V parnu slavil ve spurtu Lamperti, Czech Tour po startu v Praze prožila déjà vu

Lamperti vybojoval šesté vítězství v profesionální kariéře, na které čekal více než rok od loňského triumfu na úvod Czech Tour. Ve finiši týmový kolega vítěze závodu z roku 2017 Josefa Černého předčil Itala Davideho Donatiho a Rusa Gleba Syricu.
Stupně vítězů těsně unikly Neumanovi, který potvrdil dobrou formu po nedávném úspěchu v Rumunsku, kde ovládl obě etapy závodu Kolem Sikulska.
„Původně jsme jeli na Marceliho Boguslawského, který zůstal někde vzadu zavřený, takže to vyšlo na mě. Mrzí mě, že to nevyšlo na bednu, protože to byl kousíček,“ řekl Neuman České televizi.
Poslední metry 1. etapy:
Cyklisté se museli během téměř čtyř hodin v sedle popasovat s horkem. „Vedro bylo úmorné, hodně lidí z toho bylo unavených. Bylo vidět, že nikomu se nechce nějak extrémně závodit. I ten únik se vrátil docela v pohodě. I kvůli těm podmínkám se jelo celkem v poklidu,“ uvedl devětadvacetiletý jezdec české stáje ATT Investments.
V úniku jel většinu etapy český cyklista Michal Schuran. Na vrchařských prémiích nasbíral 12 bodů, úspěšnější byl jen Ital Nicolo Garibbo s 18 body. Po bodnutí hmyzem ale závod pro Schurana málem předčasně skončil. „Dostal jsem žihadlo a jsem alergický, tak jsem myslel, že budu končit. Chvíli jsem nemohl dýchat, bolelo mě u srdce, nevěděl jsem, co bude. Naštěstí mi doktoři dali lék na alergii, takže se to zlepšilo a mohl jsem pokračovat,“ řekl loňský vítěz vrchařské soutěže.
Páteční druhá etapa zavede peloton z Pardubic na Dlouhé stráně v Jeseníkách.
Czech Tour
1. etapa Praha - Karlovy Vary (163 km):
1. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step) 3:52:59, 2. Donati (It.//Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), 3. Syrica (Rus./XDS Astana Development Team), 4. Neuman (ČR/ATT Investments), 5. Stolič (Srb./United Shipping), 6. Delle Vedove (It./XDS Astana Development Team), ...18. Vaníček , 40. M. Bárta (oba ČR/ATT Investments) všichni stejný čas