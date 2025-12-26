Van der Poel a Brandová vyhráli čtvrtý závod SP za sebou, Boroš byl sedmnáctý

Sedminásobný mistr světa Van der Poel vyhrál i pátém startu v terénu v tomto ročníku a celkem si připsal už šestnáctou cyklokrosovou výhru za sebou. Naposledy neuspěl v lednu roku 2024 v Benidormu. Dnes se dlouho držel ve vedoucí skupině a zaútočil až v předposledním kole, domácího Belgičana Thibaua Nyse nakonec porazil o 21 sekund. Třetí skončil další Nizozemec Tibor del Grosso.
Boroš sedmnáctým místem zaznamenal nejlepší výsledek v této sezoně mezi elitou, jeho maximem byla 18. příčka z rodného Tábora. Na vítěze osminásobný mistr republiky ztratil 2:24 minuty.
Šestatřicetiletá Brandová potvrdila svou suverenitu šestým triumfem v šestém závodu SP, do nějž nastoupila. Druhá skončila s odstupem 15 sekund Francouzka Amandine Fouquenetová, třetí byla Nizozemka Puck Pietersová. Česká jednička Kristýna Zemanová, jež dosud při čtyřech startech nechyběla v první desítce, závod vynechala.
Seriál pokračuje v neděli v Dendermonde.
Závod Světového poháru v cyklokrosu v Gavere (Belgie):
Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 1:03:15, 2. Nys (Belg.) -21, 3. Del Grosso (Niz.), 4. Aerts, 5. Verstrynge všichni -23, 6. Vanthourenhout (všichni Belg.) -32, ...17. Boroš (ČR) -2:24.
Ženy: 1. Brandová (Niz.) 48:26, 2. Fouquenetová (Fr.) -15, 3. Pieterseová (Niz.) -19, 4. Vasová (Maď.) -38, 5. Van Alphenová (Niz.) -49, 6. Geryová (Fr.) -54.