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Po tmě puntíkatá odměna. Schuran si splnil cíl a nový lídr potvrdil: Česko mi sedí

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  7:00

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Michal Schuran obléká dres nejlepšího vrchaře na Czech Tour. | foto: Markéta Navrátilová / Czech Tour

Svahy pod ještědským vysílačem pořádně rozpalovalo slunce a někteří fanoušci, kteří si to nahoru vydupali na svých kolech, měli dresy celé prosolené. Závodní pole druhé etapy Czech Tour ale rozpálil někdo jiný. Stáj Ineos a její pekelné tempo, které vítězně dokonal dvacetiletý americký mladík Andrew August.

„Moji kolegové odvedli úžasnou práci. Když jsem to viděl, tak jsem byl hodně motivovaný ji dokončit. Což se podařilo, jsem šťastný,“ usmál se August po slavnostním ceremoniálu, na němž kromě žlutého dresu oblékal i ten bílý a zelený.

Už v úvodním dějství do Karlových Varů letka britské sestavy kontrolovala finiš a mířila na vítězství s Benem Turnerem, kterého však zaskočil Američan Riley Sheehan z NSN.

Tentokrát už ale k ničemu takovému nedošlo. Ineos znovu ovládal pole, navíc i jeho lídr měl nejsilnější nohy ze všech.

I jeho soupeři museli uznat, že tentokrát zkrátka neměli nárok. „Bohužel, poslední kilometr byl hodně ostrý, takové vsazení prostě nemám,“ kývl Jan Hirt z NSN, který pásku proťal čtrnáctý s odstupem 19 sekund.

Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres.

Pro Augusta šlo o třetí profesionální vítězství v kariéře. K nim letos přidal dva bílé dresy na Coppi e Bartali a Kolem Rakouska.

Na Czech Tour by mohl cílit i na ten nejcennější. Žlutý. „S Embretem Svestadem-Bardsengem jsme určení jako dva týmoví lídři, tak uvidíme, jak se to vyvine. Budeme se ale snažit po zbytek závodu,“ burcuje.

Dojezd na Ještěd vyhrál Američan August, ujal se i celkového vedení v Czech Tour

Výhodou pro něj může být i fakt, že Česko zná. Pamatujete na rok 2024? Tehdy coby osmnáctiletý mladíček, jenž debutoval v Ineosu, na Czech Tour skončil sedmý.

Czech Tour uctí památku Finlayho Tarlinga minutou ticha

Když August křepčil na pódiu, samozřejmě ještě neměl tušení, jaká tragédie se na druhém konci Evropy stala.

Během osmé etapy Kolem Portugalska zemřel po nárazu do auta devatenáctiletý Finlay Tarling, člen development týmu NSN a bratr jeho týmového kolegy z Ineosu Joshuy.

„Naše myšlenky a nejhlubší soustrast patří Joshovi, Michaelovi, Dawn a celé rodině Tarlingových, stejně jako Finovým týmovým kolegům, přátelům a všem, kteří ho znali a milovali,“ sdělil posléze Ineos. „V této neuvěřitelně těžké době stojíme po vašem boku.“

Soustrast vyjádřili i organizátoři Czech Tour. „Finlayho památku uctíme minutou ticha před startem sobotní třetí etapy v Pardubicích,“ uvedli.

Rok předtím zase vyhrál klasiku Grand Prix West Bohemia, když o 6:28 minuty (!) porazil druhého Pavla Šumpíka, načež dojel celkově druhý na Závodě míru juniorů.

„V Česku závodím vážně hodně,“ přikyvoval Američan. „Navíc se mi tu i daří a jsou to vždy jedny z nejlepších závodů. Takže se vždycky těším, až se sem vrátím.“

Což už nyní letošní Czech Tour jen umocnila.

Pro Ineos šlo celkově o ideální dějství. Do úniku se pustila jen čtveřice cyklistů včetně české dvojice Michal Schuran z United Shipping a Martin Voltr z ATT Investments, která se před peloton vydala už ve čtvrtek. Jejich ambice? Puntíkatý dres.

