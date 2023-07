Cíl! Nebo ještě jedno kolo? Jak Ťoupalík nechtěl opakovat dávnou chybu

Závěrečná etapa Czech Tour startovala ze Šumperka a provedla peloton přes Jeseníky včetně Červenohorského sedla, které zažili závodníci už v sobotu jako cílové stoupání.

Pro týmy představovala neděle poslední šanci na dílčí úspěch, případně zvrat v celkové klasifikaci. Ale vzhledem k tomu, že sobotní vítěz a druhý v průběžném pořadí Johannes Staune-Mittet kvůli nemoci do čtvrté etapy nenastoupil, měl žlutý Florian Lipowitz (Bora-hansgrohe) rázem pohodlný náskok dvou minut a dvaceti sekund.

Bora se proto snažila celý závod kontrolovat, aby mohl Lipowitz dojet pohodlně až do cíle. O únik ovšem projevovalo zájem mnoho jezdců.

„Než odjel únik, tak se dost závodilo. Pořád vznikaly skupinky, jelo se rychle a peloton se hodně trhal,“ popisoval situaci Ťoupalík (Elkov-Kasper).

„Jeseníky jsme v podstatě přelétli,“ podělil se o pocity Jakub Otruba (ATT Investment).

„Od startu byl závod docela hektický, ale kluci z týmu to pro mě celou etapu kontrolovali,“ líčil Lipowitz.

Když se přijíždělo ke Šternberku, kde čekaly závodníky čtyři průjezdy po stoupání Ecce Homo, nebe se zatáhlo a opět začal peloton zkrápět déšť.

„Měl jsem trošku strach, jestli nebude zima. Za Moravským Berounem dost foukalo, jeli jsme do takové tmy,“ přibližoval Ťoupalík. Naopak Otruba zchlazení ocenil. „Déšť jsem uvítal, už aspoň nebylo takové dusno. Když jsem viděl černé mraky před námi, výjimečně jsem se na to těšil.“

Vidina průjezdu dlážděnými ulicemi Šternberku za deště se ovšem nelíbila sportovním ředitelům. Žádali po řediteli závodu Leopoldu Königovi, aby anuloval celkové pořadí. „Ale to by pak Bora ani Jumbo-Visma nezávodili, uškodilo by to finále závodu i z diváckého pohledu,“ uvědomoval si König. Na rozhodnutí měl minuty. Pokud by se mělo celkové pořadí neutralizovat, muselo by se to stihnout před nájezdem na první okruh. A pršet začalo jen těsně před Šternberkem.

König proto volal Adamu Hansenovi z Asociace jezdců a společně dospěli k závěru, že na žádost týmu nepřistoupí. „Chtěl jsem se ubezpečit, že nedělám chybu. Nechci ohrozit ničí bezpečnost. Ale Paříž-Roubaix a další závody se také jezdí na kostkách v dešti a nic se neanuluje,“ vysvětloval.

Závod tak v plné rychlosti najel na šternberské okruhy. Při prvním průjezdu se ještě držel v popředí únik a peloton byl kompaktní, každý další výšlap nad město ale závodníky stále víc třídil.

Respekt z podmínek měl i žlutý Lipowitz. „Už jsem znal okruh z loňska, tak jsem se mohl připravit na to, co nás čeká. Věděl jsem, že je to tu záludné se spoustou zatáček, a navíc s dlážděným stoupáním. Když začalo pršet, bál jsem se, že na kostkách spadnu a ztratím čas v celkovém pořadí. Proto jsem projížděl zatáčel opatrně a snažil se zůstat na kole. Viděl jsem ale několik pádů, což mi nahnalo ještě větší strach,“ popisoval.

Peloton Czech Tour na šternberských okruzích

Počasí se ale lepšilo a na úplný závěr etapy už vysušovalo dláždění slunce.

V nájezdu do posledního kola už byl únik dávno dojetý a na čele zůstali jen ti nejsilnější jezdci včetně Lipowitze a Ťoupalíka. Tomu se podařilo přijet pod závěrečné stoupání na prvním místě skupiny a konstantním tempem se vzdaloval soupeřům. Na vrcholu zbyl sám pouze s Lipowitzem, ve sjezdu se ke dvojici připojil ještě Lipowitzův týmový kolega Ben Zwiehoff. Ťoupalík si ale jako elitní cyklokrosař na mokrých kostkách na duo z Bory věřil.

„Jel jsem ze sjezdu na hraně, i když to dost klouzalo. Bylo to ale poslední kolo, tak jsem tam nechal všechno. Ve městě jsem pak věděl, že zatáčky zvládnu projet malinko rychleji a třeba si tam vybuduji rozhodující náskok,“ vyprávěl.

Když ale proťal cíl, vůbec se neradoval. Šlapal dál, až po chvíli se ohlédl a následně sklonil k vysílačce. „Věděl jsem, že jsme v posledním kole, ale rozhodčí zvonili ještě jedno kolo,“ vysvětloval své zmatení.

„Asi to bylo na závodníky, které jsme dojížděli. Chvíli bylo ticho, komentátor také nic neříkal. Zkontroloval jsem si GPS, všechny kilometry seděly, ale raději jsem nic neslavil. Už jednou jsem slavil vítězství v předposledním kole, tak jsem to nechtěl zopakovat,“ narážel Ťoupalík na nešťastný cyklokrosový závod v Belgii v roce 2016, při kterém se radoval předčasně, a kvůli tomu ho předjel později vítězný Eli Iserbyt.

Až když mu do vysílačky potvrdili, že skutečně vyhrál, mohl svěsit nohy a užívat si vítězství. Jen přišel o vítěznou euforii při projetí cílem. „To mě samozřejmě mrzí, cílová fotka je vždycky hezká,“ litoval.

Za ním se Lipowitz radoval z celkového vítězství a jeho kolega Zwiehoff ze druhého místa, které díky nedělní etapě vybojoval.

Florian Lipowitz dojíždí do cíle čtvrté etapy Czech Tour

V další skupině mezitím bojoval Otruba o čtvrtou příčku, jenže v zatáčce před cílem spadl, a dojel devátý. To mu ale stačilo k tomu, aby se posunul v celkovém pořadí na třetí místo. „Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, ale pódium je úplně perfektní,“ říkal spokojeně v červeném dresu, který získal jako nejlepší Čech.

Za tři kopcovité etapy posbíral dvě osmá a jedno deváté místo a třetí příčkou v celkovém pořadí zcela naplnil cíle svého týmu. Může proto čekat nějakou odměnu? „To záleží na šéfovi,“ odpovídal s úsměvem. „Pro mě je největší odměnou dojet třetí na českých silnicích.“

Na české silnice bude patrně jen v nejlepším vzpomínat i dvaadvacetiletý Lipowitz. Až do Czech Tour neměl na kontě ani jedno profesionální vítězství, v Česku ale odjel nejlepší závod kariéry. Výhra na Pustevnách, druhé místo na Červenohorském sedle, třetí ve Šternberku.

„Cítil jsem se den ode dne lépe. Stále nemůžu uvěřit tomu, že jsem skutečně vyhrál!“ zářil v cíli stejně jako žlutý dres, který právě získal.