Letošní ročník Czech Tour, který vrcholil v neděli, měl mnoho poprvé. Poprvé startovala etapa v Praze, poprvé se dojíždělo do Karlových Varů. Poprvé finišovala poslední etapa na Pustevnách, poprvé mohli závod sledovat diváci Eurosportu.
Zároveň by ale organizátoři byli rádi, kdyby byl právě skončený ročník i v něčem poslední. Naposledy v kategorii 2.1.
Do ní patří závod už od roku 2015. Tehdejší klání se však s tím, které v předešlých dnech křižovalo republiku, nedá srovnat.
Na startu se před deseti lety sešla téměř kompletní česká elita. Petr Vakoč ovládl celkové pořadí, Leopold König triumfoval ve třetí etapě do Šternberku. K tomu byli v pelotonu i Zdeněk Štybar, Jan Hirt, Josef Černý a Jan Bárta.
Takovou sestavou českých jezdců z prvních dvou divizí se Czech Tour poslední roky chlubit nemůže.
Zároveň ale před deseti lety byl na startu jediný worldtour tým a ze zahraničních zvučných jmen lze uvést snad jen Fernanda Gaviriu, kterého tehdy Quick-Step přivezl jako nadějného mladého sprintera.
„Tehdy měli organizátoři úplně jiné finanční možnosti. Od toho se odvíjela vizibilita i startovní listina,“ vysvětluje Robert Kolář, který je součástí závodu jako jeho prezident od roku 2021.
S příchodem Sazky a dalších velkých sponzorů se pro organizátory situace změnila. Pořadatel totiž platí týmům startovné i ubytování. Díky tomu si mohl závod dovolit přivézt před dvěma lety Chrise Frooma a loni hned osm worldtourových týmů, v čele s UAE a Ineosem.
Nicméně účast týmů záleží na více faktorech, jak dobře dokládají právě poslední dva ročníky.
„Loni jsme kolidovali se začátkem olympiády, což se nám původně jevilo jako nevýhoda. Ale protože olympijská místa jsou limitovaná, přijelo k nám nakonec osm těch největších týmů a jména jako Marc Hirschi a Julian Alaphilippe. Letos jsme mysleli, že s termínem týden před Vueltou a horskými etapami by mohly vzít týmy Czech Tour jako dobrou přípravu. A tento předpoklad nevyšel,“ zalituje Kolář.
Heli, moto 1, 2 a 3 a radiodeštník. Jak se rodí televizní přenos z Czech Tour
Předpoklad však nevyšel jen částečně, například Junior Lecerf, který letos Czech Tour ovládl, totiž na Vueltu míří. „Byla to do Španělska super příprava,“ libuje si s životním úspěchem v kapse. „Dodá mi sebevědomí, a toho není nikdy dost. Ukázal jsem, že zvládnu tlak, který s pozicí lídra přichází.“
Zrovna Lecerfův tým Quick-Step nebo třeba Visma se na Czech Tour pravidelně vrací. A mají proč. „Týmy byly z letošního ročníku nadšené,“ těší ředitele závodu Leopolda Königa. „Podle nich se úrovní vyrovnáváme těm největším závodům na světě.“
Profesionalizovala se i pódia
Ještě zásadnější než termín je pro Czech Tour momentálně množství UCI bodů, které zde týmy můžou získat. V závodě kategorie 2.1 se jich rozdává mnohem méně než v kláních ProSeries nebo worldtour, takže pro elitní týmy není účast příliš motivující.
I kvůli tomu organizátoři o postup do vyšší kategorie tak otevřeně stojí.
Aktuálně je v kalendáři UCI 23 závodů ProSeries, mezi nimi i květnové Kolem Maďarska a srpnová Deutschland Tour. Kolem Rakouska a Okolo Slovenska jsou v kategorii 2.1, Kolem Polska se může chlubit worldtourovou úrovní.
Vzhledem k tomu, že Norsko má dva ProSeries závody a Španělsko hned tři, se dá říct, že střední Evropa by další závod této úrovně také zasloužila.
UCI vytváří po konci každého závodu hodnocení, ve kterém řeší čtyři klíčové složky: týmy, vizibilitu, bezpečnost a organizaci.
Co se týče organizace, udělala Czech Tour za poslední roky znatelný posun. Ten největší možná právě před letošním ročníkem, kdy bylo potřeba zařídit povolení mimo tradiční místa závodu a provést trasu bezpečně skrz republiku.
Drama na závěr Czech Tour. Přidal dojel čtvrtý, celkový triumf těsně získal Lecerf
„Když jsme jezdili na Moravě, měli jste de facto stále stejné etapy. Akční rádius byl malý a zvládal to v podstatě jediný člověk. Navíc úředníci už byli na nás naučení a my jsme mohli podat prakticky stejnou žádost jako rod před tím,“ popisuje Kolář.
„Ale pro letošní rok, kdy jsme řešili Karlovy Vary, Pardubice a hlavně Prahu, jsme museli tým rozšířit.“
Ještě větší nárůst a profesionalizace nastala v oblasti produkce.
„Musíme být profesionální v každém aspektu. To znamená například i to, mít stejnou stage v každém městě. Samozřejmě by se šlo domluvit na radnici, že nám postaví nějaké jejich pódium, ale pak je v každém městě jiné a někde by se jezdci na prezentaci třeba ani nevešli, nemluvě o sponzorských bannerech. Takže veškeré vybavení přesouváme z místa A do místa B, a pak zase do místa C. A na to je potřeba hodně lidí,“ říká Kolář.
