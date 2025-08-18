Co si to pícháte? Kontroly, senzory i lékař nablízku. O týmu, kde jezdí jen diabetici

„Ještě z nemocnice jsem psal do Novo Nordisku, protože jsem věděl, že mají tým jen z cukrovkářů, jestli by mě nechtěli,“ líčí.
Jak členové týmu zvládají své diabetické povinnosti třeba při jarních klasikách, je pro laika téměř nepředstavitelné.
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...
Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...
Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...
Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...
Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...
Václav Šňupárek zrovna absolvoval letní praxe v rámci studia fyzioterapie, když zpozoroval, že jeho tělo nefunguje tak, jak má. Obrovská žízeň, časté močení a navíc velmi nízká váha. Rychle mu došlo,...
Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na turnaji Pro Tour Elite v Montrealu Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska po velké bitvě 14:21, 22:20, 20:18 a vybojovali bronz....
Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...
První rychlostní zkoušku v ulicích města těsně ztratil, ale po druhé šel do čela a až do cíle před sebe nikoho nepustil. Jan Kopecký, rekordman Barum Czech Rally Zlín, rozšířil svou úžasnou sbírku o...
Předchozí ročník ovládl talentovaný Dominik Stříteský a ukončil dlouholetou dominanci dvojice Jan Kopecký, Václav Pech. Letos ovšem mladý závodník upřednostnil evropský šampionát a cesta k tuzemskému...
Třemi nedělními zápasy pokračovalo úvodní kolo anglické Premier League. Arsenal si ve šlágru poradil s Manchesterem United 1:0, Chelsea vstoupila do nové sezony bezbrankovou remízou s Crystal Palace....
Rozdílně si vedly rezervy prvoligových celků ve třech dnešních zápasech druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Sparta B dvěma brankami Schánělce zvítězila ve Vlašimi 2:1, Slavia B přenechala doma všechny...
385 minut! Tak dlouho fotbalisté Bohemians Praha 1905 čekali na prvoligový gól. Po výhře 1:0 nad Baníkem v prvním kole jejich střeleckou bídu po třech utkáních prolomil Jan Matoušek. A protože na...
Vítězem Barum Czech Rally se stal Jan Kopecký. Tradiční soutěž ve Zlíně ovládl podvanácté v kariéře, navíc se posunul na první místo průběžného pořadí mistrovství České republiky. Druhý dojel v...
Vzpomenete si? Je to dávno, víc než šestnáct let. Duben 2009. Mladá Boleslav tehdy dorazila do Edenu za vedoucí Slavií a pořádně ji potrápila. Remizovala 3:3, ale klidně mohla atraktivní duel vyhrát,...
Fotbalisté Bohemians po třech porážkách poprvé zvítězili, v 5. kole Chance Ligy uspěli v Karviné 2:1. Domácí sice vedli zásluhou Gninga, ještě v prvním poločase ale srovnal Matoušek a o třech bodech...