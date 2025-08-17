Drama na závěr Czech Tour. Přidal dojel čtvrtý, celkový triumf těsně získal Lecerf

Autor: ,
  16:33
Belgický cyklista Junior Lecerf uhájil v napínavém závěru poslední 4. etapy celkové vítězství na Czech Tour. Na Pustevnách v Beskydech vyhrál po 179 kilometrech Němec Jannis Peter, čtvrtý dojel loňský český mistr Tomáš Přidal.
Junior Lecerf ve žlutém dresu na Czech Tour.

Junior Lecerf ve žlutém dresu na Czech Tour. | foto: ČTK

Junior Lecerf na pódiu ve žlutém dresu po třetí etapě Czech Tour.
Jannis Peter se raduje z vítězství ve čtvrté etapě Czech Tour.
Junior Lecerf získal na Dlouhých Stráních dres lídra Czech Tour. Bude mu patřit...
Cian Uijtdebroeks táhne vedoucí skupinku ve stoupání na Dlouhé Stráně. Na...
5 fotografií

Vítěz druhé etapy na Dlouhé stráně a průběžný lídr Lecerf dosáhl na celkové vítězství i přesto, že mu zhruba tři kilometry před cílem ujel jeden z největších soupeřů Cian Uijtdebroeks a vybudoval si zdánlivě rozhodující náskok.

Na posledních desítkách metrů však devítičlenná skupina člena týmu Visma-Lease a Bike dojela, což Lecerfovi stačilo k udržení náskoku.

„Snažil jsem se ho držet, ale měl jsem s tím problémy, protože jel opravdu rychle. Tak jsem se rozhodl jet vlastním tempem a neexplodovat, přitom jsme ho ale neztratili z dohledu. Na posledních 300 metrech jsem si řekl, že do toho musím dát všechno, co mi zbylo. Spurtoval jsem a vyšlo to na pódium v etapě a co bylo nejdůležitější, tak i na celkové vítězství,“ řekl České televizi Lecerf, jenž vyhrál první etapový závod v kariéře.

Heli, moto 1, 2 a 3 a radiodeštník. Jak se rodí televizní přenos z Czech Tour

Dvaadvacetiletý Belgičan ze stáje Soudal Quick-Step dojel v etapě těsně před Přidalem třetí, v poslední etapě i celkově druhého krajana Uijtdebroekse porazil v konečném hodnocení o sedm sekund. Třetí byl s odstupem osmi sekund Ital Alessandro Fancellu. Přidal jako nejlepší z domácích závodníků obsadil 16. pozici.

„Možná jsem v posledním kopci tahal až moc, ale cítil jsem se celý den dobře. Kluci z týmu se o mě zase perfektně starali, takže jsem jim to chtěl vrátit. Ve finále jsem i se čtvrtým místem spokojený, soupeři byli v závěru holt lepší,“ řekl jednadvacetiletý Přidal, jenž celkově ztratil na Lecerfa 1:41 minuty. Čtvrté místo člen českého týmu Elkov-Kasper obsadil i v celkovém hodnocení mladých jezdců.

Nejvýznamnější etapový závod na českém území vrcholil na Pustevnách poprvé. Jezdci absolvovali šestikilometrové stoupání dvakrát a při druhém výjezdu se podle očekávání rozhodovalo o celkovém vítězi.

Jannis Peter se raduje z vítězství ve čtvrté etapě Czech Tour.

Necelé čtyři kilometry před cílem se z vedoucí skupiny odtrhlo trio nejlepších jezdců v průběžném pořadí, které bojovalo o prvenství už v pátek při jiném náročném stoupání na Dlouhé stráně. Nejaktivnější byl průběžně třetí Uijtdebroeks, jenž opakovanými nástupy ze sedla nejprve setřásl druhého Fancellua a poté i ve žlutém jedoucího Lecerfa.

Osmý muž z Vuelty 2023 si postupně vypracoval zhruba desetisekundový náskok, jenž by mu k celkovému prvenství stačil, ale v závěru mu došly síly a skupina ho dostihla, ve finiši měl nejvíce sil Peter.

Po vítězství na Tour de l’Ain z minulého týdne tak Uijtdebroeks těsně nedosáhl na druhou výhru v etapovém závodu za sebou.

Czech Tour

4. etapa Kroměříž - Pustevny (179 km)

1. Peter (Něm./Vorlarlberg) 4:21:52, 2. Uijtdebroeks (Belg./Visma Lease a Bike), 3. Lecerf (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Přidal (ČR/Elkov-Kasper), 5. Umba (Kol./XDS Astana Development Team), 6. Boichis (Fr./Red Bull Bora-hansgrohe Rookies) všichni stejný čas, ...38. M. Bárta (ČR/ATT Investment) -2:15, 43. Schlegel (ČR/Elkov-Kasper) -2:55.

Konečné pořadí: 1. Lecerf 15:55:41, 2. Uijtdebroeks -7, 3. Fancellu (It./UKYO) -8, 4. Peter -26, 5. Umba, 6. Quartucci (It./Solution Tech-Vini Fantini) oba -36, ...16. Přidal -1:41, 24. M. Bárta -3:33, 30. Schlegel -6:17.

Výsledky

