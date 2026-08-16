Czech Tour ovládl Američan August, na Pustevnách byl nejlepší Fancellu

V celkovém pořadí zůstal jednadvacetiletý český cyklista na sedmém místě s více než minutovou ztrátou na Augusta.
Do první desítky se posunul ještě Jan Hirt, který obsadil v konečné klasifikaci devátou příčku.
Šestadvacetiletý Fancellu vybojoval na závěr závodu, který byl poprvé součástí druhé nejvyšší série ProSeries, premiérové vítězství mezi profesionály. Za Augustem v celkovém hodnocení zaostal o sedm sekund.
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Cyklistický závod Czech Tour
4. etapa Kroměříž - Pustevny (160 km)
1. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:44:41, 2. August (USA/Netcompany INEOS), 3. Breuillard (Fr./TotalEnergies) oba stejný čas, 4. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 5. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber), 6. Pekala (Pol./ATT Investments) všichni -5, ...12. Hirt (ČR/NSN) -14, 20. Monti (ČR/ATT Investments) -57.
Konečné pořadí: 1. August 15:10:37, 2. Fancellu -7, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -40, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -51, 5. Breuillard -54, 6. Bock (Něm./Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) -59, 7. Ježek -1:03, ...9. Hirt -1:24, 18. Monti -2:48.