„Teplo mám rád, takže takové podmínky mi sedí,“ ujišťoval na Dlouhých Stráních, když převzal cenu pro vítěze dne a k tomu žlutý i zelený dres.
Ve výšce 1324 metrů nad mořem bylo znatelně mírnější klima, než ve kterém musel peloton 173 kilometrů z Pardubic až k horní přečerpávací nádrži absolvovat. Navíc počasí se nad cyklisty slitovalo, takže na odpoledne zakryl oblohu nad jesenickým vrcholem mrak a jinak otevřené stoupání absolvovali cyklisté ve vítaném stínu.
|
Stoupání na Dlouhé Stráně zvládl nejlépe Lecerf a je novým lídrem Czech Tour
Sluníčka si totiž za celý den užili dostatek. „Hlavně ze začátku bylo fakt vedro, to jsme hodně ledovali,“ popisoval Tomáš Přidal z Elkovu, v cíli na 14. místě nejlepší z Čechů.
Přestože se v teple cítí dobře, ani Lecerf si nedovolil zanedbat heat-management. „Dávám si led za krk a stále se snažím mít mokrý dres, aby mě chladil,“ popisoval Belgičan.
Horké dny, které provází a budou ještě provázet Czech Tour, znamenají práci navíc hlavně pro podpůrný personál týmů. Visma namrazila na každý den 30 kilogramů ledu, jezdci Elkovu vypili zatím v každé etapě kolem 150 bidonů. „Pro maséry a mechaniky je hodně náročné nám to všechno nachystat, abychom měli pořád všeho dost,“ ocenil Přidal.
Sám na závěrečném kopci odpadl z hlavní skupinky u spodní nádrže. Boj o vítězství se tak odehrával necelou minutu před ním.
|
Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?
Lecerf vyčkával na zadním kole svého krajana Ciana Uijtdebroekse z Vismy, který zavelel k nástupu, jakmile se ocitl v těžší polovině kopce. Jenže přes veškerou snahu se nedokázal Lecerfa zbavit. A Lecerf si mohl být svou taktikou jistý, protože na Dlouhých Stráních to narozdíl od soupeře dobře zná.
„Jel jsem je už dvakrát v rámci Závodu míru. Díky tomu jsem věděl, jak vypadá cíl, a to mi hodně pomohlo,“ potvrdil.
„Je to dost těžké stoupání. Jeli jsme ve vysokém tempu a během těch 13 kilometrů jsem i trochu trpěl. Ale od začátku jsem se snažil prostě následovat ty nejlepší a spoléhat na svůj spurt, protože jsem věděl, že mám do závěru rychlé nohy.“
Quick-Step po čtvrtečním vítězství Luka Lampertiho v Karlových Varech zatím Czech Tour vládne a zbylé dvě etapy na tom nemusí nic změnit.
Pro tu sobotní s dojezdem v Ostravě bude Lamperti opět hlavním favoritem a nedělní královské dějství na Pustevnách si může znovu podmanit některý z jeho týmových kolegů.