Šestnáctiletý mladší bratr velmi úspěšné závodnice Barbory Bukovské, který byl v bojích o evropské medaile před třemi týdny sedmý, dnes vyhrál stylem start - cíl. Eynde za ním zůstal o čtyři sekundy, Peers o sedm.
Bukovský triumfem navázal na čtvrteční vítězství ze závodu v Ostravě, který však nepatřil mezi šest zastávek Světového poháru, které juniory v sezoně čekají.
Na tradiční trati v areálu Komora na programu také závody juniorek, mužů do 23 let a obou elitních kategorií.
Závod Světového poháru v cyklokrosu v Táboře
Junioři (16,15 km): 1. Bukovský (ČR) 43:31, 2. Vanden Eynde -4, 3. Peers (oba Belg.) -7, ...14. Hladík -53, 18. Panuš -1:37, 20. Dobrý -1:41, 24. E. John (všichni ČR) -2:18
11:20 muži do 23 let,