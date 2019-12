Nash vyhrála v Jabkenicích vyrovnanou bitvu s Havlíkovou

Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa Nash se představila v Toi Toi Cupu poprvé v sezoně. Jednačtyřicetiletá rodačka z Prachatic, jež dlouhodobě žije v USA, má v plánu ještě o týden později závěrečný díl seriálu v Uničově.

Dnes svedla dramatický souboj s Havlíkovou, s níž na trati spolupracovala. V předposledním kole se Nash od soupeřky odpoutala, a i když na posledních překážkách mírně chybovala, přijela do cíle s náskokem šesti sekund.

„Pavla jela skvělý závod. Zdejší klasická trať je spíš taková, co mi nejde a co musím trénovat. Je vidět, že Pavle sedí zrychlení za každou zatáčkou. Naštěstí se zde našel jeden delší kopec, kde se vlastně rozhodlo. Věděla jsem, že je to jediná šance si vytvořit náskok. Byl to skvělý trénink do dalších závodů,“ uvedla Nash, jež se po závodu SP v Zolderu 26. prosince vrací do USA a nebude startovat na domácím šampionátu v lednu v Jičíně.

V čele průběžného pořadí poháru zůstala dnes pátá Tereza Vaníčková.

Mezi muži si upevnil druhou výhrou v sezoně vedení mistr republiky Boroš, jenž porazil o 12 sekund svého táborského kolegu Jana Nesvadbu. Třetí skončil Nizozemec Braam Merlierer.