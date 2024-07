Hvězdy ve formě, elitní týmy, atmosféra. Nejlepší ročník. řekl König po Czech Tour

Ve Šternberku vyhrál Alaphilippe z týmu Soudal Quick-Step, Hirschi z UAE Emirates zvítězil celkově.

„Pohled na finální pódium ve Šternberku byl neuvěřitelný. Vážím si toho, že lídři přijeli v plné kondici a plně připravení,“ dodal König.

Czech Tour vyvrcholil na šternberském náměstí. Závod má zázemí v Olomouckém kraji, ale jeho velká část vedla rovněž krajem Moravskoslezským.

Dojezd první etapy byl poprvé v historii v Ostravě, kde vyhrál Američan Luke Lamperti ze Soudal Quick-Stepu. Druhá končila už tradičně na beskydských Pustevnách a třetí na Dlouhých stráních v Jeseníkách.

„V budoucnu bychom chtěli trasu rozšířit i do Čech a k Praze. Uvidíme, jak to dopadne,“ nastínil Leopold König.

Letos jste měli na startu osm týmů z elitní kategorie World Tour. Dá se hovořit o nejúspěšnějším ročníku z dosavadních patnácti?

Historicky byl ten letošní nejúspěšnější na všech frontách. Nejen vzhledem k účasti týmů, které byly v takovém počtu a kvalitě na úplně jiném levelu než předchozí roky. I z hlediska diváků, návštěvnosti, televizních přenosů.

Švýcar Marc Hirschi se stal absolutním vítězem Czech Tour 2024.

Čemu takový zájem špičkových cyklistů přičítáte?

Týmy o nás vědí, jsou tady spokojené, máme jejich důvěru. Určitě nám pomohl i dobře zvolený termín a úspěšný loňský ročník. Samozřejmě jsme hodně komunikovali, vycházeli všem vstříc. Postupně se začaly sbíhat nabídky a my jen koukali, jak počet týmů rostl, až se vyšplhal na osm.

Zájem fandů místy připomínal i Tour de France a Giro d’Italia...

Špalíry diváků opravdu kolikrát vytvářely hrozny jako na velkých světových závodech, to už se dalo opravdu srovnávat.

Poprvé byl cíl v Ostravě. Jaký byl?

Na to, že tam Tour finišovala poprvé, byla atmosféra neuvěřitelná. Pro nás by do budoucna bylo ideální udržet Ostravu jako etapové město, udělat z toho tradici. Nebude tomu tak asi každý rok, ale budeme se snažit tam vracet, protože zájem o profesionální cyklistiku je v Ostravě obrovský. A dojezd tam byl docela zajímavý i vzhledem k tomu, že jsme měli před cílovou levotočivou zatáčkou dlouhou rovinu. V televizi to vypadalo moc dobře.

Základem zřejmě zůstanou dojezdy na Pustevny a Dlouhé stráně, že?

Jsou to pro nás ikonická místa, těžko bychom je něčím nahrazovali. Máme sice i další kopce, ale musíme vše vyhodnotit a říct si, zda jít i někam jinam, nebo ne.

Momentka ze závěrečné 4. etapy cyklistického etapového závodu Czech Tour, jezdci se blíží do cíle ve Šternberku.

V minulosti někdejší Závod míru vrcholil na Lysé hoře. O ní neuvažujete?

Ne, protože tam bychom se s tím počtem týmů (letos jich bylo 22 – pozn. red. ) a celým doprovodem nevešli.

Při druhé etapě, která vedla na Pustevny, se za skupinku cyklistů zařadil i jeden z fanoušků na kole a pořadatelé ho museli stahovat. Zaregistroval jste to?

Viděl jsem to v autě, kde jsme měli puštěnou televizi. Stává se to bohužel i u nás. Fandové se nechají moc unést a jsou nezodpovědní. Tím bych apeloval na všechny, aby byli obezřetní a ohleduplní k závodníkům.

Řešili jste přečin tohoto výtržníka s policií?

Dostal výstrahu. Bylo vidět, že si to ani moc neuvědomoval, že to bral jako srandu, což jsme se divili, protože nám to tak nepřišlo. Zatím jsme to dál neřešili.

Zažil jste při své profesionální kariéře, že by se za vás nějaký cyklistický nadšenec zavěsil?

My jsme běžně zažívali, že lidé s námi běhali, což je kolikrát horší, než když se za vás někdo zahákne na kole, protože při běhu lidé běží vedle vás. Ten pán jel za závodníky, tím je neohrožoval, ale nevím, co ho to popadlo. Každopádně tam neměl co dělat.