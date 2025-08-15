Lecerf porazil na nejvyšším bodu letošní Czech Tour ve výšce 1324 m ve sprintu tříčlenné skupiny uprchlíků Itala Alessandra Fancellua a svého krajana Ciana Uijtdebroekse. Navázal na čtvrteční triumf týmového kolegy Lukea Lampertiho v hromadném spurtu a vede o šest sekund před Fancelluem a devět sekund před Uijtdebroeksem.
|
V parnu slavil ve spurtu Lamperti, Czech Tour po startu v Praze prožila déjà vu
„Hodně jsem se na to vítězství nadřel a hodně jsem ho chtěl. Tým odvedl skvělou práci a kontroloval situaci. Měli jsme taktiku držet se a věřit si ve sprintu, což skvěle vyšlo,“ řekl České televizi Lecerf, jenž mohl využít znalost stoupání na Dlouhé stráně. „Byl jsem tu v letech 2021 na 2022 na Závodu míru, což mi dnes pro finiš pomohlo,“ řekl po téměř 173 kilometrech.
Kopec dobře znal také Tomáš Přidal, jenž byl dnes nejlepším domácím závodníkem. Člen týmu Elkov-Kasper dojel čtrnáctý s odstupem 55 sekund za vítězem. „Je to těžké. Ujelo mi to znovu na stejném místě jako na Závodu míru, hned za spodní nádrží, což mě trochu mrzí. Ale jinak jsem spokojený, že jsem si jel svoje tempo a spíš jsem ty lidi celý kopec stahoval, než že bych ztrácel výkonnost,“ uvedl loňský mistr republiky.
V průběžném pořadí je Přidal jednadvacátý. Nejlepším Čechem je devatenáctý Martin Bárta ze stáje ATT Investments, jenž dnes obsadil 21. pozici.
V sobotu čeká cyklisty 3. etapa z Prostějova do Ostravy s očekávaným spurtérským dojezdem po 148,4 km.
Cyklistický závod Czech Tour
2. etapa Pardubice - Dlouhé stráně (173):
1. Lecerf (Belg./Soudal Quick-Step) 4:16:33, 2. Fancellu (It./UKYO) stejný čas, 3. Uijtdebroeks (Belg./Visma Lease a Bike) -3, 4. Ballabio (It./Hrinkow Advarics), 5. Quartucci (It./Solution Tech-Vini antini), 6. Tijmen (Niz./Visma Lease a Bike) všichni -22, ...14. Přidal (ČR/Elkov-Kasper) -55, 21. M. Bárta -1:04, 26. Kukrle (oba ČR/ATT Investment) -2:50.
Průběžné pořadí: 1. Lecerf 8:09:22, 2. Fancellu -6, 3. Uijtdebroeks -9, 4. Umba (Kol./XDS Astana Develompent Team), 5. Hajek (Rak./Red Bull Bora-hansgrohe Rookies), 6. Quartucci (It./Solution Tech-Vini Fantini) všichni -32, ...19. M. Bárta -1:14, 21. Přidal -1:37, 25. Kukrle -3:00.