„S tímhle jsem do závodu šel. Jsem rád, že to ve druhé etapě vyšlo,“ usmál se Schuran, jenž vede o osm bodů před Nizozemcem Pepijnem Reinderinkem z Quick-Stepu. „Nohy už teda dnes byly hodně bolavé. S Martinem jsme se shodli, že kluci z Quick-Stepu a Polti (Gil Gelders a Mattia Bais), kteří byli s námi v úniku, měli fakt sílu a celý den jsem visel za oči. Ale cíl byl jasný, snažil jsem se vydržet na vrchařské prémie.“

Dvojice ze zahraničních stájí o puntíkatý trikot zájem neměla, a tak nechala Schurana a Voltra bojovat jen mezi sebou. „Ale Martin pak odpadl, takže jsem měl motivaci, že když se já udržím, body mi jednoduše nechají,“ vyprávěl Schuran.

Po poslední prémii před finálním výšlapem na Ještěd si už vystoupil i on a nahoru šlapal v poklidu. „Ve vysílačce jsem navíc slyšel, že půjdu do puntíků, takže po té tmě, v níž jsem jel celý den, jsem si závěr a fanoušky mohl užít,“ usmál se jezdec United Shipping.

Cyklisté se chystají k výšlapu na Ještěd na konci 2. etapy Czech Tour.

Pod náporem Ineosu se rozplynuly i naděje posledních dvou uprchlíků. „Ze začátku nebyl terén tak složitý, takže se jelo celkem klidné tempo,“ líčil Jakub Otruba z Caja Rural. „Přes první sedlo (Výpřež) se tempo rozjelo a pak se už jelo rychleji i v klesání.“

A pak už rychlost jen a jen stoupala. „Do posledního kilometru to ještě šlo a ani nebyly žádné útoky,“ dodal Hirt. „Až pak to přišlo. Ale to se dalo čekat.“

Zatímco Hirt se držel v první dvacítce, Otruba ani slavný Španěl Mikel Landa z Quick-Stepu už v hlavním poli nefigurovali. Oba se totiž ocitli v pádu čtyři kilometry před cílem.

„Byl to docela velký pád, musel jsem úplně zastavit a než jsem se z toho vymotal, tak jsem měl velkou ztrátu,“ popisoval nedávný český účastník Tour de France.

Jemu se nic nestalo, nicméně přišel o šance na celkovou klasifikaci, o níž před startem pomýšlel. Do cíle už šlapal v poklidu a nabral ztrátu 5:55 minuty.

„Jsou věci, které se stávají. Beru to tak, že to je aspoň příležitost zkusit zabojovat o etapu,“ povídal Otruba. A taky si chválil, že si mohl užít diváky.

„Než začaly cílové plůtky, na silnici utvořili tunel. Bylo to hezké. Navíc mám v balíku hodně kamarádů, takže jsme pokecali,“ usmál se.

Na rozcestí kariéry. Hirt hledá tým a přiznává: Jsem připravený na cokoliv

August potlesk či hlasité bouchání do plůtků vnímal až při vyhlášení, na které dorazili i olympijští vítězové rychlostní kanoista Martin Fuksa, vodní slalomář Jiří Prskavec a snowboardcrossařka Zuzana Maděrová.

„Byly to jedny z nejtěžších stovek metrů v mém životě,“ popisoval americký lídr. „Každý cyklistický závod bolí. Ale dneska to bolelo ještě extra.“

Andrew August vítězí při dojezdu na Ještěd před Alessandrem Fancelluem.

Nicméně si zároveň uvědomuje, že pokud chce zabojovat o celkové vítězství, bolet ho budou i další dva dny. Czech Tour se přesouvá na Moravu. V sobotu se končí na Dlouhých stráních a v neděli na Pustevnách.

První stoupání si August vybavuje z roku 2024, kdy na něj vyjel jako sedmý. „Nevím, jestli to je úplně stejná etapa, ale ten finiš se mi asi vybaví. Je těžký, ale těším se,“ povídá.

I Hirt očekává, že závod v náročnějších profilech přitvrdí. Ale tak mu to sedí. „Ještěd jsem jel dnes poprvé. Dlouhé stráně a Pustevny mi určitě sednou víc, byť Pustevny tak dlouhé nejsou a znovu to bude hlavně o vsazení na posledním kilometru,“ vyhlíží.

Ty nejtěžší kopce na Czech Tour teprve přicházejí.

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