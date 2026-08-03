Na Czech Tour míří i elitní stáj Soudal Quick-Step, přiveze hvězdného Landu

Belgický tým Soudal Quick-Step, jehož barvy v minulosti hájil například i Zdeněk Štybar, je jednou z nejúspěšnějších a nejznámějších stájí moderní silniční cyklistiky. Svou aktuální sílu potvrdila i na letošní Tour de France, kde Tim Merlier ovládl tři etapy. Zároveň tím prodloužila skvělou sérii - alespoň jednu etapu na Tour vyhrála v každém ročníku od roku 2013.
„Účast týmu Soudal Quick-Step je pro Czech Tour skvělou zprávou, ‚Vlčí smečka‘ je zkrátka v profesionální cyklistice pojem,“ pochvaloval si ředitel závodu Leopold König s připomínkou týmové přezdívky.
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„Je to stáj s obrovskou historií, ale zároveň tým, který potvrzuje svou kvalitu i dnes. Tři etapová vítězství Tima Merliera na letošní Tour de France mluví sama za sebe. Přesně takové týmy chceme na startu mít, protože posouvají sportovní úroveň závodu a zároveň jsou velkým lákadlem pro fanoušky,“ doplnil König.
Finální soupisku potvrdí Quick-Step až v týdnu před startem Czech Tour, již nyní je ale jasné, že se fanoušci mohou těšit na účast španělského velikána Landy, jenž má za sebou 23 startů na závodech Grand Tours.
V letech 2015 a 2022 byl Landa shodně třetí v konečném pořadí Gira d’Italia a pětkrát skončil mezi nejlepší sedmičkou celkové klasifikace Tour de France. Šestatřicetiletý Španěl je rovněž vítězem tří etap a majitelem puntíkatého trikotu pro nejlepšího vrchaře na Giru, držitelem etapového vavřínu z Vuelty a bývalým dvorním domestikem Chrise Frooma v týmu Sky.
O letošní devátý start na Giru přišel Landa kvůli zlomenině pánve, kterou utrpěl v dubnu v závodu Kolem Baskicka po srážce s doprovodným vozem.
Czech Tour odstartuje 13. srpna stejně jako loni v Praze, vyvrcholí 16. srpna čtvrtou etapou na Pustevny. Osmnáctý ročník nabídne nejtěžší trasu v historii závodu s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 kilometrů. Z WorldTour se představí také sestavy NSN a Netcompany INEOS.