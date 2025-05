Startem v metropoli naplnili organizátoři předsevzetí o rozšíření závodu z tradičních míst do dalších částí Česka včetně hlavního města. „Poprvé bude v itineráři zahrnutá i Praha. Odtud se vydáme na západ do Karlových Varů a poté se pojede z Pardubic na Moravu, kde opět peloton absolvuje parádní horské výjezdy na Dlouhé stráně a Pustevny,“ uvedl prezident závodu Robert Kolář.

Po vzoru největších světových závodů v čele s Tour de France bude mít Czech Tour na programu také slavnostní zahájení, které se uskuteční v Praze ve středu 13. srpna. O den později se cyklisté vydají z Vítězného náměstí v pražských Dejvicích na západ Čech.

„Nechtěli jsme klasicky sprinterskou etapu a vytvořili jsme trať spíš pro klasikáře. Dojezd do Karlových Varů bude dost náročný - technický a rychlý, s řadou krátkých dynamických stoupání,“ přiblížil úvodní etapu o délce 163 kilometrů ředitel závodu Leopold König.

Ředitel závodu Leopold König na startu v Moravské Třebové

Druhý díl zavede peloton z Pardubic na vyhlášené stoupání na Dlouhé stráně. „Půjde o první velký test jezdců na celkové pořadí. Tentokrát jsme zvolili výjezd kolem dolní nádrže, který nabídne televizním divákům krásný výhled na závodníky z kamery v helikoptéře,“ přiblížil König.

Třetí etapa odstartuje v Prostějově a završit by ji mohl hromadný spurt v Ostravě. Vyvrcholením Czech Tour by pak měla být královská etapa z Kroměříže na Pustevny, na které závodníci vyjedou dokonce dvakrát. „Doufáme, že až tato etapa rozhodne o vítězi. Diváci u trati i televizních obrazovek budou svědky dramatu až do samotného konce,“ věří König.

Celkem čeká závodníky přibližně 660 kilometrů s celkovým převýšením 9246 metrů. Na startu opět nebudou chybět týmy z elitní kategorie World Tour, účast již potvrdily stáje Visma Lease a Bike a Soudal Quick-Step.

„Snažíme se etapy plánovat vyváženě, aby byly zajímavé jak pro světové vrchaře, tak pro spurtéry. A myslím, že se nám to opět podařilo. Visma Lease a Bike i Soudal Quick-Step patří k tomu nejlepšímu, co současná cyklistika nabízí,“ poznamenal König.

S dalšími worldtourovými týmy vedení závodu intenzivně jedná. Loni jich bylo na startu osm. Do programu zařadila přenosy ze závodu i televizní stanice Eurosport.

„Díky tomu se o Czech Tour bude víc vědět po celém světě. I to by mělo přispět k naplnění naší ambice neustále se posouvat nahoru v ratingu Mezinárodní cyklistické unie a jednou skončit u worldtourového závodu,“ uvedl Kolář.

Předehru Czech Tour obstará i letos Závod míru kategorie jezdců do 23 let. Odehraje se na tratích v Olomouckém a Moravskoslezském kraji od 29. května do 1. června.