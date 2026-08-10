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Řeší vrtulník i chybějící signál. Kolik stojí Czech Tour? Jen přenos vyjde na 17 milionů

Václav Havlíček
  12:53
Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku.

Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku. | foto: Cor Vos/ Czech Tour

Loic Bettendorff v posledních kilometrech třetí etapy Czech Tour tvrdohlavě...
Robert Kolář, prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour a předseda...
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Největší cyklistický závod České republiky se blíží. Čtyřdenní Czech Tour, jež startuje ve čtvrtek, každým rokem láká víc a víc cyklistických hvězd, což se odráží i na jejím zařazení do vyšší závodnické kategorie. Letos se poprvé pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie, což přilákalo i tři worldtourové stáje. Jak dlouho trvají přípravy takové akce? Odpovědi pro iDNES.cz nabízí prezident Czech Tour Robert Kolář.

Historie závodu sahá do roku 2009, tehdy se jezdilo převážně na Moravě. Letos čeká závodníky etapa z Prahy do Karlových Varů nebo výjezd na Ještěd. Na Moravu se klání přesune v sobotu, třetí etapa vrcholí na Dlouhých stráních.

„Trasy se plánují rok dopředu. Už během letošního ročníku a těsně po něm se budou chystat etapy na příští rok,“ poodkrývá Kolář.

Jenže plán není jistota. „Už od konce léta pracujete na tom, abyste získali povolení. Municipality vám kolikrát řeknou: Jo, tahle trasa jde. Jenže pak se někde uvolní prostředky, je vydáno stavební povolení, nebo se třeba přivalí povodně. A najednou v únoru zjistíte, že někudy trasa vést nemůže. Takže se hledá alternativa,“ vysvětluje.

Oprava silnice zkomplikovala i letošní mistrovství republiky. Původně zamýšlená časovka do Rýmařova nakonec finišovala v Uničově.

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Ale zpátky k Czech Tour.

Na konci září schvaluje Mezinárodní cyklistická unie UCI kalendář pro další rok. „Dozvíme se, kdy se pojede Czech Tour i další závody. Pak začíná práce pro Leo Königa (ředitele závodu) a Martina Koláře (race manažera), kteří komunikují s týmy. To je kromě tras to, co diváky zajímá nejvíce. Jaké týmy a jací cyklisté pojedou,“ líčí prezident závodu.

Aby čtyři dny závodu proběhly hladce, je práce de facto na celý rok. „Maká na tom tým lidí, ale není to tak, že to dělají celý rok čtyřicet hodin týdně. Liší se to podle toho, kdo má jakou pozici.“ V momentě, kdy jsou nachystané trasy, začíná další obtížný úkol – dostat závod mezi diváky.

„Je extrémně důležité, aby se Czech Tour vysílala na Eurosportu. Jenže neprodáváte práva na fotbalovou Ligu mistrů, za umístění do vysílání musíte platit,“ povídá Kolář. Za odvysílání čtyř etap zaplatí Czech Tour televizní stanici přes osm milionů korun.

Ale to zdaleka není konečný výdaj pro to, abyste si mohli klání naladit.

„Vy ten přenos musíte vyrobit! Musí tam lítat vrtulníky s kamerami, musíte zajistit signál tam, kde není. Musí tam jezdit hoši na motorkách s kamerami. Přímý přenos nabízíme i ČT, kde by se měl také vysílat. Vytvoření a odvysílání závodu vyjde bratru na 17 milionů korun,“ vypočítává šéf Czech Tour.

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Přímý přenos ze závodů oceňují pochopitelně i sponzoři a menší týmy. „Třeba loni bylo v úniku v poslední etapě několik dresů prostějovské stáje TUFO Pardus. Pro kluky to je skvělá vizitka, stejně tak pro jejich partnery,“ uvádí Kolář.

Nejdůležitější je bezpečnost

Sám klade velký důraz na bezpečnost akce. „Jedete čtyři etapy, 150 až 170 kilometrů. Na silnicích, kde máte spoustu odboček, výjezdových cest. Musíte zabezpečit, že vám do závodu nikdo nevjede a jezdce neohrozí. To je pro mě to nejdůležitější,“ říká.

Neméně důležitá je i logistika a ubytování. „Nesháníme ubikaci pro fotbalisty s taškou. Každý závodník má kolo, které se musí po závodě zkontrolovat, opravit, umýt. Týmy mají svoje servismany. Je potřeba, aby stáje měly zázemí, kam mohou přijet svými autobusy. Tam se potřebují napojit na vodu i na elektřinu. A když máte 22 týmů, řešíte to dvaadvacetkrát,“ zdůrazňuje Kolář.

Robert Kolář, prezident Czech Tour.

Až závod skončí, do akce nastoupí ekonomický úsek. „Řeší se daně, faktury, platí se UCI, platí se prize money, platí se startovné týmům, navíc v cizích měnách. Není to sranda.“

Ani samotná otázka financí není legrace, v součtu se všemi položkami vyjde čtyřdenní závod na padesát milionů korun. „Každý rok musíte pro partnery – a také Národní sportovní agenturu – potvrzovat oprávněnost vynaložených prostředků,“ říká Kolář.

Zajištění financování je klíčové také pro ambice pořadatelů závodu. Ti by chtěli, aby se závod v roce 2029 posunul do kategorie WorldTour a zároveň se jel šest dní. K tomu je potřeba schválení od UCI. „Šanci máme. UCI se nyní snaží posilovat středoevropský region, to by nám mohlo hrát do karet. V tom je naší největší konkurencí Maďarsko,“ podotýká Kolář.

Po všech peripetiích pak už jen zbývá doufat, že přihlášené stáje vezmou na start i svoje největší hvězdy. Tak jako když v roce 2023 dorazil do Česka čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.

Hlavní hvězdou Czech Tour v roce 2023 byl Chris Froome, mimo jiné vítěz Tour de France. Řada fanoušků v Prostějově využila příležitosti získat jeho autogram či se s ním vyfotit.

„Myslím si, že závodníky teď nejvíce vábí kategorizace závodu. Už je to ze sportovního hlediska zajímavé. A taky pověst závodů. Máme vizitku dobře zorganizovaného klání. A taky pořádně náročného. Letos máme klasikářskou etapu Praha – Karlovy Vary. Pak ale jezdce čeká výjezd na Ještěd, Dlouhé stráně a na Pustevny. To je velká zkouška i pro ty nejlepší jezdce,“ poznamenává prezident Czech Tour.

Závod považuje za důležitý krok pro rozvoj cyklistiky v Česku. „Z mého pohledu je skvělé, že se domácí jezdci najednou mohou poměřit s někým, koho znají jen z televize. Najednou jsou s ním třeba v úniku, zjistí, že mu stačí, že se s ním mohou měřit. I pro samotné regiony naší země je to dobrá vizitka, když si divák pustí závod a vidí ty nádherné scenérie,“ zakončuje.

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