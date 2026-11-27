Třiadvacetiletá Zemanová najížděla do posledního ze sedmi okruhů čtvrtá, ale těsně před cílem trošku zaváhala, čehož využily Britka Zoe Bäckstedtová s Nizozemkou Ceylin del Carmen Alvaradovou a dostaly se před ní.
„Jak mrzne, ale zároveň je k tomu dohromady i bláto, tak se špatně nacvakávalo (do pedálů). Udělala jsem tam trošku menší chybu, nechytila jsem pedál a holky mě prostě předjely. V těch posledních metrech už s tím potom nešlo nic dělat,“ vysvětlila Zemanová.
„Bohužel tedy šesté místo, ale závod to byl krásný. Nějakých větších chyb jsem se vyvarovala, takže jsem spokojená,“ dodala Zemanová.
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Zemanová zahájila SP cyklokrosařek v Ostravě šestou příčkou. Mužům vládl Nys
V Ostravě potvrdila výbornou formu. I při jedenáctém startu mezi cyklokrosařkami od začátku sezony v terénu skončila v nejlepší desítce.
„Doufám, že to vydrží. Jedna vlaštovka jaro nedělá... Hned v neděli je další závod, další šance se ukázat a zabojovat o ty nejvyšší příčky. Konkurence je ale strašně vyrovnaná,“ upozornila Zemanová.
„Když jsem viděla přehled největších favoritek, napočítala jsem 17 jmen. Takže člověk může jet o ‚bednu‘, ale klidně také o dvacítku. Záleží pak na tom, jak to komu v daný den sedne. Věřím, že to vydrží a budu se jen zlepšovat,“ řekla Zemanová.
Byla nadšená z kulis, které nabídl atraktivní večerní závod pod umělým osvětlením v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Některé z podniků během krosové sezony se sice jezdí večer, ve Světovém poháru se ale takto jelo v minulosti až dosud pouze jednou - v Las Vegas.
„Bylo to krásné! Organizátoři tady odvedli obrovský kus práce, byl to úplně jiný level, než jak to tady bylo v lednu na mistrovství republiky. Ohromně se mi to líbilo, diváci mě bavili. Je to tady naprosto ikonické. Z mého pohledu naprosto parádní závod. Doufám, že se sem svěťák ještě vrátí,“ přála si Zemanová.
V příštích hodinách už ale bude soustředit pozornost na jiné místo v Česku, kde v minulosti prožila s cyklokrosem mimořádné okamžiky. V Táboře, kde bude za dva dny SP pokračovat, se zkraje února 2024 stala vicemistryní světa v závodě žen do 23 let.
„Vzpomínky na Tábor mám krásné. Kulisa tam je také nádherná, takže věřím, že fanoušci, kteří dorazí, budou zase mojí obrovskou výhodou, stejně jako tomu bylo v Ostravě,“ uvedla Zemanová.