Czech Tour povýší, pojede se v kategorii ProSeries. Mezi elitou chce být v roce 2029

„Díky posunu do ProSeries se Czech Tour dostává do rodiny závodů, kde v průběhu roku vyhrávají ty největší hvězdy světového pelotonu jako například Jonas Vingegaard (celkové vítězství v závodu Kolem Algarve), Adam Yates (Kolem Ománu), Mads Pedersen (Kolem Dánska) či Isaac Del Toro (Kolem Burgosu),“ uvedli organizátoři Czech Tour.
Do kategorie ProSeries patří i závody Kolem Alp, Kolem Německa či Kolem Británie. Posun o patro výše přináší závodu ještě větší atraktivitu z pohledu elitních týmů i díky vyššímu bodovému ohodnocení. Za celkové vítězství v závodu první kategorie je 125 bodů, v ProSeries je to rovných 200 bodů.
„A to není vůbec zanedbatelné. Závod ProSeries má především směrem k týmům z elitní kategorie WorldTour mnohem lepší vyjednávací pozici. Věřím, že posun nám opět o kousek víc pootevře dveře k nejlepším týmům a bude se nám dařit získávat víc a víc jejich hvězd,“ řekl ředitel Czech Tour a někdejší profesionální cyklista Leopold König.
Závod má za sebou 17 ročníků a v posledních letech přivábil na start i elitní týmy z WorldTour. Letos odstartoval poprvé v Praze, kam se příští rok vrátí. Slavnostní zahájení bude opět v metropoli, pak peloton znovu zamíří napříč Českem.
„Detaily ještě neprozradím, ale opět můžeme slíbit atraktivní trasy pro jezdce i diváky. Czech Tour zavítá jak na tradiční místa, tak do nových lokalit a věřím, že závodníci znovu pojedou ve fantastické divácké kulise, jakou jsme třeba letos viděli v dramatickém finále na Pustevnách,“ uvedl König.
V horizontu tří let pak touží organizátoři završit své úsilí a dovést závod do nejvyšší kategorie WorldTour. „Každý rok se snažíme zvyšovat kvalitu. V uplynulých dvou letech běžely přímé přenosy v televizi, letos jsme se díky Eurosportu a zapojení společnosti A.S.O. dostali na obrazovky celého světa,“ řekl viceprezident českého svazu a prezident závodu Robert Kolář.
„Za tři roky chceme požádat o zařazení do WorldTour, aby se v roce 2029 mohl konat v České republice cyklistický podnik té nejvyšší úrovně,“ doplnil Kolář.