Jak si tedy takovou organizaci závodu představit početně? „V týmu je kolem deseti lidí, kteří řeší závod celý rok. A v samotném průběhu se už bavíme o stovkách,“ počítá König, který ujal role ředitele závodu v roce 2020.
Náplň jeho práce je především vymýšlet trasy a zvát týmy. Na to, že stáje uslyší na pozvánku od jezdce, který skončil v nejlepší desítce na všech třech Grand Tour, se ale podle něj spolehnout nedá.
„Je to jako na houpačce. Občas se až divím, jak se mi v jednání s týmy daří, a občas to vůbec nejde,“ připouští.
Podle Koláře je ale Königův přínos závodu nesporný. „Vždy před začátkem závodu máme poradu se všemi týmy, na které se mimo jiné také podrobně rozebírají tratě. A když jim je představuje člověk, který má v tomto prostředí úspěšnou historii, je to obrovská výhoda. Navíc se spoustou dnešních jezdců ještě závodil a zná se i s manažery týmů.“
Propagace závodu i Česka
Další oblastí, ve které se Czech Tour snaží přiblížit těm největším závodům, je bezpečnost. Součástí týmu, který se stará o trasy, je i člověk s těmi nejvyššími školeními v rámci UCI.
Navíc od roku 2022 spolupracuje závod s agenturou ProTouchGlobal, která se stará o organizaci cyklistických klání a mimo jiné pořádá i Kolem Švýcarska. „Bezpečnost jsme tak posunuli na tu nejvyšší mezinárodní úroveň,“ je přesvědčený Kolář.
Co si to pícháte? Kontroly, senzory i lékař nablízku. O týmu, kde jezdí jen diabetici
Zároveň by si ale představoval změnu v zajištění trati během samotného závodu, tedy uzavírky křižovatek, blokaci výjezdů z vedlejších ulic nebo kontrolu nad bezpečným chováním fanoušků. To mají v tuto chvíli na starost místní dobrovolníci, kterým z toho plyne drobná finanční odměna.
„Z hlediska finanční náročnosti je to banalita. Jde ale o to, že jak jsou to místní, tak se může stát, že když k nim přijede nějaký známý, řekne jim, ať nehrají divadlo a nechají ho projet. Proto bych rád, aby nám se zabezpečením závodu pomáhali vojáci nebo policisté, zkrátka složky s autoritou. V zahraničí je to úplně běžné. Nám by to obrovsky pomohlo a závodu by to zvýšilo prestiž,“ říká Kolář s tím, že by se na toto téma rád sešel s ministry vnitra, obrany a také hejtmany jednotlivých krajů.
Posouvání z hlediska vizibility vyvrcholilo pro závod letos, kdy se všechny čtyři etapy vysílaly živě vedle České televize také na Eurosportu. Protože Czech Tour má smlouvu s ASO, tedy mediálním domem pořádajícím mimo jiné i Tour de France, dostaly se pozvánky na závod už do přenosu z francouzské Grand Tour a vysílání se prodalo i mimo země, které obstarává Eurosport.
„Televizní přenos je pro nás obrovská devíza a velká propagace České republiky, nejen závodu,“ uvědomuje si König.
Zároveň chybějící živé vysílání bylo posledním bodem, který organizátorům chyběl myšlení si na postup do ProSeries. S letošní úspěšnou televizní premiérou ale mohli podat přihlášku k UCI sebevědomě.
Den ve žluté mi změnil život. Lampaert o vztahu se Štybarem i farmaření
Pro příští rok by ještě chtěl závod zůstat na čtyřech etapách, výhledově by ale rád přidal pátou. A vysněným ideálem je samozřejmě sedmidenní závod v kalendáři worldtour, jako má sousední Polsko.
Kolář se svým týmem je přesvědčený, že zajímavých tras a dojezdů by se v Česku našlo i pro týdenní klání dostatek. Zatím se ale snaží jít týmům naproti omezeným místem působnosti, kterým limituje náročnost přejezdů. Letos se před první a druhou etapou spalo v Praze, na start zbylých dvou etap se vyráželo z Olomouce.
„V dřívějších letech si nás týmy oblíbily, protože všechna startovní i cílová místa byla v dojezdové vzdálenosti maximálně hodiny a půl od Olomouce, takže mohly spát celý závod na jednom místě. Za celý rok se nacestují tolik, že si rádi aspoň pro jednou ušetří spaní každý den v jiné posteli,“ myslí si Kolář.
Jakmile by ale bylo pro ty největší stáje atraktivní objíždět Czech Tour z hlediska UCI bodů, jistě by ochotně skously i každodenní balení, na které jsou zvyklé z ostatních závodů. A takový stav by mohl nastat už brzy.
„Věřím, že by si Czech Tour vyšší kategorii zasloužila,“ je přesvědčený její prezident. „I vzhledem k cyklistické tradici, kterou u nás máme, a současným výsledkům, kdy jsou naši kluci ve worldtour hodně vidět a stále se daří vychovávat další talenty, by České republice elitní závod slušel.“
Jestli si to myslí i UCI, se ukáže na konci září.