Juniorská cyklokrosařka Bukovská je po bronzu v Zonhovenu třetí ve Světovém poháru

Bukovská letos v pohárovém seriálu debutuje, při premiéře před třemi týdny byla osmá v Dublinu. V Zonhovenu se vedle ní prosadila do první desítky také sedmá Lucie Grohová.

V závodě ženské elity obsadila česká jednička Kristýna Zemanová při návratu na světovou scénu 25. místo a získala jeden bod. Letošní vicemistryně světa do 23 let z Tábora se vrací do formy po prodělaném koronaviru a do SP se zapojila až dnes. Na dva starty ve dvou dnech si ještě nevěřila. Avizovala to už před dvěma týdny v Uničově, kde zpečetila celkové prvenství v domácím poháru.

Závod vyhrála exmistryně světa Ceylin de Carmen Alvaradová. Průběžné vedení v seriálu si upevnila díky třetímu místu další nizozemská hvězda Lucinda Brandová. Zemanová za vítězkou zaostala o více než šest minut, 46. místo obsadila Kateřina Douděrová.