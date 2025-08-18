Bezpečnostní experti, stovky lidí na trati. Czech Tour chce povýšit, rozhodne se v září

Alžběta Marešová
  17:45
Na zářijovém světovém šampionátu ve Rwandě možná dojde k historicky prvnímu souboji Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem o duhový dres, také se na něm ale pravděpodobně bude rozhodovat o budoucnosti české silniční cyklistiky. Právě skončený tuzemský etapák Czech Tour podal k Mezinárodní cyklistické unii (UCI) žádost o zařazení do kategorie ProSeries. Co pro povýšení závodu organizátoři dělají a co by pro ně schválení přihlášky znamenalo?
Pohled do cíle 4. etapy Czech Tour na Pustevnách. Pro šokující vítězství si...

Pohled do cíle 4. etapy Czech Tour na Pustevnách. Pro šokující vítězství si před stovkami fanoušků jede Jannis Peter. | foto: Czech Tour / Lukáš Wagneter

Tým Novo Nordisk na slavnostní prezentaci Czech Tour na Hradčanském náměstí.
Quinten De Grave z týmu Novo Nordisk zdraví fanoušky při prezentaci Czech Tour...
Starosta Prahy 6 Jakub Stárek (vlevo) startuje první etapu Czech Tour.
Yves Lampaert se podepisuje před startem první etyp Czech Tour na Vítězném...
80 fotografií

Letošní ročník Czech Tour, který vrcholil v neděli, měl mnoho poprvé. Poprvé startovala etapa v Praze, poprvé se dojíždělo do Karlových Varů. Poprvé finišovala poslední etapa na Pustevnách, poprvé mohli závod sledovat diváci Eurosportu.

Zároveň by ale organizátoři byli rádi, kdyby byl právě skončený ročník i v něčem poslední. Naposledy v kategorii 2.1.

Do ní patří závod už od roku 2015. Tehdejší klání se však s tím, které v předešlých dnech křižovalo republiku, nedá srovnat.

Na startu se před deseti lety sešla téměř kompletní česká elita. Petr Vakoč ovládl celkové pořadí, Leopold König triumfoval ve třetí etapě do Šternberku. K tomu byli v pelotonu i Zdeněk Štybar, Jan Hirt, Josef Černý a Jan Bárta.

Takovou sestavou českých jezdců z prvních dvou divizí se Czech Tour poslední roky chlubit nemůže.

Zároveň ale před deseti lety byl na startu jediný worldtour tým a ze zahraničních zvučných jmen lze uvést snad jen Fernanda Gaviriu, kterého tehdy Quick-Step přivezl jako nadějného mladého sprintera.

Julian Alaphilippe děkuje českým fanouškům za vřelé přivítání.

Hlavní hvězdou ročníku 2023 byl Chris Froome. Fanoušci ho žádali o fotografii na každém kroku.

„Tehdy měli organizátoři úplně jiné finanční možnosti. Od toho se odvíjela vizibilita i startovní listina,“ vysvětluje Robert Kolář, který je součástí závodu jako jeho prezident od roku 2021.

S příchodem Sazky a dalších velkých sponzorů se pro organizátory situace změnila. Pořadatel totiž platí týmům startovné i ubytování. Díky tomu si mohl závod dovolit přivézt před dvěma lety Chrise Frooma a loni hned osm worldtourových týmů, v čele s UAE a Ineosem.

Nicméně účast týmů záleží na více faktorech, jak dobře dokládají právě poslední dva ročníky.

Fanoušci na náměstí v Kroměříži vítají jezdce před startem 4. etapy Czech Tour.

„Loni jsme kolidovali se začátkem olympiády, což se nám původně jevilo jako nevýhoda. Ale protože olympijská místa jsou limitovaná, přijelo k nám nakonec osm těch největších týmů a jména jako Marc Hirschi a Julian Alaphilippe. Letos jsme mysleli, že s termínem týden před Vueltou a horskými etapami by mohly vzít týmy Czech Tour jako dobrou přípravu. A tento předpoklad nevyšel,“ zalituje Kolář.

