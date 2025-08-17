Drama na závěr Czech Tour. Přidal dojel čtvrtý, celkový triumf těsně získal Lecerf

Vítěz druhé etapy na Dlouhé stráně a průběžný lídr Lecerf dosáhl na celkové vítězství i přesto, že mu zhruba tři kilometry před cílem ujel jeden z největších soupeřů Cian Uijtdebroeks a vybudoval si zdánlivě rozhodující náskok.
Na posledních desítkách metrů však devítičlenná skupina člena týmu Visma-Lease a Bike dojela, což Lecerfovi stačilo k udržení náskoku.
„Snažil jsem se ho držet, ale měl jsem s tím problémy, protože jel opravdu rychle. Tak jsem se rozhodl jet vlastním tempem a neexplodovat, přitom jsme ho ale neztratili z dohledu. Na posledních 300 metrech jsem si řekl, že do toho musím dát všechno, co mi zbylo. Spurtoval jsem a vyšlo to na pódium v etapě a co bylo nejdůležitější, tak i na celkové vítězství,“ řekl České televizi Lecerf, jenž vyhrál první etapový závod v kariéře.
Dvaadvacetiletý Belgičan ze stáje Soudal Quick-Step dojel v etapě těsně před Přidalem třetí, v poslední etapě i celkově druhého krajana Uijtdebroekse porazil v konečném hodnocení o sedm sekund. Třetí byl s odstupem osmi sekund Ital Alessandro Fancellu. Přidal jako nejlepší z domácích závodníků obsadil 16. pozici.
„Možná jsem v posledním kopci tahal až moc, ale cítil jsem se celý den dobře. Kluci z týmu se o mě zase perfektně starali, takže jsem jim to chtěl vrátit. Ve finále jsem i se čtvrtým místem spokojený, soupeři byli v závěru holt lepší,“ řekl jednadvacetiletý Přidal, jenž celkově ztratil na Lecerfa 1:41 minuty. Čtvrté místo člen českého týmu Elkov-Kasper obsadil i v celkovém hodnocení mladých jezdců.
Nejvýznamnější etapový závod na českém území vrcholil na Pustevnách poprvé. Jezdci absolvovali šestikilometrové stoupání dvakrát a při druhém výjezdu se podle očekávání rozhodovalo o celkovém vítězi.
Necelé čtyři kilometry před cílem se z vedoucí skupiny odtrhlo trio nejlepších jezdců v průběžném pořadí, které bojovalo o prvenství už v pátek při jiném náročném stoupání na Dlouhé stráně. Nejaktivnější byl průběžně třetí Uijtdebroeks, jenž opakovanými nástupy ze sedla nejprve setřásl druhého Fancellua a poté i ve žlutém jedoucího Lecerfa.
Osmý muž z Vuelty 2023 si postupně vypracoval zhruba desetisekundový náskok, jenž by mu k celkovému prvenství stačil, ale v závěru mu došly síly a skupina ho dostihla, ve finiši měl nejvíce sil Peter.
Po vítězství na Tour de l’Ain z minulého týdne tak Uijtdebroeks těsně nedosáhl na druhou výhru v etapovém závodu za sebou.
Czech Tour
4. etapa Kroměříž - Pustevny (179 km)
1. Peter (Něm./Vorlarlberg) 4:21:52, 2. Uijtdebroeks (Belg./Visma Lease a Bike), 3. Lecerf (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Přidal (ČR/Elkov-Kasper), 5. Umba (Kol./XDS Astana Development Team), 6. Boichis (Fr./Red Bull Bora-hansgrohe Rookies) všichni stejný čas, ...38. M. Bárta (ČR/ATT Investment) -2:15, 43. Schlegel (ČR/Elkov-Kasper) -2:55.
Konečné pořadí: 1. Lecerf 15:55:41, 2. Uijtdebroeks -7, 3. Fancellu (It./UKYO) -8, 4. Peter -26, 5. Umba, 6. Quartucci (It./Solution Tech-Vini Fantini) oba -36, ...16. Přidal -1:41, 24. M. Bárta -3:33, 30. Schlegel -6:17.