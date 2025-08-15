Tropy na Czech Tour: 30 kilo ledu, 150 bidonů. Vítěz si ale v horku libuje

Alžběta Marešová
  18:23
Meteorologové varovali před pátkem jako nejteplejším dnem týdne. Prahu sžíralo 36 stupňů Celsia a v Pardubicích vyráželi cyklisté do druhé etapy Czech Tour v jen o něco málo příznivějším klimatu. Tropický den vrcholící výjezdem na Dlouhé Stráně už dopředu týmy děsil. Téměř neustále byl někdo v doprovodné koloně doplňovat bidony, co chvíli se některý z jezdců poléval vodou. To Junior Lecerf si v teple libuje. A možná i proto mohl v pátek slavit své druhé profesionální vítězství.
Vítěz 2. etapy Junior Lecerf na pódiu Czech Tour.

Vítěz 2. etapy Junior Lecerf na pódiu Czech Tour. | foto: Czech Tour / Markéta Navrátilová

Junior Lecerf získal na Dlouhých Stráních dres lídra Czech Tour. Bude mu patřit...
Cian Uijtdebroeks táhne vedoucí skupinku ve stoupání na Dlouhé Stráně. Na...
Start druhé etapy Czech Tour na pardubickém náměstí.
Peloton Czech Tour vyráží z pardubického náměstí do druhé etapy.
7 fotografií

„Teplo mám rád, takže takové podmínky mi sedí,“ ujišťoval na Dlouhých Stráních, když převzal cenu pro vítěze dne a k tomu žlutý i zelený dres.

Ve výšce 1324 metrů nad mořem bylo znatelně mírnější klima, než ve kterém musel peloton 173 kilometrů z Pardubic až k horní přečerpávací nádrži absolvovat. Navíc počasí se nad cyklisty slitovalo, takže na odpoledne zakryl oblohu nad jesenickým vrcholem mrak a jinak otevřené stoupání absolvovali cyklisté ve vítaném stínu.

Stoupání na Dlouhé Stráně zvládl nejlépe Lecerf a je novým lídrem Czech Tour

Sluníčka si totiž za celý den užili dostatek. „Hlavně ze začátku bylo fakt vedro, to jsme hodně ledovali,“ popisoval Tomáš Přidal z Elkovu, v cíli na 14. místě nejlepší z Čechů.

Přestože se v teple cítí dobře, ani Lecerf si nedovolil zanedbat heat-management. „Dávám si led za krk a stále se snažím mít mokrý dres, aby mě chladil,“ popisoval Belgičan.

Peloton Czech Tour vyráží z pardubického náměstí do druhé etapy.

Horké dny, které provází a budou ještě provázet Czech Tour, znamenají práci navíc hlavně pro podpůrný personál týmů. Visma namrazila na každý den 30 kilogramů ledu, jezdci Elkovu vypili zatím v každé etapě kolem 150 bidonů. „Pro maséry a mechaniky je hodně náročné nám to všechno nachystat, abychom měli pořád všeho dost,“ ocenil Přidal.

Sám na závěrečném kopci odpadl z hlavní skupinky u spodní nádrže. Boj o vítězství se tak odehrával necelou minutu před ním.

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

Lecerf vyčkával na zadním kole svého krajana Ciana Uijtdebroekse z Vismy, který zavelel k nástupu, jakmile se ocitl v těžší polovině kopce. Jenže přes veškerou snahu se nedokázal Lecerfa zbavit. A Lecerf si mohl být svou taktikou jistý, protože na Dlouhých Stráních to narozdíl od soupeře dobře zná.

„Jel jsem je už dvakrát v rámci Závodu míru. Díky tomu jsem věděl, jak vypadá cíl, a to mi hodně pomohlo,“ potvrdil.

Cian Uijtdebroeks táhne vedoucí skupinku ve stoupání na Dlouhé Stráně. Na druhém místě jede Junior Lecerf.

„Je to dost těžké stoupání. Jeli jsme ve vysokém tempu a během těch 13 kilometrů jsem i trochu trpěl. Ale od začátku jsem se snažil prostě následovat ty nejlepší a spoléhat na svůj spurt, protože jsem věděl, že mám do závěru rychlé nohy.“

Quick-Step po čtvrtečním vítězství Luka Lampertiho v Karlových Varech zatím Czech Tour vládne a zbylé dvě etapy na tom nemusí nic změnit.