Heli, moto 1, 2 a 3 a radiodeštník. Jak se rodí televizní přenos z Czech Tour

Předpoklad však nevyšel jen částečně, například Junior Lecerf, který letos Czech Tour ovládl, totiž na Vueltu míří. „Byla to do Španělska super příprava,“ libuje si s životním úspěchem v kapse. „Dodá mi sebevědomí, a toho není nikdy dost. Ukázal jsem, že zvládnu tlak, který s pozicí lídra přichází.“

Zrovna Lecerfův tým Quick-Step nebo třeba Visma se na Czech Tour pravidelně vrací. A mají proč. „Týmy byly z letošního ročníku nadšené,“ těší ředitele závodu Leopolda Königa. „Podle nich se úrovní vyrovnáváme těm největším závodům na světě.“

Dobře naladěný Junior Lecerf před startem 4. etapy Czech Tour.

Profesionalizovala se i pódia

Ještě zásadnější než termín je pro Czech Tour momentálně množství UCI bodů, které zde týmy můžou získat. V závodě kategorie 2.1 se jich rozdává mnohem méně než v kláních ProSeries nebo worldtour, takže pro elitní týmy není účast příliš motivující.

I kvůli tomu organizátoři o postup do vyšší kategorie tak otevřeně stojí.

Aktuálně je v kalendáři UCI 23 závodů ProSeries, mezi nimi i květnové Kolem Maďarska a srpnová Deutschland Tour. Kolem Rakouska a Okolo Slovenska jsou v kategorii 2.1, Kolem Polska se může chlubit worldtourovou úrovní.

Cyklisté se řadí na start 4. etapy Czech Tour v Kroměříži.

Vzhledem k tomu, že Norsko má dva ProSeries závody a Španělsko hned tři, se dá říct, že střední Evropa by další závod této úrovně také zasloužila.

UCI vytváří po konci každého závodu hodnocení, ve kterém řeší čtyři klíčové složky: týmy, vizibilitu, bezpečnost a organizaci.

Co se týče organizace, udělala Czech Tour za poslední roky znatelný posun. Ten největší možná právě před letošním ročníkem, kdy bylo potřeba zařídit povolení mimo tradiční místa závodu a provést trasu bezpečně skrz republiku.

Drama na závěr Czech Tour. Přidal dojel čtvrtý, celkový triumf těsně získal Lecerf

„Když jsme jezdili na Moravě, měli jste de facto stále stejné etapy. Akční rádius byl malý a zvládal to v podstatě jediný člověk. Navíc úředníci už byli na nás naučení a my jsme mohli podat prakticky stejnou žádost jako rod před tím,“ popisuje Kolář.

„Ale pro letošní rok, kdy jsme řešili Karlovy Vary, Pardubice a hlavně Prahu, jsme museli tým rozšířit.“

Peloton Czech Tour projíždí Evropskou třídou v první etapě.

Ještě větší nárůst a profesionalizace nastala v oblasti produkce.

„Musíme být profesionální v každém aspektu. To znamená například i to, mít stejnou stage v každém městě. Samozřejmě by se šlo domluvit na radnici, že nám postaví nějaké jejich pódium, ale pak je v každém městě jiné a někde by se jezdci na prezentaci třeba ani nevešli, nemluvě o sponzorských bannerech. Takže veškeré vybavení přesouváme z místa A do místa B, a pak zase do místa C. A na to je potřeba hodně lidí,“ říká Kolář.

Jak si tedy takovou organizaci závodu představit početně? „V týmu je kolem deseti lidí, kteří řeší závod celý rok. A v samotném průběhu se už bavíme o stovkách,“ počítá König, který ujal role ředitele závodu v roce 2020.

Fanoušci sledují vyhlášení trojice nejlepších závodníků Czech Tour v cíli...

Náplň jeho práce je především vymýšlet trasy a zvát týmy. Na to, že stáje uslyší na pozvánku od jezdce, který skončil v nejlepší desítce na všech třech Grand Tour, se ale podle něj spolehnout nedá.

„Je to jako na houpačce. Občas se až divím, jak se mi v jednání s týmy daří, a občas to vůbec nejde,“ připouští.

Podle Koláře je ale Königův přínos závodu nesporný. „Vždy před začátkem závodu máme poradu se všemi týmy, na které se mimo jiné také podrobně rozebírají tratě. A když jim je představuje člověk, který má v tomto prostředí úspěšnou historii, je to obrovská výhoda. Navíc se spoustou dnešních jezdců ještě závodil a zná se i s manažery týmů.“

Ředitel závodu Leopold König mává ostrý start druhé etapy Czech Tour.

Propagace závodu i Česka

Další oblastí, ve které se Czech Tour snaží přiblížit těm největším závodům, je bezpečnost. Součástí týmu, který se stará o trasy, je i člověk s těmi nejvyššími školeními v rámci UCI.

