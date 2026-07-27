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Kdo pojede v srpnu Czech Tour? Hirt, Turgis, Haig nebo taky Swift

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  16:43

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira. | foto: ČTK

Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé uskuteční jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, by se měl postavit i Jan Hirt. Mezi účastníky figurují Francouz Anthony Turgis, Australan Jack Haig nebo Brit Ben Swift, uvedli organizátoři.

Pětatřicetiletý Hirt, jenž obléká dres worldtourové stáje NSN, je jedním z nejúspěšnějších domácích silničářů posledních let. Absolvoval všechny Grand Tours - sedmkrát Giro d’Italia, jednou Tour de France a pětkrát Vueltu. V roce 2022 vyhrál na Giru etapu a v celkovém pořadí skončil šestý, o dva roky později byl osmý.

Turgis má za sebou sedm účastí na Tour de France. Předloni při dosud poslední účasti dvaatřicetiletý Francouz ovládl jednu etapu.

Zleva cyklisté Jack Haig (Bahrain Victorious), Mads Pedersen (Trek) a Warren Barguil (Arkéa) šlapou v úniku 19. etapy Tour de France.

Z WorldTour se představí také sestava Netcompany INEOS s Haigem, který má na kontě rovněž řadu startů na Grand Tours. V roce 2021 obsadil dvaatřicetiletý australský vrchař třetí místo na Vueltě. Osmatřicetiletý Swift se stal v letech 2019 a 2021 britským šampionem v silničním závodě.

Czech Tour odstartuje 13. srpna stejně jako loni v Praze, vyvrcholí 16. srpna čtvrtou etapou na Pustevny. Osmnáctý ročník nabídne nejtěžší trasu v historii závodu s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 kilometrů.

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