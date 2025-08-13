Ve středu v 17:30 začíná na Hradčanském náměstí prezentace týmů, mezi kterými je například i nizozemská sestava Vismy nebo belgický Quick-Step.
Ve čtvrtek závod odstartuje v 11:50 z Vítězného náměstí a po Evropské zamíří na Karlovy Vary.
„Je to vůbec poprvé, co Czech Tour navštíví Prahu. Myslím, že do programu závodu by měla být pevně zakomponována. Ať už jako start, nebo v roce 2026 jako cíl závěrečné etapy. Stejně jako Tour de France dojíždí do Paříže, Giro do Říma a Vuelta do Madridu,“ přiblížil plány organizátorů prezident závodu Robert Kolář.
Praha si takový závod zaslouží, těší Königa start Czech Tour v metropoli
Znalci pražské dopravy se zablokování jednoho z hlavních uzlů nemusí ve čtvrtek dopoledne bát. Závod zabere nezastavěnou severní část „Kulaťáku“ a z Technické ulice se přes Studentskou napojí na Evropskou, po které se dostane až k Pražskému okruhu.
„Start je z hlediska organizace a dopravních omezení mnohem jednodušší než dojezd, protože až se odstartuje, zmizí závodníci z Vítězného náměstí během chvilky,“ mírní obavy z uzavírek Kolář.
Hinault a LeMond v Praze
Za dob Závodu míru byla Praha neodmyslitelnou součástí itineráře už od jeho prvního ročníku v roce 1948. Tehdy zde vrcholila závěrečná etapa, kterou před nadšenými diváky vyhrál Jan Veselý.
Ale až na konci srpna 1981 nastalo to pravé vzrušení. Za světovým šampionátem se do Československa sjely ty největší hvězdy Západní cyklistiky. Třeba čerstvě trojnásobný vítěz Tour de France Bernard Hinault, který na okruzích kolem Strahova vybojoval bronz.
Jiný šampion Tour Joop Zoetemelk odjížděl z Prahy s 21. místem a budoucí majitel žlutého dresu Greg LeMond skončil hluboko v poli poražených, stejně jako nastupující irští hrdinové Sean Kelly a Stephen Roche.
Soudruzi, Francouzi nás zvou na Tour. Ale radši nepojedeme. Nejsou lidi
I z dnešního pohledu bylo ale tehdejší startovní pole zajímavé. 281 kilometrů po Praze absolvoval Marc Madiot, dnes svérázný šéf francouzské stáje FDJ, a závod nedokončil Adrie van der Poel, tatínek současného vládce cyklokrosu a kostkových klasik Mathieua.
Naposledy mohli Pražané vidět velké silniční klání v roce 2004, když tu finišovala devátá etapa Závodu míru (při jeho předposledním ročníku v původní podobě). Hromadný dojezd opanoval legendární Erik Zabel a na čtvrtém místě dojel Christoph Roodhooft, který dnes vede s bratrem Philipem tým Alpecin-Deceuninck.
Praha–Karlovy Vary–Praha ani Tour Bohemia, které dostávaly cyklisty do metropole v následujících letech, se kvůli své nižší úrovni nikdy nemohly chlubit srovnatelně kvalitním polem. Nicméně i tak platí, že od dojezdu Tour Bohemia do Prahy v září 2013 hlavní město profesionální závod nevidělo.
„Start ve kterémkoliv velkém městě je složitý. Jsou tu ostrůvky, tramvaje… Závod je kvůli tomu i dražší, protože všechno zabezpečit je mnohem nákladnější,“ vysvětluje Kolář, proč se cyklistické podniky Praze v posledních letech vyhýbaly.
Nyní se zdá, že start Czech Tour by mohl být pro Prahu zároveň startem nového – cyklistického období.
Kromě Kolářova přání navštěvovat se závodem metropoli pravidelně se od letošního jara mluví o záměru státu pořádat v Česku úvod Tour de France, neboli Grand Départ. Minimálně start první etapy by v takovém případě měla hostit právě Praha.
Start Tour de France zpod orloje? Pražští politici souhlasí, někteří nevidí přínos
A Czech Tour tak případné návštěvě žlutého závodu proráží cestu. Kolář je navíc členem pracovní skupiny, která má start Tour v Česku řešit, a tak může poznatky z pořádání místního etapáku rovnou zužitkovat v komunikaci s organizátory z ASO.
„Můj přínos může být dvojí. Jednak s mým týmem máme zkušenost s pořádáním závodů a stáje mají zkušenost s námi. Druhá věc je, že kdyby se řešila s organizací ASO konkrétní podoba etap, tak my je můžeme na Czech Tour vyzkoušet v praxi, a pak si s komisaři z UCI, sportovními řediteli a zástupci ASO říct, co fungovalo a co by se mělo pozměnit,“ uvedl vyhlídkově k rokům 2028 až 2030.