Máme nejvyšší ambice, na Czech Tour chceme výhru, hlásí hvězda Impey

„Čas, který uplynul od Tour de France, stačil k tomu, abych si dostatečně odpočinul. Vnímám, že na Czech Tour budeme favoritem a bude na nás vyvíjen odpovídající tlak. Beru roli lídra týmu, který je silný a musí mít ty nejvyšší ambice, to znamená usilovat o vítězství,“ řekl novinářům 34letý závodník stáje Mitchelton-Scott.

Etapy Czech Cycling Tour Čtvrtek (17.00) týmová časovka v Ostravě 16 km

Pátek (start 11.30, cíl 16.00) Olomouc – Frýdek-Místek 186 km přes: Velký Újezd, Kozlov, Pustevny (1 008 m), Soláň (861 m), Bumbálku (870 m)

Sobota (start 11.00, cíl 15.20) Olomouc – Uničov 175 km přes: Slatinice, Brodek u Konice, Loštice, Bouzov, Litovel

Neděle (start 10.30, cíl 15.00) Mohelnice – Šternberk 178 km přes: Šumperk, Dlouhé stráně (1 176 m), Červenohorské sedlo (1 001 m), Lyra (1 002 m), Rýmařov a 3x okruh po Ecce Homo.

Pro Impeyho to bude první závod po nutné dvoutýdenní regenerační přestávce. Vzpomínky na vítěznou etapu do Brioude jsou stále čerstvé. „Samozřejmě vítězství v etapě na Tour de France je vždycky speciální okamžik, o kterém sní všichni cyklisté,“ usmívá se.

V kariéře však má ještě zářivější okamžik, v roce 2013 oblékl na Tour de France žlutý dres jako vůbec první Afričan v historii. „Tour de France je největší závod a žlutý dres je pro každého cyklistu svatým grálem. Byl to určitě největší moment mé kariéry, protože k tomu, aby se to podařilo, potřebujete i spoustu štěstí a souhru mnoha okolností. A mně to vyšlo,“ vzpomínal Impey.

Pocity si nyní bude moct oživit i na silnicích Olomouckého a Moravskoslezského kraje, protože lídr Czech Tour vozí také dres žluté barvy. Proti však budou jezdci zbývajících devatenácti stájí.

Jihoafričan Daryl Impey z týmu Mitchelton-Scott a sportovní ředitel týmu Matthew White (vpravo) během tiskové konference před Czech Tour.

„Nesmíme zapomínat, že je to týmový závod, takže i když v našem týmu pojedu jako lídr, může u nás vyhrát třeba i Lucas Hamilton. Pak tu je Bora-Hansgrohe, která je vždycky silná, a zmínil bych i Giovanni Viscontiho z italské stáje Neri Sottoli. Ale je tu řada dalších týmů a mladých jezdců, kteří mohou překvapit,“ míní Impey.

Závod začíná ve čtvrtek týmovou časovkou v ulicích Ostravy, v pátek startuje beskydská etapa z Olomouce do Frýdku-Místku a v sobotu rovinatější hanácká do Uničova. Vrcholem bude neděle, při níž peloton projede nejvyšší jesenická sedla s okruhy po Ecce Homo v cílovém Šternberku. „Čtrnáctiprocentní stoupání na kostkách, tam se bude rozhodovat,“ tuší ředitel závodu Jaroslav Vašíček.

Daryl Impey (vpravo) a Tiesj Benoot sprintují do cíle deváté etapy Tour de France. Daryl Impey z týmu Mitchelton-Scott se raduje z vítězství v deváté etapě Tour de France.

V posledních letech se organizátorům pravidelně daří získat na start některou ze stájí World Tour, letos kromě australského MitcheltonScott také německá Bora-Hansgrohe. „Je to dobrý termín po Tour de France a před dalšími velkými závody, takže to bereme jako kvalitní přípravu na další část sezony,“ vysvětlil Matthew White, sportovní ředitel Mitchelton-Scott.

Sám si může připomenout závodění v Česku, před dvaceti lety jezdil za tým ZVVZ. „Rok 1997,“ vypálil okamžitě. „Ale už si toho z té doby moc nepamatuji,“ směje se 45letý Australan.