Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

August si výhrou v královské etapě upevnil vedení na Czech Tour, Ježek dojel čtvrtý

Autor: ,
  17:32

Momentka z cyklistického závodu Czech Tour | foto: Radek PetrášekČTK

Americký cyklista Andrew August vyhrál i předposlední 3. etapu Czech Tour. Po závěrečném stoupání na Dlouhé stráně zopakoval páteční triumf na Ještědu a mírně si upevnil průběžné vedení. Nejlepší z českých jezdců Václav Ježek dokončil 171 kilometrů dlouhou královskou etapu jako čtvrtý a celkově mu patří sedmé místo.

Před startem etapy v Pardubicích uctil peloton památku devatenáctiletého britského jezdce Finlayho Tarlinga, který tragicky zahynul v pátek při závodě Kolem Portugalska. Na Czech Tour startuje i stáj NSN, jejíž barvy Tarling oblékal v rozvojovém týmu.

Dvacetiletý August, který je nejmladším lídrem v historii Czech Tour, zaútočil dva kilometry před cílem. Krok s ním udržel jen Ital Alessandro Fancellu, druhý muž celkové klasifikace. Americký jezdec stáje Netcompany INEOS před ním vede o 11 sekund.

„Je skvělé udržet žlutý trikot, ale ještě lepší je vyhrát etapu. Bylo to podobné jako včera. Stoupání bylo těžké, ale po oba dny se rozhodovalo až v posledních metrech,“ řekl August po čtvrtém vítězství v kariéře na webu závodu. „Největší hrozbou je pro mě nadále Alessandro Fancellu. Není mezi námi velký rozdíl, jsme na tom podobně. Zítra očekávám stejný průběh,“ uvedl.

Jedenadvacetiletý Ježek dorazil do cíle se ztrátou 13 sekund na vítěze. V průběžném pořadí ztrácí na Augusta 52 sekund a na stupně vítězů má bezmála půlminutové manko. Třetí pozici drží třiačtyřicetiletý italský veterán Domenico Pozzovivo.

Elitní český vrchař Jan Hirt skončil ve třetí etapě na 14. místě a celkově je dvanáctý.

Závod, který je poprvé součástí druhé nejvyšší série ProSeries, vyvrcholí v neděli etapou z Kroměříže na Pustevny dlouhou 160 km.

Czech Tour - 3. etapa

Pardubice - Dlouhé stráně (171 km)

1. August (USA/Netcompany INEOS) 4:03:39, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -1, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -6, 4. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 5. Breuillard (Fr./TotalEnergies), 6. Svestad-Baardseng (Nor./Netcompany INEOS) všichni -13, ...14. Hirt (ČR/NSN) -25, 22. Monti (ČR/ATT Investments) -54.

Průběžné pořadí: 1. August 11:26:02, 2. Fancellu -11, 3. Pozzovivo -23, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -40, 5. Bock (Něm./Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) -48, 6. Breuillard, 7. Ježek oba -52, ...12. Hirt -1:04, 19. Monti -1:45.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Slovácko vs. OlomoucFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:Slovácko vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 300.00
  • 17.00
  • 1.02
Pardubice vs. Ml. BoleslavFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:Pardubice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 8.50
  • 1.15
  • 11.00
Příbram vs. ProstějovFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:Příbram vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 7.00
  • 1.23
  • 7.60
Mountfield HK vs. SalzburgHokej - - 15. 8. 2026:Mountfield HK vs. Salzburg //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.40
  • 1.75
  • 4.60
Skalica vs. FC KošiceFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:Skalica vs. FC Košice //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 250.00
  • 120.00
  • -
B. Bystrica vs. ŽilinaFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:B. Bystrica vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 30.00
  • 12.00
  • 1.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Svatba, na kterou se čekalo. Cristiano Ronaldo si vzal Georginu Rodríguezovou

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Cristiano Ronaldo je ženatý. Portugalská fotbalová superstar si vzala svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou. Pár, který společně vychovává pět dětí, si řekl své ano 11. srpna při civilním...

ONLINE: Sparta - Teplice 4:1, Jurásek poprvé v rudém. Další gól dává Alcócer

Sledujeme online
Teplický gólman Matouš Trmal se ohlíží za míčem.

Kdy jindy by rádi fotbalisté Teplic přijížděli na Letnou než v období, kdy se věhlasnému soupeři nedaří. Sparta prohrála v Mladé Boleslavi a následně přišla o šanci na Ligu mistrů, zato rozjetí...

15. srpna 2026  18:40

Karviná smetla nováčka z České Lípy pěti góly a vévodí druhé lize

Karvinský záložník Radim Breite se snaží získat míč v souboji s vlašimským...