Pro tu sobotní s dojezdem v Ostravě bude Lamperti opět hlavním favoritem a nedělní královské dějství na Pustevnách si může znovu podmanit některý z jeho týmových kolegů.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Přerov vs. TychyHokej - - 15. 8. 2025:Přerov vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • -
  • -
  • -
Neratovice vs. Česká LípaFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2025:Neratovice vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 170.00
  • 35.00
  • -
Girona vs. Rayo VallecanoFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2025:Girona vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 13.00
  • 7.80
  • 1.15
Zug vs. Motor ČBHokej - - 15. 8. 2025:Zug vs. Motor ČB //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.45
  • 4.99
  • 5.29
Pardubice vs. LandshutHokej - - 15. 8. 2025:Pardubice vs. Landshut //www.idnes.cz/sport
15. 8. 20:00
  • 1.03
  • 15.20
  • 21.00
Liverpool vs. BournemouthFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2025:Liverpool vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15. 8. 21:00
  • 1.30
  • 6.15
  • 9.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice

Reprezentační obránce Jakub Zbořil bude po předčasném konci v Pardubicích hrát v hokejové extralize za Vítkovice. Ostravský klub o příchodu bývalého hráče NHL informoval na webu, délku kontraktu...

15. srpna 2025  19:14

Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří...

15. srpna 2025  18:34

Tropy na Czech Tour: 30 kilo ledu, 150 bidonů. Vítěz si ale v horku libuje

Meteorologové varovali před pátkem jako nejteplejším dnem týdne. Prahu sžíralo 36 stupňů Celsia a v Pardubicích vyráželi cyklisté do druhé etapy Czech Tour v jen o něco málo příznivějším klimatu....

15. srpna 2025  18:23

Výškařka Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku

Výškařka Michaela Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku. V předprogramu sobotního závodu v Chorzówě na náměstí v Katovicích zdolala 188 centimetrů. Soutěž, která nepatřila do...

15. srpna 2025  17:32

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

Největší domácí cyklistický podnik Czech Tour odstartoval ve čtvrtek 14. 8. a skončí v neděli 17.8. V pelotonu jsou i dva elitní týmy z World Tour Visma Lease a Bike a Soudal Quick-Step. V jeho dresu...

14. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  15.8 16:49

Stoupání na Dlouhé Stráně zvládl nejlépe Lecerf a je novým lídrem Czech Tour

Druhou etapu Czech Tour s náročným stoupáním do cíle k přečerpávací elektrárně na Dlouhých stráních vyhrál belgický cyklista Junior Lecerf. Po druhém profesionálním vítězství se dvaadvacetiletý člen...

15. srpna 2025  16:41

Start La Ligy: Barcelona chce dál vládnout, Real s novým koučem. Co Hancko a Krejčí?

Když se v minulé sezoně jako soupeři potkali v Lize mistrů, byl z toho nešťastný vlastní gól Ladislava Krejčího právě po centru Dávida Hancka. Dva blízcí kamarádi, kteří se poznali ve Spartě, jsou od...

15. srpna 2025  15:59

Salač začal ve Spielbergu traťovým rekordem, v tréninku byl pátý

Filip Salač zajel ve volném tréninku na Velkou cenu Rakouska silničních motocyklů traťový rekord ve třídě Moto2. Časem 1:33,427 minuty překonal dosud nejlepší výkon o 34 tisícin sekundy. V hlavním...

15. srpna 2025  15:19

NHL zavelela, Švédové zrušili tradici. Nesmí spolu trénovat, na vině olympiáda

Jeden po druhém zapózovali fotografům. S vlajkou kolem ramen, také ve žlutém i tmavě modrém dresu s číslem 26 a nápisem MILANO. Zůstalo jen u zkoušení oblečení a přátelského poklábosení. I když byli...

15. srpna 2025  15:16

Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se

V hokejovém Chomutově zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. I tu nejsložitější, obtěžkanou dluhy a blbou náladou. Před pár dny se Juraj Valach, statný Slovák s pohnutým osudem, na pirátský...

15. srpna 2025  14:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

UCI vyloučila pět týmů z ženského závodu Kolem Romandie, odmítly GPS lokátory

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) vyloučila pět týmů z ženského etapového závodu Kolem Romandie, protože se odmítly podílet na testování GPS lokátorů. Na svém webu to uvedla UCI, která kvůli větší...

15. srpna 2025  14:30

České kluby dál krmí koeficient. Úspěchy v pohárech potěší hlavně budoucí mistry

Také po třetích předkolech všech evropských pohárů to s českými fotbalovými kluby vypadá víc než dobře. V klíčovém žebříčku národních koeficientů drží důležitou desátou příčku, na základě které...

15. srpna 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.