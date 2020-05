Cyklokros mine Uničov. Dáme si jen rok pauzu, říká organizátor

Žádný díl nebudou hostit ani sousední Loštice, místo nich se pojede v Rýmařově. Obavy z konce populární cyklistické disciplíny v kraji však nejsou namístě. „Je to i lepší kvůli situaci s nemocí a dalšími okolnostmi, sehnat peníze by bylo těžké. Ale příští rok znovu pojedeme,“ nepochybuje Dostál.



Navíc má předjednáno, že by se v Uničově představila blyštivější konkurence než obvykle. „Příští rok se má jet v Česku Evropský pohár a domluvil jsem se šéfem svazu, že ten bych udělal,“ prozradil.

Český svaz cyklistiky společně s kalendářem závodů prozradil i další novinky, které mají vrátit tuzemský cyklokros zpět na výsluní. Dřívější pravidelnou těžbu drahých kovů na světových šampionátech vystřídala v posledních letech bída s nouzí a svaz hledá, jak to změnit. „Musíme se vrátit k tvrdé a poctivé práci. Nově máme nyní traťového komisaře Zdeňka Mlynáře, který vnese do jejich stavby moderní trendy především s důrazem na to, aby se překážky mohly skákat,“ uvedl pro svazový web předseda cyklokrosové komise Petr Balogh.

„Navštívil jsem tratě a myslím, že všichni pochopili, o co jde. Tratě chceme mít technické, široké a překážky by se měly skákat, vše směřujeme k tomu, aby rostla výkonnost,“ vysvětlil Mlynář.

Okruh v uničovském lesoparku Šibeník by měl představy svazových funkcionářů o moderní trati splnit. „Zdeněk Mlynář naši trať zná, v tom nevidím problém, to je maličkost. Problém je sehnat tři čtvrtě milionu,“ připomněl Dostál rozpočet uničovského závodu.

Pro Evropský pohár bude částka patrně ještě vyšší. „Ještě neznám podmínky, ale předpokládám, že to bude trochu dražší. Budou tam vyšší body, přijede víc zahraničních závodníků a nevím, nakolik s tím stoupnou náklady,“ přemítal předseda pořádající Cyklistiky Uničov. Tyto problémy ale bude řešit až za rok, letos si vybírá cyklokros v Uničově pauzu na nadechnutí.