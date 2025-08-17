Heli, moto 1, 2 a 3 a radiodeštník. Jak se rodí televizní přenos z Czech Tour

„Moto 2 nahoru. Heli za 3, 2, 1… Heli nahoru. Ukažte mi, jak je peloton daleko. Krása, díky. A moto 1 nahoru.“ Během toho, co televizní diváci sledují při cyklistických závodech na obrazovce jeden malebný pohled za druhým, v přenosovém voze znějí tyto pokyny a paralelně běží záběry z několika motorek a helikoptéry. Přibližně padesátičlenný tým tak v těchto dnech chystá živé vysílání z Czech Tour, které míří do 190 zemí světa.
Kameraman na motorce zabírá jezdce v úniku během třetí etapy Czech Tour.

Kameraman na motorce zabírá jezdce v úniku během třetí etapy Czech Tour. | foto: Czech Tour / Markéta Navrátilová

Kameraman na motorce snímá Alessandra Fancellu při jeho útoku ve výjezdu na...
Televizní motorka a vrtulník zabírají peloton ve 3. etapě Czech Tour.
Kameraman na motorce zabírá jezdce v úniku.
U přenosového vozu je plošina s anténami, které posílají televizní signál...
18 fotografií

„Hezký den všem a dobrou show. Tři minuty do začátku,“ hlásí režisér Florian Heller těsně před spuštěním živého vysílání, které v případě Czech Tour trvá posledních 90 minut etapy. Hellerův tým ale začíná pracovat už dávno před tím.

Z předchozího dne má připravenou rekapitulaci etapy, vytváří záběry s grafikou aktuálního pořadí všech klasifikací. Na startu jsou kameramani, kteří mají za úkol nabrat vytipované jezdce a atmosféru. Vrtulník a operátor dronu natáčejí velké celky ze startu, kterými se přenos otevře.

Den ve žluté mi změnil život. Lampaert o vztahu se Štybarem i farmaření

Protože diváci vidí většinou až druhou půlku etapy, je kromě startu také potřeba natočit vznik úniku, případně boj na prémiích. Dohromady tak vzniká asi desetiminutový „balíček“, který uvede diváky do děje.

Přímo na trati zabírají peloton tři motorky a jeden vrtulník. Závěrečný kilometr, kde už jsou motorky odkloněny mimo trať, si pak peloton „přebírá“ sedm stacionárních kamer u bariér, které ho dovedou až do cíle. Samotný dojezd zabírají dvě kamery, jedna na klasické záběry a druhá na ty zpomalené, kde jsou závodníci v detailu.

Zrovna v sobotu navíc původní kamerový plán komplikuje vzrostlý strom, který do záběrů z cílové rovinky zasahuje. Musí se proto improvizovat, jednu kameru z plošiny přesunout na stativ, plošinu převézt do cíle a nastavit tak, aby z ní byl čistý záběr na cílovou rovinku.

Pohled do cílové rovinky třetí etapy Czech Tour v Ostravě. Šokující vítězství slaví Liam Welsh.

Když je vše vyřešeno, všímá si asistent režiséra, že v záběru jsou jen těsně vedle bariéry kontejnery na tříděný odpad. Následuje proto ještě rychlý telefonát do cíle, aby se kontejnery odsunuly mimo záběr.

Napadlo vás někdy, že za jedním kilometrem etapy může být tolik práce?

Ani umístění samotného přenosového vozu není jednoduché. Předně, jde o dva několikatunové kamiony. V jednom je samotná přenosová místnost, ve druhém se skladují kilometry a kilometry kabelů a další technika. Musí stát na rovině, protože – jak je známo už z Návštěvníků – nakřivo přístroje nefungují.

Zároveň je potřeba se ujistit, že podloží, na kterém budou kamiony několik hodin stát, je dost pevné a přenosové vozy unese. Umístění vozů tak řeší produkce klidně i půl roku dopředu.

U přenosového vozu je plošina s anténami, které posílají televizní signál družicím.

Z technického hlediska je možná nejzajímavější zařízení kvalitního signálu.

„Cyklistika je těžká na přenos, protože nikde není signál. Když děláme maraton ve městě, tak tam to dáme dohromady s 5G sítí a i vrtulník je v pohodě. Ale u cyklistiky se musí použít radiofrekvence. Takže máme letadlo v určité výšce, které nám dělá takový radiodeštník. Díky tomu jsou ty frekvence, které máme objednané a zaplacené, čisté. Abychom si byli jistí, že v přenosu nebude žádný výpadek,“ přibližuje produkční Hana Zavřelová.

