a předseda organizačního výboru MČR a MSR v silniční cyklistice.

Nejpřísnější měřítka Czech Tour splňuje už nyní. V hodnoticím systému UCI závody dostávají zelené čtverečky. Českému podniku dlouho chyběl jediný, a to v kolonce komunikace, která obnáší, že klání musí běžet živě v televizi.

Od loňska nicméně posledních devadesát minut klání vysílají Eurosport a Česká televize. „Takže už máme všechny čtverečky zelené,“ usmál se Kolář. „Teď musíme požadovanou úroveň držet a za tři roky uvidíme.“

Ani tak žádnou jistotu samozřejmě nemají. V mužském kalendáři v současnosti figuruje čtrnáct worldtourových etapových závodů. UCI sice v pravidlech neurčuje přesný počet klání, seznam nicméně drží poměrně uzavřený.

„Možné je všechno. UCI sice nyní říká, že jejich počet zvyšovat nebude, ale uvidíme,“ podotýká Leopold König, ředitel Czech Tour.

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V tuto chvíli se jeví pravděpodobněji, že z elitního kalendáře bude muset jeden z podniků vypadnout. „Máme výhodu, že panuje přetlak worldtourových závodů ve Španělsku, Itálii a Francii, ve střední a východní Evropě chybějí. A UCI je chce víc rozprostřít,“ říká Kolář.

V tomto regionu do nejvyšší ligy spadá pouze Kolem Polska. Nejvážnějším soupeřem Česka se pro rok 2029 jeví Maďarsko. „Ale do World Tour můžeme samozřejmě postoupit i oba,“ líčí Kolář.

K uvolnění míst by mohly nahrát finanční problémy dvou švýcarských závodů. „Kolem Romandie řeklo, že nemá sponzora na žlutý dres, Kolem Švýcarska bylo z finančních důvodů zkrácené, z čehož plyne, že by tam nemusely být dva worldtourové závody,“ přemítá König.

Andrew August vítězí ve výšlapu na Ještěd během druhé etapy Czech Tour.
Cyklisté se chystají k výšlapu na Ještěd na konci 2. etapy Czech Tour.
Michal Schuran obléká dres nejlepšího vrchaře na Czech Tour.
Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres.
13 fotografií

Problém by neměl představovat ani srpnový termín Czech Tour. Týmy si naopak chválí, že díky svému náročnějšímu charakteru je dobrou přípravou na španělskou Vueltu.

„K polovině srpna jsme sáhli víceméně z donucení po olympiádě v Paříži, ale nakonec je to ideální čas právě kvůli Vueltě,“ chválí si Kolář.

Vize českého worldtourového závodu by měla jezdce prověřit ještě víc. Ne čtyři, ale šest dní, právě tolik by se Kolářovi zamlouvalo.

„V názvu máme Czech Tour. A víc etap umožní zamířit do více krajů. Líbila by se mi třeba do Krušných hor nebo na Špindlerovu boudu. Navíc panoramata Sněžky, Krkonoše, pro Česko by šlo o velkou reklamu…“ zasní se prezident klání.

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K prodloužení závodu aspoň o jeden den by tedy mohlo dojít už před rokem 2029, aby si organizátoři vše otestovali. Ostatně už loni, kdy se poprvé startovalo v Praze, zvažovali, že by ho protáhli o prolog v hlavním městě. Jenže u UCI s prodloužením klání neuspěli a prostor na pětidenní podnik jim nepřidělila.

Což se může opakovat i při dalších jednáních. „Kalendář jednotlivých seriálů má limit startovních dnů,“ kývne König. „Takže když se rozhodnou, že nám WorldTour dají, pak bude ještě následovat rozhodování, v jaké formě. Také nám mohou říct: Dostanete jednorázovku a po ní si tu uspořádejte etapový závod Pro Series.“

Jejich cíl je však jiný.

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