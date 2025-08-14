Úchvatná Praha, harakiri ve Varech. Doufám, že tím nekončíme, zářil König

Czech Tour má za sebou historickou úvodní etapu, ve které poprvé za svou sedmnáctiletou historii vyrážela z Prahy a mířila do Karlových Varů. Jak se uchytí mimo svůj domovský region severní Moravy a Slezska a přijdou vůbec nějací diváci? Čtvrtečních 163 kilometrů všechny pochybnosti zahnalo.
Malý fanoušek zdraví peloton Czech Tour.

Malý fanoušek zdraví peloton Czech Tour. | foto: Czech Tour / Markéta Navrátilová

Luke Lamperti suverénně vítězí v 1. etapě Czech Tour.
Peloton Czech Tour projíždí Evropskou třídou v první etapě.
Peloton během první etapy Czech Tour.
Cyklisté během první etapy Czech Tour.
Podél bariér na Divadelním náměstí v lázeňském městě nestálo ve čtvrtek odpoledne tolik fanoušků, jak by někdo mohl pár minut před příjezdem pelotonu čekat. Nebylo to ale protože by se do cíle první etapy nepřišel nikdo podívat.

Zástupy diváků byly na všední den početné, jen se většina snažila do posledních okamžiků krýt před spalujícím sluníčkem ve stínu domů nebo stromů. Jen ti nejoddanější se v tropický den odhodlali trávit na přímém slunci několik desítek minut – vše v zájmu co nejlepšího výhledu.

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

A že bylo na co se v dojezdu úvodní etapy dívat. Po celodenní práci svého Quick-Stepu přijížděl na perfektní pozici největší favorit dne Luke Lamperti. V závěru ještě vytěžil z chybného odhadu jezdce Astany, který špatně vytočil poslední zatáčku a zkomplikoval tím závodníkům za ním otevření spurtu.

„Do poslední zatáčky jsem vjížděl na sedmém místě, ale pak kluk přede mnou skoro skončil v bariéře. Já to vybral lépe, jenže Lamperti měl v té chvíli už tři metry náskoku a bylo nemožné ho docvaknout,“ líčil závěrečné metry Davide Donati z Red Bullu, který dojel na druhém místě.

„Poslední točka byla hodně divoká. Klouzalo to tam. Naletěli jsme do zatáčky v extrémní rychlosti. Bylo to trošku harakiri,“ přidal své pocity Dominik Neuman z české stáje ATT.

Luke Lamperti suverénně vítězí v 1. etapě Czech Tour.

Ten se téměř k vlastnímu překvapení ocitl v cíli jen dvě příčky za Donatim. S jeho spurtem totiž původně tým vůbec nepočítal. „Chtěli jsme jet na Marcela Boguslawského a já mu to měl rozjíždět. Ale nějak se to sešlo, že to vyfluslo mně a Marcel tam nebyl, takže jsem šel do sprintu,“ líčil Neuman, který je díky čtvrtému místu také nejlepším Čechem.

Ani Neuman na suveréna dne neměl. Lamperti proťal cíl skoro jako kdyby byl v úniku. S přehledem a náskokem několika metrů. Z Divadelního náměstí si proto odvážel dva dresy, kromě žlutého pro vedoucího závodníka získal také ten pro lídra bodovací soutěže. K tomu je Quick-Step nejlepším týmem.

V parnu slavil ve spurtu Lamperti, Czech Tour po startu v Praze prožila déjà vu

Dvaadvacetiletý Američan si dres lídra Czech Tour neoblékal ve čtvrtek poprvé. V první etapě loňského ročníku zvládl dojezd do Ostravy před Pavlem Bittnerem a rovněž slavil. Na další profesionální vítězství si počkal znovu až na Czech Tour.

„Jsem rád, že se mi tu znovu podařilo vyhrát. Navíc vyhrát první etapu je obzvlášť pěkné, protože získáte i dres lídra. Už se mi to tu podařilo dvakrát, tak možná bychom z toho mohli udělat tradici,“ usmíval se za cílem.

Peloton Czech Tour projíždí Evropskou třídou v první etapě.

Důvod ke spokojenosti měl i Josef Černý, který se na úspěchu Lampertiho podílel obětavou prací na zvlněné trati mezi Prahou a Karlovými Vary. „Kvůli vedru to nebylo úplně zadarmo,“ odfrkl si, když do sebe za cílem otočil vychlazenou lahev vody a přijal poklony týmových kolegů.

„V úniku jelo sedm lidí, takže nebylo jednoduché je sjíždět. Ale zvládli jsme to a naštěstí jsme vyhráli, takže teď už můžeme být zbytek závodu v pohodě.“

Nejspokojenější byl ale to odpoledne ředitel závodu Leopold König. Mohl si oddechnout, že velký milník v historii závodu se odehrál ke spokojenosti fanoušků i týmů. „Je to dojemné. Jsme strašně vděční za to, jak poslední dva dny proběhly,“ vrátil se ještě ke středeční prezentaci týmů na Hradčanském náměstí.

Návrat světové cyklistiky do Prahy. Czech Tour zkoumá terén i pro Tour de France

„V průběhu etapy mi psali lidé, že je neuvěřitelné sledovat, jak světové týmy projíždí českými vesnicemi a v televizi to komentují stejní moderátoři jako Tour de France. Karlovy Vary zafungovaly jako cílové město naprosto parádně,“ zářil bývalý elitní profík.

Na dosavadní průběh si zatím nemůžou stěžovat ani závodníci.

„Cesta z Prahy do Varů byla moc pěkná, jeli jsme po hezkých cestách, takže paráda,“ pochvaloval si Černý. „Start z Prahy, hlavního města, byl naprosto úchvatný,“ přitakal Lamperti.

„Na závod kategorie 2.1. je organizace fakt super. Moc jsem si užil středeční prezentaci, jen jsme s klukama neměli moc času si Prahu trochu víc prohlédnout. Snad příště,“ přidal se s chválou Donati.

„Ukazuje se, že všechna práce se nám vyplácí,“ měl radost König. „Jsem moc vděčný našemu týmu a sponzorům, že nám tohle umožňují. Je to naprosto výjimečné a doufám, že tím nekončíme.“

Úchvatná Praha, harakiri ve Varech. Doufám, že tím nekončíme, zářil König