Navíc od roku 2022 spolupracuje závod s agenturou ProTouchGlobal, která se stará o organizaci cyklistických klání a mimo jiné pořádá i Kolem Švýcarska. „Bezpečnost jsme tak posunuli na tu nejvyšší mezinárodní úroveň,“ je přesvědčený Kolář.

Co si to pícháte? Kontroly, senzory i lékař nablízku. O týmu, kde jezdí jen diabetici

Zároveň by si ale představoval změnu v zajištění trati během samotného závodu, tedy uzavírky křižovatek, blokaci výjezdů z vedlejších ulic nebo kontrolu nad bezpečným chováním fanoušků. To mají v tuto chvíli na starost místní dobrovolníci, kterým z toho plyne drobná finanční odměna.

„Z hlediska finanční náročnosti je to banalita. Jde ale o to, že jak jsou to místní, tak se může stát, že když k nim přijede nějaký známý, řekne jim, ať nehrají divadlo a nechají ho projet. Proto bych rád, aby nám se zabezpečením závodu pomáhali vojáci nebo policisté, zkrátka složky s autoritou. V zahraničí je to úplně běžné. Nám by to obrovsky pomohlo a závodu by to zvýšilo prestiž,“ říká Kolář s tím, že by se na toto téma rád sešel s ministry vnitra, obrany a také hejtmany jednotlivých krajů.

Peloton Czech Tour projíždí krajinou ve čtvrté etapě.

Posouvání z hlediska vizibility vyvrcholilo pro závod letos, kdy se všechny čtyři etapy vysílaly živě vedle České televize také na Eurosportu. Protože Czech Tour má smlouvu s ASO, tedy mediálním domem pořádajícím mimo jiné i Tour de France, dostaly se pozvánky na závod už do přenosu z francouzské Grand Tour a vysílání se prodalo i mimo země, které obstarává Eurosport.

„Televizní přenos je pro nás obrovská devíza a velká propagace České republiky, nejen závodu,“ uvědomuje si König.

Zároveň chybějící živé vysílání bylo posledním bodem, který organizátorům chyběl myšlení si na postup do ProSeries. S letošní úspěšnou televizní premiérou ale mohli podat přihlášku k UCI sebevědomě.

Den ve žluté mi změnil život. Lampaert o vztahu se Štybarem i farmaření

Pro příští rok by ještě chtěl závod zůstat na čtyřech etapách, výhledově by ale rád přidal pátou. A vysněným ideálem je samozřejmě sedmidenní závod v kalendáři worldtour, jako má sousední Polsko.

Kolář se svým týmem je přesvědčený, že zajímavých tras a dojezdů by se v Česku našlo i pro týdenní klání dostatek. Zatím se ale snaží jít týmům naproti omezeným místem působnosti, kterým limituje náročnost přejezdů. Letos se před první a druhou etapou spalo v Praze, na start zbylých dvou etap se vyráželo z Olomouce.

Fanoušci zdraví peloton Czech Tour ve čtvrté etapě.

„V dřívějších letech si nás týmy oblíbily, protože všechna startovní i cílová místa byla v dojezdové vzdálenosti maximálně hodiny a půl od Olomouce, takže mohly spát celý závod na jednom místě. Za celý rok se nacestují tolik, že si rádi aspoň pro jednou ušetří spaní každý den v jiné posteli,“ myslí si Kolář.

Jakmile by ale bylo pro ty největší stáje atraktivní objíždět Czech Tour z hlediska UCI bodů, jistě by ochotně skously i každodenní balení, na které jsou zvyklé z ostatních závodů. A takový stav by mohl nastat už brzy.

„Věřím, že by si Czech Tour vyšší kategorii zasloužila,“ je přesvědčený její prezident. „I vzhledem k cyklistické tradici, kterou u nás máme, a současným výsledkům, kdy jsou naši kluci ve worldtour hodně vidět a stále se daří vychovávat další talenty, by České republice elitní závod slušel.“

