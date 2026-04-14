Dorazí Roglič na Czech Tour? Závod míří na Ještěd, brzy chce do elitní kategorie

Alžběta Marešová
  15:09
Posun do vyšší kategorie, nové startovní město i nové cílové stoupání, to vše nabízí letošní ročník Czech Tour, který se opět uskuteční v půlce srpna. Poprvé zavítá největší tuzemské etapové klání i na sever Čech, cyklisty prověří výšlap na ikonický Ještěd. A snad budou na startu znovu i některé z těch největších hvězd současného pelotonu.
Malebný dojezd na promenádu v Karlových Varech, ikonický výšlap na Dlouhé Stráně i strhující drama do posledních metrů na Pustevnách. Souboj favoritů i senzační úspěch outsiderů.

Loňský ročník nabídl parádní podívanou pro fanoušky a byl jakýmsi razítkem na postup závodu do kategorie ProSeries, tedy druhé nejvyšší v cyklistickém kalendáři.

Letos chtějí organizátoři na loňský úspěch navázat a ještě ho povýšit. Místo dvou dojezdů na kopec a dvou hromadných dojezdů bude letos jediná sprinterská etapa, k výšlapům na Dlouhé stráně a Pustevny se přidá severočeský Ještěd.

„Doufáme, že dorazí ještě víc kvalitních vrchařů. Přidané stoupání by tomu mělo přispět,“ přeje si ředitel závodu Leopold König. Ten dlouhodobě staví Czech Tour jako ideální přípravu na Vueltu. To potvrzuje i letošní rozprostření od 13. do 16. srpna, přičemž španělská Grand Tour startuje hned v následujícím týdnu.

„Na čtyřech dnech si můžete třikrát otestovat nohy v kopcích, což podle mě není vůbec špatná příprava,“ říká.

Na Ještěd se chtěl závod vypravit už loni hned při úvodní etapě z Prahy, ale kvůli různým uzavírkám a stavebním pracím na plánové trase musel od myšlenky upustit. „V jeden moment bylo problémů tolik, že jsme si museli říct: Není v našich silách takovou etapu uspořádat,“ líčí König.

„Letos jsme se poučili a dali start do Mladé Boleslavi, což je příhodné i vzhledem k partnerství se Škodou. Myslím, že jsme trasu nakreslili moc zajímavě. Tato část republiky si takový závod zaslouží a Ještěd je úžasný kopec, už se moc těším.“

Vedle této druhé etapy z Mladé Boleslavi na Ještěd je letošní trasa téměř identická s tou loňskou. První etapa bude znovu startovat na Vítězném náměstí v Praze a povede do Karlových Varů. Třetí etapa vede z Pardubic na Dlouhé stráně. A závěrečné dějství se uskuteční na trase Kroměříž–Pustevny.

Původně bylo v plánu s posunem do kategorie ProSeries také rozšířit počet etap na pět, z toho ale sešlo. Mezinárodní cyklistické unii (UCI) totiž přišlo, že kalendář v této kategorii závodů je velmi nabitý a nechtěla ho rozšiřovat o další etapu.

„Rozšíření na pět etap bychom uvítali. Mít čtyři etapy rozprostřené po celé republice je pro nás organizační hrana. Třeba co se týče přesunu cíle z Ještědu na Dlouhé stráně, když nemáme dublované stavby jako třeba na Tour de France, to je logisticky velmi náročné,“ lituje König, ale do dalších ročníků zůstává optimistou. „Stále je to otevřené, může se stát cokoliv. Nějaký závod z finančních důvodů skončí, a nám se tím otevřou dveře pro pět dnů.“

König už je zároveň v intenzivním jednání o složení letošní startovní listiny. Zatím účast potvrdil worldtourový tým NSN (dříve Israel–Premier Tech), s dalšími velkými týmy jako Quick-Step a Ineos už podle Königa jen „ladí detaily“. Dorazit by mohl i tým Pavla Bittnera Picnic PostNL a své development týmy vyšlou do Česka sestavy UAE a Red Bull, které by měly mít na startu i několik jezdců z world tour.

„Mám zprávy od Gerainta Thomase z Ineosu, že chtějí přijet s hodně nabombenou soupiskou,“ láká König.

„I s dalšími týmy jednáme o velmi, velmi, velmi významných jménech,“ zdůrazňuje a přidává ještě jednu nápovědu: „Kdybych si mohl vybrat, koho bych na Czech Tour chtěl, tak to je Del Toro, Evenepoel, Roglič, Vingegaard… Všichni jsou z týmů, které už u nás byly a se kterými jednáme i letos. A můžu prozradit, že o jednom z těch jmen se skutečně bavíme.“

Čistě vylučovací metodou ze čtyř jmenovaných vychází, že nejpravděpodobněji by se mohl v srpnu na českých silnicích ukázat Primož Roglič, jehož stáj Red Bull už oznámila účast Slovince na Vueltě. Naopak Jonas Vingegaard má letos v plánu italské Giro a Tour de France, a Remco Evenepoel s Isaacem del Torem pojedou nejspíš jen jeden třítýdenní závod – a to Tour.

Pokud se účast Rogliče potvrdí, čtyřnásobného vítěze Vuelty budou moct na Czech Tour sledovat nejen diváci u trati, ale opět také fanoušci doma u televize. Závod podepsal s mediálním domem ASO (který vlastní a pořádá i Tour) smlouvu na další tři roky, což mimo jiné zajišťuje také mezinárodní přenosy na Eurosportu. Kromě toho se už tradičně objeví Czech Tour i ve vysílání České televize.

Přestože je čeká teprve první ročník v kategorii ProSeries, organizátoři Czech Tour se už koukají dál. „Bereme to jako přestupní stanici. Za tři roky bychom už chtěli být ve world tour,“ hlásí prezident závodu Robert Kolář.

„Děláme vše pro to, abychom tady závod té nejvyšší kategorie měli. Máme zprávy z UCI, že by se se jim koncepčně ještě jedno world tour klání ve střední Evropě hodilo, což je pro nás obrovské povzbuzení,“ potvrzuje König.

Dorazí Roglič na Czech Tour? Závod míří na Ještěd, brzy chce do elitní kategorie

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

