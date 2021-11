Cyklokrosový souboj bratrů Ťoupalíků pokazil Adamův defekt

„Byl to těžký závod i proto, že jsem před ním měl po silniční sezoně měsíc volno a nijak speciálně jsem se na něj nepřipravoval,“ řekl vítězný Ťoupalík.

Okruh, který měřil 2,6 kilometru a účastníci elitní kategorie ho jeli osmkrát, nebyl podle něj jednoduchý. „A byli tu i docela dobří závodníci, ať už můj brácha, nebo Poláci. Ale po druhém kole se mi povedlo ujet a náskok jsem si pohlídal až do konce,“ popsal klání Jakub Ťoupalík.

Měl to být souboj bratrů Ťoupalíků, jenže starší Adam měl defekt a dojel čtvrtý.

„Začalo mi trochu ucházet přední kolo, najednou bylo měkké,“ popsal své trable starší z bratrů, stříbrný z mistrovství světa cyklokrosařů do 23 let z roku 2016. „Naštěstí jsem měl na trati kamaráda a mohl jsem kolo vyměnit, jenže brácha už byl daleko na to, abych ho ještě dojel.“

Druhý skončil Polák Pawe3 Bernas z týmu JGB2 CryoSpace.

„Super závod,“ pochvaloval si. „Jsem z Gliwic, takže to nemám do Ostravy daleko. A chtěl jsem se rozjezdit před nedělním Polským pohárem.“

Jak se mu líbila trať?

„Je perfektní, technická, ale i rychlá,“ odpověděl Bernas. „Výborní byli i fanoušci. A to prostředí... To je úžasné. Podle mě by tady mohl být i nějaký větší závod.“

O tom pořadatelé uvažují. Rádi by do Ostravy dostali mistrovství republiky, nebo mezinárodní TOI TOI Cup, ale třeba i Evropský pohár.

„Letošní cyklokros byl takový testovací,“ uvedl ředitel závodu Miloš Židlík. „Příští rok bychom se rádi posunuli o nějakou kategorii výše. Plány máme velké, ale uvidíme, co nám nabídne svaz a jaká bude domluva do budoucna.“

A co takový Světový pohár?

„To není snadné, protože kalendář se chystá hodně dopředu, teď je naplánovaný na tři roky,“ podotkl Židlík.

Navíc Světový pohár v Česku patří k Táboru, kde se jel i včera. „Ano, to je Mekka českého cyklokrosu,“ uznal Miloš Židlík. „Ale nevidím důvod, proč by se nemohl někdy jet i v Ostravě. Kulisy na to má.“

Dodal, že trať, kterou stavěl Radovan Šťastný, se osvědčila. „Ukázala se velmi atraktivní. Je komplexní, co se týče cyklokrosu. Jsou tady všechny povrchy – asfalt, kostky, tráva, hlína, písek, ale i lokální struska,“ vypočítal Židlík.

Bratři Ťoupalíkové se shodli, že by přece jen bylo dobré udělat na trati menší změny.

Jaké?

„Třeba vzadu jsou kamenité úseky, což pro cyklokros není moc dobré, brácha zrovna tam měl defekt. Ale dělají to poprvé,“ odpověděl Jakub Ťoupalík.

„Na trati bude potřeba ještě zapracovat, ale celkově se mi líbila. Je to něco jiného než všude jinde,“ upozornil Adam Ťoupalík. „Zdejší závod by mohl být pro cyklokros přínosem, něco takového potřebuje. Mohl by přilákat další lidi.“

A mladší Ťoupalík dodal: „Každopádně areál je hezký a bylo by fajn, kdyby k Táboru přibyl další velký závod.“