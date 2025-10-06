Czech Tour povýší, pojede se v kategorii ProSeries. Mezi elitou chce být v roce 2029

Autor: ,
  21:07
Cyklistický etapový závod Czech Tour se příští rok pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, kam povýšil z první kategorie UCI. Závod má vyhrazený termín 12. až 16. srpna. Od roku 2029 pak chce být v kalendáři elitní WorldTour. Organizátoři nejvýznamnějšího silničního podniku v Česku o tom informovali v tiskové zprávě.
Fanoušci zdraví závodníky ve třetí etapě Czech Tour

Fanoušci zdraví závodníky ve třetí etapě Czech Tour | foto: Czech Tour

Cyklistický závod Czech Tour - start 1. etapy v Prostějově.
Hlavní hvězdou letošní Czech Tour je Chris Froome, mimo jiné vítěz Tour de...
Závod Czech Tour, 2. etapa. Peloton projíždí horskou prémii na Pustevnách.
Průjezd závodníků Czech Tour v Zádveřicích.
14 fotografií

„Díky posunu do ProSeries se Czech Tour dostává do rodiny závodů, kde v průběhu roku vyhrávají ty největší hvězdy světového pelotonu jako například Jonas Vingegaard (celkové vítězství v závodu Kolem Algarve), Adam Yates (Kolem Ománu), Mads Pedersen (Kolem Dánska) či Isaac Del Toro (Kolem Burgosu),“ uvedli organizátoři Czech Tour.

Do kategorie ProSeries patří i závody Kolem Alp, Kolem Německa či Kolem Británie. Posun o patro výše přináší závodu ještě větší atraktivitu z pohledu elitních týmů i díky vyššímu bodovému ohodnocení. Za celkové vítězství v závodu první kategorie je 125 bodů, v ProSeries je to rovných 200 bodů.

Nevím, k čertu, co jíš, ale drž se toho. König o dominanci a metodách týmu Sky

„A to není vůbec zanedbatelné. Závod ProSeries má především směrem k týmům z elitní kategorie WorldTour mnohem lepší vyjednávací pozici. Věřím, že posun nám opět o kousek víc pootevře dveře k nejlepším týmům a bude se nám dařit získávat víc a víc jejich hvězd,“ řekl ředitel Czech Tour a někdejší profesionální cyklista Leopold König.

Závod má za sebou 17 ročníků a v posledních letech přivábil na start i elitní týmy z WorldTour. Letos odstartoval poprvé v Praze, kam se příští rok vrátí. Slavnostní zahájení bude opět v metropoli, pak peloton znovu zamíří napříč Českem.

„Detaily ještě neprozradím, ale opět můžeme slíbit atraktivní trasy pro jezdce i diváky. Czech Tour zavítá jak na tradiční místa, tak do nových lokalit a věřím, že závodníci znovu pojedou ve fantastické divácké kulise, jakou jsme třeba letos viděli v dramatickém finále na Pustevnách,“ uvedl König.

Ředitel závodu Leopold König mává ostrý start druhé etapy Czech Tour.

V horizontu tří let pak touží organizátoři završit své úsilí a dovést závod do nejvyšší kategorie WorldTour. „Každý rok se snažíme zvyšovat kvalitu. V uplynulých dvou letech běžely přímé přenosy v televizi, letos jsme se díky Eurosportu a zapojení společnosti A.S.O. dostali na obrazovky celého světa,“ řekl viceprezident českého svazu a prezident závodu Robert Kolář.

„Za tři roky chceme požádat o zařazení do WorldTour, aby se v roce 2029 mohl konat v České republice cyklistický podnik té nejvyšší úrovně,“ doplnil Kolář.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kosťuková vs. MuchováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Kosťuková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 06:30
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Nosková vs. PutincevováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Nosková vs. Putincevová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 08:30
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Hodzicová vs. BejlekTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Hodzicová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
7. 10. 12:00
  • 8.86
  • -
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Czech Tour povýší, pojede se v kategorii ProSeries. Mezi elitou chce být v roce 2029

Cyklistický etapový závod Czech Tour se příští rok pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, kam povýšil z první kategorie UCI. Závod má vyhrazený termín 12. až 16. srpna. Od roku...

6. října 2025  21:07

Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin

Italská a španělská fotbalová liga mohou odehrát soutěžní zápasy v zahraničí. Jejich záměr v pondělí schválila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Současně však v prohlášení zdůraznila, že s...

6. října 2025  20:10

Bijec Procházka po návratu: Láká mě zápas v Bílém domě. Chystá se na Antarktidu

Doma ho přivítal dav fanoušků skandující slovo vítězství a nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka rázem pookřál. „Na tohle jsem se těšil,“ pronesl vděčně. Po návratu z Las Vegas a vítězném duelu...

6. října 2025

Atleti s Downovým syndromem odletěli do Austrálie, mávala jim i Aňa Geislerová

Na mistrovství světa do australského Brisbane vycestoval tým sedmi českých atletů s Downovým syndromem. Na pražské letiště Václava Havla přišla skupinu vyprovodit herečka Aňa Geislerová, která ve...

6. října 2025  19:31

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v...

6. října 2025  19:24

Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali na závodech propalestinští aktivisté, se od nové sezony přejmenuje. Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a...

6. října 2025  19:08

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je...

6. října 2025

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Cesta z Ázerbájdžánu do Česka rozhodně není krátká. Litevský kouč Rimas Kurtinaitis by mohl povídat. Do pražské haly Královka přiváží k utkání úvodního kola Ligy mistrů nevyzpytatelný výběr Sabah...

6. října 2025  18:30

Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Už má dvě stříbra i bronz z mistrovství světa, zlato jí však stále uniká. Jako kdyby se Demi Volleringová rozhádala s cyklistickými bohy. Stále předvádí velká vítězství, na těch nejelitnějších...

6. října 2025  17:33

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 377 volných pozic

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.