August si výhrou v královské etapě upevnil vedení na Czech Tour, Ježek dojel čtvrtý

Před startem etapy v Pardubicích uctil peloton památku devatenáctiletého britského jezdce Finlayho Tarlinga, který tragicky zahynul v pátek při závodě Kolem Portugalska. Na Czech Tour startuje i stáj NSN, jejíž barvy Tarling oblékal v rozvojovém týmu.
Dvacetiletý August, který je nejmladším lídrem v historii Czech Tour, zaútočil dva kilometry před cílem. Krok s ním udržel jen Ital Alessandro Fancellu, druhý muž celkové klasifikace. Americký jezdec stáje Netcompany INEOS před ním vede o 11 sekund.
„Je skvělé udržet žlutý trikot, ale ještě lepší je vyhrát etapu. Bylo to podobné jako včera. Stoupání bylo těžké, ale po oba dny se rozhodovalo až v posledních metrech,“ řekl August po čtvrtém vítězství v kariéře na webu závodu. „Největší hrozbou je pro mě nadále Alessandro Fancellu. Není mezi námi velký rozdíl, jsme na tom podobně. Zítra očekávám stejný průběh,“ uvedl.
Jedenadvacetiletý Ježek dorazil do cíle se ztrátou 13 sekund na vítěze. V průběžném pořadí ztrácí na Augusta 52 sekund a na stupně vítězů má bezmála půlminutové manko. Třetí pozici drží třiačtyřicetiletý italský veterán Domenico Pozzovivo.
Elitní český vrchař Jan Hirt skončil ve třetí etapě na 14. místě a celkově je dvanáctý.
Závod, který je poprvé součástí druhé nejvyšší série ProSeries, vyvrcholí v neděli etapou z Kroměříže na Pustevny dlouhou 160 km.
Czech Tour - 3. etapa
Pardubice - Dlouhé stráně (171 km)
1. August (USA/Netcompany INEOS) 4:03:39, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -1, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -6, 4. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 5. Breuillard (Fr./TotalEnergies), 6. Svestad-Baardseng (Nor./Netcompany INEOS) všichni -13, ...14. Hirt (ČR/NSN) -25, 22. Monti (ČR/ATT Investments) -54.
Průběžné pořadí: 1. August 11:26:02, 2. Fancellu -11, 3. Pozzovivo -23, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -40, 5. Bock (Něm./Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) -48, 6. Breuillard, 7. Ježek oba -52, ...12. Hirt -1:04, 19. Monti -1:45.