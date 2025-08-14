V parnu slavil ve spurtu Lamperti, Czech Tour po startu v Praze prožila déjà vu

Autor: ,
  17:11
První etapu cyklistického závodu Czech Tour vyhrál stejně jako loni Američan Luke Lamperti. Jezdec elitní belgické stáje Soudal Quick-Step uspěl v hromadném spurtu v Karlových Varech, kam peloton dorazil po 163 kilometrech z Prahy. Čtvrtý skončil český cyklista Dominik Neuman.
Peloton během první etapy Czech Tour.

Peloton během první etapy Czech Tour. | foto: ČTK

Cyklisté během první etapy Czech Tour.
Cyklisté během první etapy Czech Tour.
Starosta Prahy 6 Jakub Stárek (vlevo) startuje první etapu Czech Tour.
Cyklistický závod Czech Tour - 1. etapa Praha - Karlovy Vary. Vedoucí skupinka....
5 fotografií

Lamperti vybojoval šesté vítězství v profesionální kariéře, na které čekal více než rok od loňského triumfu na úvod Czech Tour. Ve finiši týmový kolega vítěze závodu z roku 2017 Josefa Černého předčil Itala Davideho Donatiho a Rusa Gleba Syricu.

Stupně vítězů těsně unikly Neumanovi, který potvrdil dobrou formu po nedávném úspěchu v Rumunsku, kde ovládl obě etapy závodu Kolem Sikulska.

„Původně jsme jeli na Marceliho Boguslawského, který zůstal někde vzadu zavřený, takže to vyšlo na mě. Mrzí mě, že to nevyšlo na bednu, protože to byl kousíček,“ řekl Neuman České televizi.

Poslední metry 1. etapy:

Cyklisté se museli během téměř čtyř hodin v sedle popasovat s horkem. „Vedro bylo úmorné, hodně lidí z toho bylo unavených. Bylo vidět, že nikomu se nechce nějak extrémně závodit. I ten únik se vrátil docela v pohodě. I kvůli těm podmínkám se jelo celkem v poklidu,“ uvedl devětadvacetiletý jezdec české stáje ATT Investments.

V úniku jel většinu etapy český cyklista Michal Schuran. Na vrchařských prémiích nasbíral 12 bodů, úspěšnější byl jen Ital Nicolo Garibbo s 18 body. Po bodnutí hmyzem ale závod pro Schurana málem předčasně skončil. „Dostal jsem žihadlo a jsem alergický, tak jsem myslel, že budu končit. Chvíli jsem nemohl dýchat, bolelo mě u srdce, nevěděl jsem, co bude. Naštěstí mi doktoři dali lék na alergii, takže se to zlepšilo a mohl jsem pokračovat,“ řekl loňský vítěz vrchařské soutěže.

Páteční druhá etapa zavede peloton z Pardubic na Dlouhé stráně v Jeseníkách.

Czech Tour

1. etapa Praha - Karlovy Vary (163 km):

1. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step) 3:52:59, 2. Donati (It.//Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), 3. Syrica (Rus./XDS Astana Development Team), 4. Neuman (ČR/ATT Investments), 5. Stolič (Srb./United Shipping), 6. Delle Vedove (It./XDS Astana Development Team), ...18. Vaníček , 40. M. Bárta (oba ČR/ATT Investments) všichni stejný čas

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Astana vs. LausanneFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Astana vs. Lausanne //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 14. 8. 2025:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.50
  • 2.60
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 14. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.35
  • 5.00
  • 7.00
Kuopio vs. RFS RigaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Kuopio vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 2.70
  • 2.60
Zlín vs. Kometa BrnoHokej - - 14. 8. 2025:Zlín vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:30
  • 4.70
  • 5.35
  • 1.47
Ararat-Armenia vs. SpartaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Ararat-Armenia vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:00
  • 3.97
  • 4.21
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

V parnu slavil ve spurtu Lamperti, Czech Tour po startu v Praze prožila déjà vu

První etapu cyklistického závodu Czech Tour vyhrál stejně jako loni Američan Luke Lamperti. Jezdec elitní belgické stáje Soudal Quick-Step uspěl v hromadném spurtu v Karlových Varech, kam peloton...

14. srpna 2025  17:11

ONLINE: Ararat - Sparta, v základu Milla i Kofod, Vydra hraje na stoperu

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Arménii Mají pohodlný náskok 4:1, takže do Jerevanu přiletěli splnit povinnost. Sparťanští fotbalisté hrají odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Arménie, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho...

14. srpna 2025  16:48

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

Největší domácí cyklistický podnik Czech Tour odstartoval ve čtvrtek 14. 8. a skončí v neděli 17.8. V pelotonu jsou i dva elitní týmy z World Tour Visma Lease a Bike a Soudal Quick-Step. V jeho dresu...

14. srpna 2025  16:25

Herní propad Čechů, silní soupeři. Přesto Berdych věří: Každý se dá porazit

V prvních třech měsících by rozhodně nebylo troufalé tvrdit, že čeští tenisté můžou mít proti Američanům v zářijovém souboji Davis Cupu velké šance. Vždyť Jiří Lehečka, Tomáš Macháč i Jakub Menšík...

14. srpna 2025  15:45

Sprcha mezi sety? Diskvalifikace! Tenista na Krétě čelil bizarní situaci

Zrovna si užíval pocitu, že ve druhém kole challengeru na Krétě odvrátil dva setboly a ovládl první sadu 7:5. Ovšem rovněž ho otravovalo obrovské horko, které na řeckém ostrově tenisté zažívají....

14. srpna 2025  14:33

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani...

14. srpna 2025  14:05

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

14. srpna 2025  13:15

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

14. srpna 2025

Menšík, Macháč i Lehečka. Ke stálicím na Davis Cup přibude levoruký nováček

V nominaci na zápas druhého kola Davis Cupu proti Američanům nechybí stálice Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Adam Pavlásek, tuto čtveřici tenistů doplní 19letý nováček Petr Brunclík....

14. srpna 2025  11:25

Aféra a kontumace. Volejbalistky Vietnamu přišly o výhry, v týmu měly dva muže

Na mistrovství světa volejbalistek do 21 let v Indonésii hráli za výběr Vietnamu i dva chlapci. Mezinárodní federace FIVB po testu ověření pohlaví kontumovala týmu čtyři zápasy, do nichž hráči Dang...

14. srpna 2025  10:29

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Kdo je lepší? Ironman vznikl díky při běžců a plavců. Letos opět rozproudí Hradec

Pro spoustu lidí jde takřka o životní cíl. Aspoň jednou ho dokončit. Na tělo si tetují ikonické červené písmeno M a řídí se jeho mottem: Všechno je možné. Ironman. Legendární sportovní značka. V...

14. srpna 2025  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.