Jestli si to myslí i UCI, se ukáže na konci září.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ústí n. L. vs. Artis BrnoFotbal - 6. kolo - 18. 8. 2025:Ústí n. L. vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 2.90
  • 3.40
Palicová vs. PridankinováTenis - 1. kolo kvalifikace - 18. 8. 2025:Palicová vs. Pridankinová //www.idnes.cz/sport
18. 8. 20:00
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Leeds vs. EvertonFotbal - 1. kolo - 18. 8. 2025:Leeds vs. Everton //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:00
  • 2.39
  • 3.30
  • 3.27
Elche vs. BetisFotbal - 1. kolo - 18. 8. 2025:Elche vs. Betis //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:00
  • 3.33
  • 3.28
  • 2.37
Kopřiva vs. KordaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 18. 8. 2025:Kopřiva vs. Korda //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:30
  • 2.83
  • -
  • 1.42
Grabherová vs. ŠalkováTenis - 1. kolo kvalifikace - 18. 8. 2025:Grabherová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:30
  • 2.51
  • -
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Bezpečnostní experti, stovky lidí na trati. Czech Tour chce povýšit, rozhodne se v září

Na zářijovém světovém šampionátu ve Rwandě možná dojde k historicky prvnímu souboji Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem o duhový dres, také se na něm ale pravděpodobně bude rozhodovat o...

18. srpna 2025  17:45

Světoběžník Glover posílil Slunetu. Může být rozdílový hráč, věří trenér

Jako by se rivalové trumfovali. Ve stejný den, kdy Děčín oznámil příchod L. J. Bryana, zveřejnila i ústecká Sluneta jméno své nové americké akvizice. Zahraniční posilou číslo 2 se stal Jordan Glover,...

18. srpna 2025  17:22

Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu

Když Chris Froome při památné etapě Tour 2016 na Mont Ventoux utíkal k cíli bez zničeného kola, jeden z fanoušků potom na Twitteru vtipkoval: „Koupal se Chris ráno? Pokud ano, tak dnes absolvoval...

18. srpna 2025  15:47

Železný muž Kadeřábek. Spartu jistí, maká naplno a sbírá body: Gól mi chutná hodně

Když se řekne pracovitost, sotva vás v současném sparťanském kádru napadne jiné jméno. Pavel Kadeřábek, hráč zápasu s Libercem. Gól v české fotbalové lize vstřelil po víc než deseti letech a jeho...

18. srpna 2025  15:20

Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky

Nové kontrakty pro klíčové hráče a reprezentanty, prodloužení smlouvy s generálním partnerem i hned tři sady dresů na novou sezonu. Písečtí basketbalisté představili pro nadcházející ročník řadu ryze...

18. srpna 2025  14:42

Onana mimo tým, Bayindir nejistý. Expert radí United: Kupte si špičkového gólmana

Náznaky zlepšení? Patrné! Celkový dojem? Sympatický! Jenže výsledek, čili to nejdůležitější, zase špatný. Manchester United vstoupil do nové sezony anglické ligy nezdarem s Arsenalem (0:1). Tipnete...

18. srpna 2025  14:30

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

18. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  14:17

Muže podezřelého z rasistických urážek na Anfieldu podmínečně propustili

Fanoušek podezřelý z rasistických urážek fotbalisty Bournemouthu Antoinea Semenya v pátečním utkání anglické ligy na hřišti Liverpoolu byl propuštěn z vazby. Policie hrabství Merseyside uvedla, že v...

18. srpna 2025  13:43

Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

Basketbalisty ligového Děčína posílil Američan L. J. Bryan. 206 centimetrů vysoký pivot naposledy působil v portugalském týmu Galitos-Barreiro, kde v průměru sbíral 10,9 bodu a 5,7 doskoku.

18. srpna 2025  13:20

Trápila ho psychika, strádal i na ledě. Teď Laine přiznal: Chtěl jsem skončit s hokejem

Už dlouho nenese přízvisko nadějného střelce s lehce arogantním vystupováním. Patrik Laine se od nástupu do NHL hodně změnil, na ledě i mimo něj. Moc dobře ví, jaké to je, když ho fandové za jeho...

18. srpna 2025  13:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hejková zůstane USK nablízku. V nové roli bude k ruce mladému realizačnímu týmu

Bývalá basketbalová trenérka Natália Hejková bude po konci působení na lavičce ZVVZ USK Praha pokračovat v týmu českých šampionek jako hlavní poradkyně. Šestinásobná vítězka Euroligy a členka Síně...

18. srpna 2025  12:38

Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval

Dal mu ruce kolem krku, spojil je jako při škrcení. Zákrok jabloneckého kapitána Nemanji Tekijaškiho na slávistu Ivana Schranze měl sudí Karel Rouček posoudit jako faul a nařídit pokutový kop. V...

18. srpna 2025  12:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.