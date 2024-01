Stavěl trať pro Evropský pohár. Teď chce Šťastný udržet cyklokros v Ostravě

Kromě toho se v minulých dvou letech podílel na stavbě tratí v Dolních Vítkovicích pro Evropský pohár cyklokrosařů do 23 let a Ostravský pohár.

Šťastný zhruba před třemi roky otvíral cyklistický okruh Cow trail mezi pastvinami u Suchdola nad Odrou. Původně tam plánoval i závody, ale z těch sešlo.

„Pořád tam je kilometrová trať se dvěma kamennými sekcemi, ale jen pro tréninky,“ uvedl Šťastný. „Snažíme se ji udržovat, což je celkem snadné, protože jsme místní a jednou za čas tam zajdeme, abychom přestříhali větve, které se rozrůstají.“

Proč není trať vhodná k závodění? „Byl jsem hrozně naivní a věřil, že se stačí domluvit a podat si na to ruku. Všechno ztroskotalo na tom, že člověk, se kterým jsem měl všechno dohodnuté, najednou ztratil paměť a vyvinul dostatečné úsilí, aby to rozmluvil i ostatním majitelům pozemků. Dál už nebylo co řešit,“ odpověděl Šťastný.

„Přiměl nás, abychom energii, kterou jsme do toho vložili, přenesli jinam. Dneska už se tomu směju a dávno jsem mu odpustil. Stále si ale myslím, že by to byla, a vlastně je, nejkrásnější trať v celém Českém poháru.“

K přesunu do Dolních Vítkovic pomohlo Šťastnému i setkání s majitelem někdejšího průmyslového areálu Janem Světlíkem. „Nabídl mi, abychom závody dělali pod vysokými pecemi.“

Jenže zatímco v Suchdole nad Odrou je okruh určen převážně horským kolům, v Ostravě se zaměřili na cyklokros. Loni se tamějšího Evropského pohár do 23 let zúčastnilo přes pět set závodníků z dvanácti zemí a ohlasy byly vynikající.

„Věřím, že Ostrava bude vedle Tábora takovým druhým pilířem českého cyklokrosu,“ prohlásil Šťastný. „A bude trošku jiný, protože Ostrava je ve všem trochu jiná. Snad si právě díky prostředí Dolních Vítkovic udělá jméno a doufám, že dobré. Důležité je, že už o nás vědí Holanďané i Belgičané, kteří tady závodili v předešlých dvou letech, a že tady bude jezdit celá domácí špička. Letos na podzim nás čeká první závod klasifikace C1, a dá-li pánbůh a UCI (Mezinárodní cyklistická unie), mohl by se zde zanedlouho konat Světový pohár. Takový je náš cíl.“

V tomto roce se cyklokrosaři v Ostravě sejdou první víkend v říjnu.

V Hulvákách roste Cross park

Okruh v někdejším průmyslovém areálu je jednorázový. Jeho velkou část musejí pořadatelé kvůli závodu uzavřít. „Proto budujeme v ostravských Hulvákách Cross park určený horským kolům i cyklokrosu,“ podotkl Šťastný.

Také tam by rád organizoval závody. „Loni jsme tam měli vložený závod Českého poháru mládeže a letos chystáme mistrovství republiky v short tracku a následně finále Českého poháru,“ přiblížil Šťastný.

V Hulvákách jde o městský pozemek, takže sousedské problémy jako v Suchdole nad Odrou nehrozí. „Jsme tam v nájmu. Hodně nám pomohla Kateřina Šebestová (bývalá náměstkyně primátora – pozn. red.), primátor Ostravy Jan Dohnal a především náš hlavní partner Jan Hasík, bez kterého by žádná naše aktivita nebyla možná. Pokud vše klapne, mohli by tam mít ostravští cyklisté a především děti, žáci a jejich trenéři výborné zázemí.“

Ale ani tamější trať není dostatečně dlouhá...

„Podle regulí musí mít kolem čtyř kilometrů v závislosti na profilu,“ uvedl Šťastný. „V Hulvákách jsou tři. Ale jsme schopni trasu namotat tak, abychom podmínky splnili.“

Tříkilometrový okruh je podle něj snadnější na stálou údržbu. „Rádi bychom, aby sloužil celoročně. Půjde o hodně náročnou, technickou trať, která docela klame tělem. Není tam dlouhé stoupání. Ale jinak vše. Kamenné sekce, prudké výjezdy. Skoky. Byl jsme překvapený, co se na takovém v podstatě opuštěném místě dá připravit.“

Hulvácký kopec potom, co už tam není koupaliště, byl pověstný mimo jiné jako útočiště bezdomovců. „Ano, žili tam. A nejen oni. Když jsme tam brigádničili, našli jsme obrovské množství injekčních stříkaček,“ potvrdil Šťastný.

Podle něj je potřeba, aby v Ostravě byla trvalá trať, na níž by se závodníci mohli připravovat celoročně. „Zkoušet si různé věci, osahat si ji a při tom zjišťovat, jak na tom jsou. O to jde. Rádi bychom postavili i nějaké zázemí, což nebude tak snadné, protože administrativně je to komplikované. Ale už máme domluvené, že bychom tam osadili moduly, které by sloužily aspoň jako šatny a toalety. Tréninky by tak byly důstojnější i pro dívčí část týmů. Je to ale běh na dlouhou trať. V našem případě jízda!“