Vítěz Vuelty Kuss na Czech Tour? Vše je možné. Závodil by o novou trofej

Už od začátku sezony proudí do kanceláře Czech Tour přihlášky na závod, a ne od ledajakých týmů.

Znovu dorazí Bora i Visma, jejichž jezdci se loni přetahovali o celkové pořadí a dominovali stoupáním v Beskydech a Jeseníkách.

K nim ze sestavy World Tour přibude Bahrain Victorious, Soudal Quick-Step, DSM, Intermarché, UAE a také Ineos, v jehož barvách jezdil dvě sezony nynější ředitel závodu Leopold König.

„Snažil jsem se dostat Ineos na Czech Tour poslední tři roky. Jsem rád, že to konečně vyšlo,“ říká.

Osm worldtourových celků doplní ještě dalších devět druhodivizních týmů, včetně Israel-PremierTech nebo rostoucí severské stáje Uno-X.

„Z naší kategorie 2.1 jsme pravděpodobně tím nejlépe obsazeným závodem. Když viděli letošní soupisku ve Vismě, psali mi, že musí změnit taktiku, protože s takovou konkurencí nepočítali,“ líčí König.

Právě s nizozemskou stájí je nyní v živém kontaktu. Vzhledem k termínu závodu, který začíná jen pár dní po Tour de France a jeho závěr letos pro změnu zasahuje do olympijských her, je Königovi jasné, že za standardní situace do Česka žádná z velkých hvězd současného pelotonu závodit nepřijede. Proto musí spoléhat na ty nečekané scénáře.

A tento týden se před ním jeden otevřel.

Vítěz loňské Vuelty Sepp Kuss měl být znovu klíčovým pomocníkem pro Jonase Vingegaarda na Tour, jenže onemocněl covidem a ze soupisky vypadl. „Hned jsme po něm sáhli a snažíme se o jeho start,“ přiznává König.

Naději mu dodává i to, že kvůli olympiádě bude letos mezi Tour a Vueltou jen pár závodů. „Mohl by se u nás krásně rozjet na Vueltu. Šance je, myslím, tak padesát na padesát. Ale i loni mi nejprve přišlo, že k nám Chrise Frooma nedostaneme, a nakonec dorazil, takže nic není nemožné.“

Sepp Kuss poté, co zvítězil ve Vueltě.

Kusse, pokud by dorazil, a celý zbytek pelotonu Czech Tour by tentokrát diváci nemuseli sledovat pouze od trati.

Organizátorům se podařilo uzavřít smlouvu s agenturou ASO, která pořádá i Tour de France, a přenosy ze závodu tak budou nově součástí balíčků sportovních televizí po celém světě. Na své digitální platformě je nabídne i Eurosport a Česká televize bude vysílat živě posledních 90 minut etapy na ČT 2.

„Budeme vidět i na Tour de France, kde nás ASO zařadí do upoutávek jak na samotný závod, tak na televizní přenosy,“ těší prezidenta závodu Roberta Koláře.

Živé televizní pokrytí je společně s kvalitní konkurencí, která se každoročně do Česka sjíždí, zásadní pro povýšení závodu do kategorie 2.Pro. V té jsou například etapáky Kolem Norska, Kolem Slovinska nebo Tour of Britain, na které míří i přední jezdci.

„O úroveň výš bychom chtěli poskočit v roce 2026. I pro závodníky budeme v tu chvíli atraktivnější, protože u nás získají víc bodů,“ předestírá Kolář.

Kromě itineráře, do kterého letos poprvé přibylo jako startovní město Zlín a jako cílové Ostrava, se organizátoři snaží zvýšit atraktivitu závodu pro jezdce i jinými prvky.

Letos proto připravili novou trofej pro vítěze etap a celkového vítěze. Návrhu a zpracování se ujal Oldřich Sládek, který vytvořil například medaile pro hokejové mistrovství světa v roce 2015.

Výroba skleněné trofeje pro vítěze Czech Tour.

„Z původních pětatřiceti variant jsme vybrali tu s nejjednodušší symbolikou,“ popisuje Sládek.

Krystal z citrínového skla, které na slunci mění barvu ze žluté na zelenou, váží osm kilogramů a tvoří půdorys České republiky. Jednotlivé trofeje pro vítěze etap jsou čtvrtinou obrysu Česka a dají se poskládat dohromady.

„Chtěli bychom mít z trofeje symbol závodu,“ přeje si König.