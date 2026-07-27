Kdo pojede v srpnu Czech Tour? Hirt, Turgis, Haig nebo taky Swift

Pětatřicetiletý Hirt, jenž obléká dres worldtourové stáje NSN, je jedním z nejúspěšnějších domácích silničářů posledních let. Absolvoval všechny Grand Tours - sedmkrát Giro d’Italia, jednou Tour de France a pětkrát Vueltu. V roce 2022 vyhrál na Giru etapu a v celkovém pořadí skončil šestý, o dva roky později byl osmý.
Turgis má za sebou sedm účastí na Tour de France. Předloni při dosud poslední účasti dvaatřicetiletý Francouz ovládl jednu etapu.
Z WorldTour se představí také sestava Netcompany INEOS s Haigem, který má na kontě rovněž řadu startů na Grand Tours. V roce 2021 obsadil dvaatřicetiletý australský vrchař třetí místo na Vueltě. Osmatřicetiletý Swift se stal v letech 2019 a 2021 britským šampionem v silničním závodě.
Czech Tour odstartuje 13. srpna stejně jako loni v Praze, vyvrcholí 16. srpna čtvrtou etapou na Pustevny. Osmnáctý ročník nabídne nejtěžší trasu v historii závodu s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 kilometrů.