Van der Poel a Brandová vyhráli čtvrtý závod SP za sebou, Boroš byl sedmnáctý

Autor: ,
  17:08
Nizozemští cyklokrosaři Mathieu van der Poel a Lucinda Brandová vyhráli čtvrtý závod Světového poháru za sebou, vítěznou sérii prodloužili v Gavere. Jediný český účastník závodu Michael Boroš obsadil v Belgii 17. místo, nejlepší v seriálu v sezoně.

Mathieu Van Der Poel na trati v Gavere. | foto: Profimedia.cz

Sedminásobný mistr světa Van der Poel vyhrál i pátém startu v terénu v tomto ročníku a celkem si připsal už šestnáctou cyklokrosovou výhru za sebou. Naposledy neuspěl v lednu roku 2024 v Benidormu. Dnes se dlouho držel ve vedoucí skupině a zaútočil až v předposledním kole, domácího Belgičana Thibaua Nyse nakonec porazil o 21 sekund. Třetí skončil další Nizozemec Tibor del Grosso.

Boroš sedmnáctým místem zaznamenal nejlepší výsledek v této sezoně mezi elitou, jeho maximem byla 18. příčka z rodného Tábora. Na vítěze osminásobný mistr republiky ztratil 2:24 minuty.

Šestatřicetiletá Brandová potvrdila svou suverenitu šestým triumfem v šestém závodu SP, do nějž nastoupila. Druhá skončila s odstupem 15 sekund Francouzka Amandine Fouquenetová, třetí byla Nizozemka Puck Pietersová. Česká jednička Kristýna Zemanová, jež dosud při čtyřech startech nechyběla v první desítce, závod vynechala.

Seriál pokračuje v neděli v Dendermonde.

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Gavere (Belgie):

Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 1:03:15, 2. Nys (Belg.) -21, 3. Del Grosso (Niz.), 4. Aerts, 5. Verstrynge všichni -23, 6. Vanthourenhout (všichni Belg.) -32, ...17. Boroš (ČR) -2:24.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 12 závodů): 1. Sweeck (Belg.) 161, 2. Van der Poel 160, 3. Vanthourenhout 148, 4. Nys 143, 5. Vandeputte (Belg.) 133, 6. Verstrynge 118, ...22. Boroš 36, 52. Ježek (ČR) 2.

Ženy: 1. Brandová (Niz.) 48:26, 2. Fouquenetová (Fr.) -15, 3. Pieterseová (Niz.) -19, 4. Vasová (Maď.) -38, 5. Van Alphenová (Niz.) -49, 6. Geryová (Fr.) -54.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 12 závodů): 1. Brandová 240, 2. Van Alphenová 189, 3. Fouquenetová 133, 4. Bentveldová 128, 5. Van Anrooijová 124, 6. Van der Heijdenová (všechny Niz.) 122, ...12. Zemanová 77, 53. Hladíková (obě ČR) 3.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fribourg vs. SpartaHokej - - 26. 12. 2025:Fribourg vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • -
  • -
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 4.60
  • 3.50
  • 1.85
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 16.00
  • 8.00
  • 1.15
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 5.20
  • 9.00
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 4.20
  • 3.90
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.70
  • 4.40
  • 4.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Van der Poel a Brandová vyhráli čtvrtý závod SP za sebou, Boroš byl sedmnáctý

Mathieu Van Der Poel na trati v Gavere.

Nizozemští cyklokrosaři Mathieu van der Poel a Lucinda Brandová vyhráli čtvrtý závod Světového poháru za sebou, vítěznou sérii prodloužili v Gavere. Jediný český účastník závodu Michael Boroš obsadil...

26. prosince 2025  17:08

ONLINE: Spartě vstup do Spengler Cupu nevychází, s Fribourgem inkasuje potřetí

Sledujeme online
Sparťan Filip Chlapík si vede kotouč v utkání s Fribourgem.

Po třech letech se hokejisté Sparty představují na prestižním Spengler Cupu. Do turnaje v Davosu vstupují proti švýcarskému celku Fribourg-Gottéron. Utkání sledujeme od 15.10 prostřednictvím podrobné...

26. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  17:01

ONLINE: Litvínov zvyšuje v Hradci, Kladno ztrácí. Hraje se šlágr Pardubic s Třincem

Sledujeme online
Aleš Jergl z Mountfieldu před brankou Litvínova, kterou hájí Matej Tomek.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívá, na programu je šest duelů 34. kola. Třetí Hradec Králové hraje od 16 hodin s posledním Litvínovem, Liberec hostí rozjeté Karlovy Vary. Šlágr...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno 

Kapra nikdy, Pelíšky jsem viděla poprvé loni. Jak tráví svátky čeští sportovci?

Scházíme se v místnosti s dlouhým stolem a vánoční výzdobou.

Štědrý večer už je za námi, dárky jsou rozdané a řízky (snad) snědené. Vánoční svátky a pohoda však ještě zdaleka nekončí. Jak je tráví čeští sportovci? Na jaké filmy se celý rok těšili a jaké...

26. prosince 2025  15:56

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

26. prosince 2025  15:26

Muradov s dcerou, Végh vyrazil na brusle. A Vémola? Vánoce u tváří Oktagonu

MMA zápasník Machmud Muradov s dcerou Rumiou.

Už v neděli se koná v pražské O2 areně turnaj Oktagon 81. Tahákem jsou dva souboje o titul, návrat Patrika Kincla či Davida Dvořáka i premiéra slovenského hromotluka z UFC Martina Budaye, který půjde...

26. prosince 2025  14:47

Oslabená, i tak nejlepší. Kanada chce ničit sny, na Čechy má spadeno. Jak se změnila?

Kanadští junioři se radují z gólu v přípravném utkání se Švédskem.

Nikoho nechtějí porazit víc než Čechy. Soupeře, který si pro ně při předchozích dvou setkáních připravil nepříjemná čtvrtfinálová překvapení. Třikrát v řadě bez medaile odjížděla Kanada z juniorského...

26. prosince 2025  14:29

Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z výhry na hřišti Realu Madrid.

Vánoční svátky některým sportovcům dokážou pořádně zkomplikovat situaci. Fotbalová superstar Erling Haaland však kontrolou váhy, kterou hráčům přichystal trenér Manchesteru City Pep Guardiola,...

26. prosince 2025  13:38

Duplantis nejlepším sportovcem Evropy. Anketu ovládl před Alcarazem a Pogačarem

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání...

Mistr světa a světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis byl vyhlášen nejlepším sportovcem Evropy za rok 2025. V 68. ročníku ankety pořádané polskou tiskovou agenturou PAP zvítězil...

26. prosince 2025  13:19

Skaut Oilers k českému svazu: Nevíte, jak fungují v Americe. Kupte trenérům letenky

Premium
Skaut Edmonton Oilers Milan Tichý.

Hledá parťáky pro nejlepší duo světa Connora McDavida a Leona Draisaitla. Český skaut Milan Tichý pracuje pro Edmonton Oilers z NHL a ve světle debaty o výchově českých hokejistů a před mistrovstvím...

26. prosince 2025

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Český hokejový útočník David Tomášek podle zpráv ze zámoří i severu Evropy končí v Edmontonu. S klubem se měl dohodnout na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po této sezoně. Má se...

26. prosince 2025  11:43

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.