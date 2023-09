Cyklokrosový pohár začali v Kolíně vítězně Ťoupalík a Zemanová

„Jsem moc spokojený. Nečekal jsem, že to půjde v uvozovkách tak hladce,“ řekl Ťoupalík České televizi.

„V druhém nebo třetím kole jsem najel na čelo, snažil se jet pořád svoje tempo a nedělat chyby. Párkrát jsem se v lese hodně zastavil a kluci se přiblížili. V posledním kole jsem to dokázal uhlídat. Jízda to byla hrozná, v lese se prášilo, byl tam sypký písek. Nejsem na to vůbec zvyklý, ale stačilo to,“ uvedl jezdec stáje Elkov Kasper, kterou po sezoně po čtyřech letech opustí a zamíří na zahraniční angažmá.

Zemanová uspěla, i když jí nevyhovovalo vedro. „Bylo to hodně těžké, počasí není úplně cyklokrosové a na mně to bylo hrozně znát. To teplo můj výkon limitovalo. Ale byl to hezký závod, s Alicií jsme se tahaly celý závod, nikde jsme si to nedaly zadarmo. Pořád jsme se předjížděly, předbíhaly,“ uvedla devatenáctiletá závodnice.