Czech Tour v polovině srpna, cyklisty má připravit na Vueltu

Cyklistický závod Czech Tour se pojede v příštím roce od 14. do 17. srpna. Největší etapový podnik silničních cyklistů v tuzemsku se tak uskuteční o tři týdny později oproti letošku. Závod míru jezdců do 23 let je naproti tomu naplánován opětovně na přelom května a června. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě.