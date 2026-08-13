První etapu Czech Tour vyhrál ve spurtu Američan Sheehan, Neuman dojel šestý

V dalších dnech peloton s 21 Čechy a třemi worldtourovými stájemi zamíří postupně z Mladé Boleslavi na Ještěd, z Pardubic na Dlouhé stráně a v nedělním finále z Kroměříže na Pustevny.
První etapa se startem na Vítězném náměstí v Dejvicích podle očekávání skončila v Karlových Varech hromadným spurtem. Sheehan v něm předčil Brita Bena Turnera a dojel si pro třetí vítězství v profesionální kariéře. V týmu NSN potěšil i jednoho ze sportovních ředitelů Reného Andrleho.
Třetí skončil Estonec Romet Pajur. Neuman se umístil stejně jako loni nevýše z Čechů. Před rokem byl čtvrtý.
„Posledních třicet kilometrů bylo hodně náročných. Jelo se vysoké tempo, v tom terénu tady to bylo nahoru dolů,“ řekl člen týmu ATT Investments České televizi. „V závěru se mi kluci snažili udělat co nejlepší pozici, v posledním kiláku už jsem musel bojovat sám. Šesté místo je celkem slušné, ale chtěl jsem pódium, takže mírné zklamání,“ uvedl Neuman.
Osmnáctý ročník Cech Tour se poprvé koná jako podnik druhé nejvyšší kategorie UCI. Cyklisty čeká nejtěžší trasa v historii s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 km. Na startu je 18 týmů a více než 120 závodníků. Spolu s NSN a jeho lídrem Janem Hirtem patří do WorldTour také stáje Soudal Quick-Step a Netcompany INEOS.
Cyklistický závod Czech Tour
1. etapa Praha - Karlovy Vary (163 km)
1. Sheehan (USA/NSN) 3:45:15, 2. Turner (Brit./Netcompany INEOS), 3. Pajur (Est./Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies), 4. McGill (USA/Modern Adventure), 5. Huysmans (Belg./Flanders-Baloise), 6. Neuman (ČR/ATT Investments), ...12. Bittman (ČR/Kasper crypto4me), 23. Monti (ČR/ATT Investments) všichni stejný čas.