Nadšenci si dokonce můžou vrtulník a letadlo najít na trackovacích serverech a sledovat, jak nad pelotonem krouží.

Když jsou všechny záběry do úvodního balíčku připravené a do začátku živého vysílání zbývá asi dvacet minut, kontroluje ještě režisér spojení se všemi kameramany a zbytkem přenosového vozu. Zvukaři mají svou vlastní místnost, stejně jako technici, kteří se starají o expozici a ladí barevnost jednotlivých záběrů.

Pohled do útrob technického kamionu, když teprve probíhají přípravy na živý přenos.

ZATÍM JE KLID. Dvě hodiny před startem etapy je v přenosovém voze prázdno.

Jakmile se spustí živý přenos, veškerá komunikace ve voze se omezí pouze na heslovité pokyny.

„Moto 1 zůstaň chvíli na obličeji. Heli nahoru. Moto 2 nahoru. Záběr na žlutý dres, dejme k němu jméno. Grafika pryč. Moto 1 nahoru, ne počkat, ještě vteřinku vydržíme, teď. Na Moto 3 byl pád, dejte mi opakovačku. Moto 3 najdi si na konci pelotonu číslo 22, jestli se po pádu vrátil.“

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

Žádná podrobnější domluva není potřeba, všichni dobře ví, co mají dělat. I když většina lidí v přenosovém voze jsou Češi, režisér a střihač, který se stará o opakované záběry, jsou Němci a v terénu je mezinárodní tým se zkušenostmi z Tour de France, proto probíhá veškerá komunikace v angličtině.

A všichni mají společné heslo: odvyprávět přenosem příběh závodu. Aby diváci věděli, co se na obrazovce odehrává, i když si pustí televizi s vypnutým zvukem.

Třetí etapa Czech Tour je v plném proudu a televizní přenos zrovna tak.

Někdy chce režisér specifický záběr, často přijdou s originálním úhlem sami kameramani. Takhle se povede záběr na přistávající letadlo nebo na koupající se pár v Ostravici, který švenkem ukáže peloton přejíždějící Hrabovský most.

Je potřeba hlídat průjezdy pod mosty – tam totiž motorkám vypadává signál, a obraz v tu chvíli musí převzít vrtulník. Stejně tak když se potřebují motorky rychle přesunout, spoléhá režisér na ptačí perspektivu.

„Podržme záběr na peloton, ať je vidět, v jakém klidu jednou. A Moto 1 ukáže, jak trpí 152 vepředu,“ plánuje režisér. To už balíku odolává poslední vytrvalec z úniku Loic Bettendorff a etapa míří do finiše.

Loic Bettendorff v posledních kilometrech třetí etapy Czech Tour tvrdohlavě odolával tlaku pelotonu. Nebylo to ale bez bolesti.

Motorka za pelotonem má za úkol udělat záběr přes balík na z posledních sil odolávajícího Bettendorffa. Jenže počkat! Když se na kameru přepne, Lucemburčan vidět není. „Moto 2, Moto 2 sedni si. Cloníš v pohledu na 152,“ reaguje rychle Heller.

První dvě motorky se postupně přesunou do cíle, aby mohly zabírat cyklisty po dojezdu, hlavní slovo už má vrtulník a stacionární kamery. Závodníky si předávají ze záběru do záběru tak hladce, že si to divák u obrazovky možná ani neuvědomí.

Zatímco fanoušci můžou po průjezdu vítěze cílem vydechnout a vstřebávat záběr etapy, v přenosovém voze nastává hektika.

Třetí etapa Czech Tour patřila Walshovi, v čele průběžného pořadí zůstává Lecerf

Grafik musí nachystat tabulky s výsledkem etapy a jednotlivými klasifikacemi, kameramani k tomu připravují vhodné ilustrační záběry. Do toho se dokončuje sestřih z celého dne a opakované záběry z dojezdu.

V cíli se mezitím natáčí rozhovor s vítězem, v rychlém sledu následuje pódiový ceremoniál. Pokud to není možné pustit do vysílání rovnou, musí se záběry nahrát a zařadit do přenosu s mírnou prodlevou.

Televizní motorka a vrtulník zabírají peloton ve 3. etapě Czech Tour. | foto: Czech Tour / Jan Brychta

Jakmile se pustí rekapitulace dne, je to signál pro komentátory, že se přenos blíží ke konci, a tým v přenosovém voze má pro tuto etapu hotovo.

„Díky moc všem. Díky za krásné záběry. Režisér by mohl být lepší, ale co už,“ uzavírá při zatmívačce Heller.

Ještě jeden přenos z Czech Tour musí jeho tým připravit. A pak už zase vyrazí na další štaci.

