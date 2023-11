Na cyklokrosařské mistrovství světa do Tábora má dorazit 50 tisíc lidí

„Bude to vrcholná událost. Ve městě jsou rezervované všechny ubytovací kapacity. Momentálně už se poptávka po hotelích přesunuje do Soběslavi a dále do Veselí nad Lužnicí. U podobných akcí je ale naprosto běžné, že návštěvníci shánějí ubytování klidně až v okruhu sta kilometrů a na závody dojíždějí,“ uvedla Horejsková.

Světový šampionát v cyklokrosu se do Tábora vrací po devíti letech. Poprvé se ve městě uskutečnil v roce 2001. „Za tu dobu si Tábor vydobyl mezi cyklistickými fanoušky ve světě solidní renomé a dobrou pověst. Máme informaci, že se sem lidé ze zahraničí těší,“ řekla místostarostka. Vedení Tábora chce, aby byla akce šetrná k přírodě. K tomu má přispět například vlaková doprava návštěvníků. „Jednáme s drahami o speciálních spojích, které by vyjížděly z Prahy a stavěly na zastávce Čápův dvůr poblíž areálu,“ přidala Horejsková.

Tábor do závodů investuje zhruba osm milionů korun, přestože není jejich pořadatelem. Největší část tvoří povinný poplatek mezinárodní cyklistické unii.