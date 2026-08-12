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Nejtěžší Czech Tour startuje. Závod pro vrchaře, zaznívá. S Hirtem, Landou, Haigem

Tomáš Macek
  20:58

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira. | foto: ČTK

Srpen a Czech Tour sice už dávno patří k sobě, přesto tentokrát bude cosi jinak, nově, lépe. Nejvýznamnější český etapový závod byl poprvé zařazen do Pro Series, tedy druhé nejvyšší kategorie závodů, nad kterou už ční jen elitní World Tour. Také k ní už organizátoři vzhlížejí.

Ve čtvrtek před polednem se v Praze startuje, v neděli na Pustevnách pozná závod celkového vítěze.

A mohl by jím být také Jan Hirt.

„Letos to bude závod pro vrchaře,“ říká i Kevin Hulsmans, sportovní ředitel stáje Soudal - Quick Step, jednoho ze tří worldtourových týmů ve startovní listině. Těmi dalšími jsou Ineos a NSN.

Dlouhému seznamu druhodivizních stájí vévodí francouzské Total Energies s Jordanem Jegatem, loni i letos desátým mužem celkové klasifikace Tour de France, a španělská formace Caja Rural, se kterou přijel do Prahy i Jakub Otruba, účastník letošní Tour.

„Vytvořili jsme zatím nejtěžší edici Czech Tour v historii,“ říká ředitel závodu Leopold König. Jen úvodní čtvrteční etapu vedoucí z Prahy na karlovarskou lázeňskou promenádu můžeme považovat za klasikářskou, případně sprinterskou.

Pak už budou úřadovat kopce.

„Ve druhé etapě z Mladé Boleslavi na Ještěd už uvidíme v závěru zárodky největších favoritů,“ tvrdí König.

„Nikdy jsem zatím na Ještěd nejel,“ soudí Hirt. „Ale možná ho zvládnou v popředí i nejlepší klasikáři z balíku.“

„Následuje v sobotu oblíbená a zároveň královská etapa na Dlouhé stráně, jeden z nejtěžších kopců v republice,“ připomíná König.

„A kdo bude chtít celý závod vyhrát, musí být potom i v neděli na Pustevnách hodně vepředu, nejlépe úplně první,“ dodává.

PŘED ROKEM. Pohled do cíle 4. etapy Czech Tour na Pustevnách. Pro šokující vítězství si před stovkami fanoušků jede Jannis Peter.

Povýšení ze seriálu Europe Tour do Pro Series dosáhli organizátoři po tříletém snažení.

„Mezinárodní cyklistická unie UCI každý závod hodnotí zelenými čtverečky a a my dlouho neměli zelený čtvereček za komunikaci, protože jsme nevysílali přímý přenos,“ tvrdí Robert Kolář, prezident organizačního výboru. „Pak jsme začali spolupracovat s ASO (organizátory Tour de France) a teď máme z každé etapy 90 minut i na Eurosportu. Tím jsme splnili podmínku, se kterou můžeme za tři roky žádat dokonce o přijetí do World Tour.“

Vyšší kategorie závodu se projevuje rovněž v kvalitě závodního pole. Kromě již zmíněného Jegata a domácího matadora Hirta, lídra týmu NSN, jsou ve startovní listině například:

Mikel Landa v čele sestavy Quick Stepu, dvakrát celkově třetí na Giru a dvakrát čtvrtý na Tour.

Jack Haig z Ineosu, třetí cyklista celkové klasifikace španělské Vuelty v roce 2021.

Ben Swift, rovněž z Ineosu, v minulosti druhý a třetí na klasikářském monumentu Milán - San Remo.

Nebo Marco Frigo v dresu NSN, druhý a třetí v etapách Vuelty a Gira.

Přidejme jména Vansevenant, Svrček, O. Rodríguez, Jungels.

Zpestřením sestavy pelotonu je určitě také veterán Domenico Pozzovivo v barvách týmu Solution Tech Nippo, ve 43 letech stále aktivní. Aktér třiadvaceti Grand Tour byl dvakrát celkově pátý na Giru.

V třetidivizních českých týmech se představí i Josef Černý, vítěz etapy Gira, a olympionik Michael Kukrle v týmu Kasper či talentovaný Alberto Monti, pátý na Závodu míru do 23 let, v týmu ATT.

Pro šestatřicetiletého Hirta, vracejícího se na Czech Tour po čtyřech letech, půjde o desátý start na tomto závodě.

„Těším se, závodit doma je vždycky příjemné. Navíc tři dojezdy na kopec jsou atraktivní,“ říká dvanáctý jezdec letošního Gira. „Chceme s týmem vybojovat nějaké vítězství. Etapové by bylo dobré, celkové ideální. Ale startovka je nabitá.“

Jack Haig z Ineosu vzpomíná, jak byla právě Czech Tour kdysi u začátku jeho profesionální kariéry na silnici.

„Předtím jsem hlavně závodil na horském kole v kategorii do 23 let. Pak jsem přijel v roce 2014 s australským národním týmem do Evropy a jedním z mých prvních závodů se stala právě Czech Tour,“ vzpomíná.

V roce 2019 na ní vyhrál individuální časovku.

„Teď je pěkné být zpět,“ ujišťuje v pražském hotelu Diplomat, v němž má stáj Ineos svůj základní tábor pro úvodní dvě etapy.

„Váš závod má kvalitní logistiku i dobře poskládanou trasu, pro některé jezdce je navíc i dobrou přípravou na Vueltu,“ říká Haig. „A jak jsem viděl v televizi záběry z loňského ročníku (z dojezdu na Pustevny), měl před rokem i vzrušující atmosféru.“

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