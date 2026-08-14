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Do Prahy na dovolenou, pak pro vítězství z Czech Tour. A Vary? Americké město

Tomáš Macek
  8:40

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Fanoušci podporují peloton Czech Tour. | foto: Czech Tour / Markéta Navrátilová

Před pěti lety si americký cyklista Riley Sheehan po sezoně zaletěl do Prahy na dovolenou. „Úžasné město s krásnými památkami,“ velebil ji. Ve čtvrtek se tu na „Kulaťáku“ postavil i na start zahajovací etapy Czech Tour. A o čtyři hodiny později měl další důvod, aby na Prahu vždy vzpomínal jen s láskou.

V etapě vedoucí z české metropole do Karlových Varů si připsal třetí profesionální vítězství kariéry. U lázeňské kolonády v hromadném dojezdu přespurtoval Bena Turnera z Ineosu a jásal: „Kluci z týmu mě dostali na skvělou pozici, pak už stačilo jen dobře spurtovat. Miluju celý tenhle závod, patří k mým nejoblíbenějším.“

Co na tom, že před startem jej pracovníci mediálního servisu Czech Tour nechali, ať si zatočí na kole štěstí, a to mu ukázalo, že nedopadne právě dobře.

„Myslím, že to máte rozbité,“ dobíral si je šestadvacetiletý závodník týmu NSN za cílem.

A že bylo opět úmorné vedro, před kterým se i maséři jednotlivých týmů, čekající za cílem na své jezdce, do poslední možné chvíle schovávali ve stínu?

„Ale co, sluníčko svítí, to je přece fajn, ne?“ povídal vítěz, který prodloužil vládu cyklistů USA ve sprinterských dojezdech Czech Tour v Karlových Varech. Před rokem tu totiž triumfoval jiný Američan Luke Lamperti v barvách týmu Quick Step.

„Vlastně jsou teď Vary tak trochu i americkým městem,“ vtipkoval Sheehan, zatímco z jednoho domu nad cílem zářil rusky psaný nápis „Na prodej“ (a takových by se tu našlo mnohem víc).

Jan Hirt, Sheehanův týmový lídr, ve středu na prahu Czech Tour tvrdil: „Přijeli jsme sem pro nějaké vítězství.“ Splněno tak v NSN mají hned první den. Ovšem proč se spokojovat jen s jedním, že?

„Teď to bude na Janovi,“ pousmál se Sheehan před pokračováním závodu, které na cyklisty nachystá tři dojezdy na kopec - na Ještěd, Dlouhé stráně a Pustevny.

„Ještěd není zas tak prudký, může být i pro klasikáře,“ usoudil Jakub Otruba, jeden ze tří letošních českých účastníků Tour de France a připustil, že i on by se mohl pokusit zabojovat o solidní umístění v celkové klasifikaci.

Jen k tomu potřebuje rozhýbat nohy.

„Což šlo dneska po tak dlouhé tréninkové pauze těžce,“ připustil jezdec týmu Caja Rural, že vyčerpání z 3245 kilometrů napříč Francií (a trochou Katalánska) si stále vybírá daň.

„Po Tour se mi na kole jeden den jelo dobře, další den strašně, bylo po pořád takové rozházené nahoru dolů,“ vyprávěl. „Jen tři tréninky jsem měl delší než tři hodiny, a to bylo na trati znát. Ale třeba se po dnešku chytnu a bude to každý den jen lepší.“

Ředitel závodu Leopold König přivádí peloton na ostrý start 1. etapy Czech Tour.

Speciální červený dres určený pro nejlepšího Čecha zatím obléká Dominik Neuman, sprinter týmu ATT, jenž na kolonádě dojel šestý.

„Posledních čtyřicet kilometrů se jelo hodně vysoké tempo a boj o pozice byl potom dost velký,“ vykládal. „Kluci z týmu se mi ji snažili vytvořit, jen mi chyběl člověk, který by mě na závěrečné točce dovezl dopředu. Poslední kilák a půl jsem si už musel poradit sám.“

Zvládl to docela dobře, přesto z jeho hlasu zaznívalo i zklamání.

„Loni jsem tady byl čtvrtý, letos jsem chtěl víc, jenže v závěru už jsem na víc neměl. Takový je sport.“

První etapu Czech Tour vyhrál ve spurtu Američan Sheehan, Neuman dojel šestý

V minulém ročníku ještě byly v itineráři závodu dvě sprinterské etapy, letos zbyla jen jedna, a tak Neuman pohodil ve Varech hlavou: „Já měl dneska vrchol, teď se budu snažit pomáhat našim vrchařům. Je to největší etapák doma, motivace dosáhnout tu něčeho jako tým je pořád veliká.“

Ještěd má na rozdíl od Hirta nebo Otruby najetý, na jaře si ho v tréninku očíhnul.

„Je to docela dobré stoupání, jen v závěru těžké. Balík tam dojede pohromadě a rozdá si to až na posledních dvou kilometrech,“ věštil.

Ale to vše teprve bude. Z Karlových Varů se nejprve cyklisté vraceli týmovými autobusy do Prahy, kde stáje od středy bydlí. Také po páteční druhé etapě z Mladé Boleslavi na Ještěd se navrátí do stejného pražského hotelu.

Mikel Landa se podepisuje fanouškům před startem etapy Czech Tour.

Přesto rozhodně netvrdí, že by závod byl z pohledu dlouhých transferů poněkud ucestovaný.

„Na Grand Tour to bývá horší,“ říká Jan Hirt.

Také Neuman popisuje: „Takové cestování v autobusech k cyklistice patří. Do dvou hodin je to v pohodě. Zažil jsem i závody, kde jsme dojížděli dvě hodiny na start etapy a pak z cíle tři hodiny na hotel. Třeba Kolem Chorvatska je tím pověstné. Na Czech Tour je vlastně fajn, že se dvakrát vracíme do stejného hotelu a prostředí. Je to lepší než se každý den balit.“

Ba co víc, pražský hotel Diplomat, kde má základní tábor velká část týmů, je i pro takové worldtourové kolosy, jakým je britský Ineos, ubytováním jasně převyšujícím úroveň, na kterou jsou zvyklí z Tour či Gira.

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