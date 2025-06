Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku. | foto: Cor Vos/ Czech Tour

Start v Praze pojali organizátoři vskutku velkolepě: slavnostní prezentace týmů den před startem proběhne na Hradčanském náměstí, do první etapy pak peloton vyrazí z Vítězného náměstí.

„Z hlediska povolení se Hradčanské náměstí ničím neliší od náměstí v Krnově,“ říká ke složitosti takové kulisy pro závod vyjednat jeho prezident Robert Kolář. Blízkost Pražského hradu pak přímo vybízí k zapojení hlavy státu. „Jednáme s panem kancléřem a předpokládáme, že pan prezident Pavel dorazí,“ ujišťuje Kolář.

„Jsem moc rád, že se nám povedlo umístit start do Prahy, protože Praha si takový závod zaslouží,“ myslí si ředitel závodu Leopold König.

Na trase první etapy pak paradoxně nebylo nejtěžší naplánovat její úvod v Praze, ale její pokračování a cíl. Königův tým už měl připravenou trasu s vyvrcholením v Liberci, jenže na konci zimy přišla zpráva o opravě mostu v Roudnici nad Labem, přes který měl závod vést.

„Jeden most nám rozkopali a přes druhý vede objížďka, takže tím pro nás etapa do Liberce padla,“ vysvětluje König a dodává: „Vzhledem k hustotě provozu je dnes pořádání cyklistických závodů mnohem těžší než před deseti, patnácti lety.“

Museli proto přijít s náhradní variantou a volba padla na Karlovy Vary, jednak pro tradici závodu Praha–Karlovy Vary–Praha, jednak pro dopravní dostupnost z metropole. „Paní primátorka a úředníci magistrátu byli velmi ochotní, zachovali se úžasně,“ oceňuje Kolář přístup města, když se závod ocitl v časové tísni.

ROK 2024. Loni byli hlavními hvězdami Czech Tour Julian Alaphilippe a Marc Hirschi. Které z velkých jmen pelotonu se v Česku představí letos?

Podle konečné verze tak úvodní etapa Czech Tour nabídne na 163 kilometrech klasikářský profil s dojezdem do centra Karlových Varů po kolonádě na Divadelní náměstí. „Začínáme na plný plyn. I lidé na celkové pořadí budou muset zabrat, aby se udrželi ve hře,“ předvídá k prvnímu dějství König.

Druhá etapa míří z Pardubic na Dlouhé stráně. Tentokrát ale vede ikonické stoupání kolem dolní nádrže, což už organizátoři otestovali v rámci letošního ročníku Závodu míru.

„Tam jsme viděli, že, jak to byly jen týmy do třiadvaceti let, neudělaly tempo tak těžké. Na Czech Tour ale budeme mít samé silné týmy, takže počítáme s tím, že rozdíly budou v cíli mnohem větší,“ přidává König zkušenosti z druhého podniku, který se svým týmem pořádá.

Jediná šance pro sprintery přijde ve třetí etapě z Prostějova do Ostravy, než se závod rozhodne královskou zkouškou z Kroměříže na Pustevny.

„Poprvé se nám povedlo rozprostřít závod celou republikou,“ těší Königa.

Navíc se oproti loňsku navýší televizní pokrytí, kromě České televize bude závěrečných 90 minut každé etapy vysílat také Eurosport. „To je pro nás asi nejzásadnější změna, co se viditelnosti závodu týče. Loni bylo vzhledem k olympiádě složité dostat se na televizní kanály, letos se nám to už podařilo,“ pochvaluje si Kolář.

Mezinárodní přenos by měl závodu pomoct dostat od Mezinárodní cyklistické unie licenci ProSeries, což je dlouholetým cílem Czech Tour. „V současné chvíli splňujeme všechny podmínky na postup do vyšší kategorie. Záleží jen na UCI, jestli zapadáme do její vize budoucnosti cyklistiky,“ upozorňuje König.

Peloton ve 4. etapě Czech Tour

Kategorie ProSeries by znamenala především víc UCI bodů, které můžou jezdci v závodě získat, čímž by se stala Czech Tour o to atraktivnější pro jednotlivé týmy. Z těch worldtourových zatím pro letošní ročník přislíbily účast Visma a Quick-Step.

„Máme stále otevřená asi dvě místa a ještě s některými stájemi jednáme, kdyby jim třeba chyběl závod, že by dorazily. Ale bohužel pro nás organizátory je nyní trend závodit méně a více se připravovat, přitom malých závodů je stále hodně,“ vysvětluje König.

Jediným předem známým zklamáním nadcházejícího ročníku tak je neúčast domácích závodníků Pavla Bittnera, Mathiase Vacka nebo Jana Hirta. „Týmy, které jsme chtěli z důvodu českých hvězd, nám účast odřekly,“ lituje König.