„Samozřejmě jsem hrozně zklamaný, že musím takhle ukončit cyklokrosovou sezonu. Cítil jsem se čím dál lépe,“ uvedl Van Aert.
„Těšil jsem se na (nedělní) závod (Světového poháru) v Zonhovenu a na belgický šampionát. Teď se budu soustředit na to, abych se zotavil a pak se připravil na silniční sezonu,“ řekl stříbrný olympijský medailista z Tokia a vítěz deseti etap na Tour de France.
Van Aert uklouzl na zasněžené trati poté, co dojel nizozemského rivala Mathieua van der Poela a snažil se ho udržet.
Van der Poel vyhrál a ovládl i osmý cyklokros v sezoně, ve kterém startoval. Belgičan odstoupil. Z šesti startů v cyklokrosové sezoně vytěžil nejlépe dvě druhá místa.
