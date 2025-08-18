Co si to pícháte? Kontroly, senzory i lékař nablízku. O týmu, kde jezdí jen diabetici

Tým Novo Nordisk na slavnostní prezentaci Czech Tour na Hradčanském náměstí. | foto: Czech Tour / Jan Brychta

Alžběta Marešová
Václav Šňupárek zrovna absolvoval letní praxe v rámci studia fyzioterapie, když zpozoroval, že jeho tělo nefunguje tak, jak má. Obrovská žízeň, časté močení a navíc velmi nízká váha. Rychle mu došlo, jakou nemoc indikují tyto příznaky: cukrovku. Vyšetření jeho domněnky potvrdila, a tak si pobyl čtyři dny v Motole.

„Ještě z nemocnice jsem psal do Novo Nordisku, protože jsem věděl, že mají tým jen z cukrovkářů, jestli by mě nechtěli,“ líčí.

Jak členové týmu zvládají své diabetické povinnosti třeba při jarních klasikách, je pro laika téměř nepředstavitelné.

Co si to pícháte? Kontroly, senzory i lékař nablízku. O týmu, kde jezdí jen diabetici