Karvinští fotbalisté zvítězili ve 4. kole druhé ligy na hřišti nováčka České Lípy 5:2. Slezský celek, který byl kvůli korupční kauze vyloučen z nejvyšší soutěže, si připsal třetí výhru a posunul se...

15. srpna 2026  18:13

Špatný start, parádní obrat. Basketbalistky začaly přípravu na MS výhrou se Švédskem

Česká basketbalistka Kateřina Zeithammerová zachraňuje míč ve hře během duelu...

České basketbalistky zdolaly na turnaji v Helsinkách na startu zápasové přípravy na zářijové mistrovství světa v Berlíně Švédsko 75:63. Nejlepšími střelkyněmi vítězek byla shodně se 13 body Julie...

15. srpna 2026  18:09

August si výhrou v královské etapě upevnil vedení na Czech Tour, Ježek dojel čtvrtý

Momentka z cyklistického závodu Czech Tour

Americký cyklista Andrew August vyhrál i předposlední 3. etapu Czech Tour. Po závěrečném stoupání na Dlouhé stráně zopakoval páteční triumf na Ještědu a mírně si upevnil průběžné vedení. Nejlepší z...

15. srpna 2026  17:32

Slzy štěstí i úleva. Sasínek Mäki: Říkala jsem si, že může být konec. Ale není!

Kristiina Sasínek Mäki slaví po postupu do finále běhu na 1500 metrů na...

Od naší zpravodajky ve Velké Británii Vypadalo to, že nedělní večerní program atletického mistrovství světa v Birminghamu bude bez české účasti. Ale nakonec ne. Do finále běhu na 1500 metrů se totiž probojovala Kristiina Sasínek Mäki. Po...

15. srpna 2026  17:23

ONLINE: Slovácko - Olomouc 1:2, domácí Ndubuisi ještě utkání dramatizuje

Sledujeme online
Fotbalisté Slovácka slaví gól proti Olomouci.

Namísto tří bodů tři červené karty. Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně a zatím mají jen bod. Doma čelí Sigmě Olomouc, která chce navázat na první výhru....

15. srpna 2026  16:39

ONLINE: Pardubice - Boleslav 1:1, hosté srovnávají, trefuje se Šubert

Sledujeme online
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tomáše Solila v utkání proti Slavii.

Na východě Čech navazují na senzační skalp Sparty. Fotbalisté Mladé Boleslavi avšak čelí dychtivým Pardubicím, které stále čekají na první výhru. Zápas čtvrtého kola nejvyšší soutěže můžete od 17:00...

15. srpna 2026  16:37

Lvy posílili volejbalisté ze čtyř kontinentů, nahrazují Janoucha či Kollátora

Maximiliano Chirivino mezi spoluhráči z Karlovarska

S výrazně obměněným kádrem vstoupí do nové sezony vicemistři volejbalové extraligy Lvi Praha. Tým opustily dlouholeté opory Jakub Janouch či David Kollátor, kteří si našli zahraniční angažmá. Novými...

15. srpna 2026  15:50

ME v atletice 2026: Program 6. dne, o medaile zabojují Vadlejch a Manuel

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu pokračuje v sobotu 15. srpna šestým soutěžním dnem. Dopolední program je vyhrazen chodeckým disciplínám a pokračování ženského sedmiboje. Večerní blok...

15. srpna 2026  15:22

Chtěl jsem větší roli a Ústí mi ji dalo. Máme na play off, burcuje volejbalista Emmer

Matěj Emmer v dresu Českých Budějovic.

S Českými Budějovicemi získal mistrovský titul, zahrál si i Ligu mistrů, přesto volejbalový nahrávač Matěj Emmer kývl na nabídku hostovat v Ústí nad Labem. V klubu, který v posledních třech...

15. srpna 2026  13:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kukla dvanáctý v Evropě, trenéra má ze Slovenska: Chůze je tam jako u nás hokej

Chodec Albert Kukla na trati půlmaratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Mezi účastníky mistrovství Evropy se vešel až na poslední chvíli, přesto si chodec Albert Kukla odváží z Birminghamu solidní dvanácté místo z půlmaratonu. „Určitě jsem spokojený. Je mi 21 let a chůze...

15. srpna 2026  12:56

Knedla po zlatu z padesátky selhal. Na znakařské stovce skončil už v rozplavbách

Miroslav Knedla prožívá první okamžiky po zisku titulu mistra Evropy.

Pouhý půlden po zisku titulu mistra Evropy na padesátimetrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. Jednadvacetiletý plavec v Paříži časem 55,36...

15. srpna 2026  10:52,  aktualizováno  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×