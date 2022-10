Zemanová se v Táboře modlila, dominanci van Empelové nezastavil ani jet lag

Dlouho se Zemanová držela ve skupince s těmi nejlepšími, jenže ani mohutná podpora domácích diváků nezalepila díru, která se před cyklokrosařkou objevila po zrychlení vedoucích závodnic na konci třetího kola.

„Pak už bylo šíleně těžké pokračovat, protože se to stalo v půlce závodu a za mnou jela skupina asi šesti holek. Modlila jsem se k pánubohu, aby mě nedojely,“ vyprávěla v cíli.

Nakonec se před osmnáctiletou cyklistku dostala pouze Francouzka Burquierová a Zemanová mohla slavit vysněnou top patnáctku a nejlepší umístění v závodě Světového poháru.

Hned ale připomněla: „Ještě vidím prostor pro zlepšení, a to je pozitivní. Není důležité být dobrá teď, ale na konci sezony, na vrcholy.“

Svou největší slabinu momentálně vnímá v nedostatku síly a zrychlení, ačkoliv i v tom se od minulé sezony zlepšila. Svědčilo jí překrásné nedělní počasí a hřející slunce, které stihlo vysušit trať po sobotním lijáku. „Stále mi chybí síla, takže mám radši rychlejší, sušší tratě. Kdybychom dnes jely na blátě, kdo ví, jak bych dopadla,“ ulevila si Zemanová.

Vedle cyklokrosu se musí v současnosti věnovat také přípravě na maturitu, i proto jsou její současné výsledky tak cenné. „Žene mě už jen to, že s těmi holkami můžu závodit a že se jim alespoň trochu přibližuji. Srovnávám se s profesionálkami, které mají čas jen samy na sebe a na to, aby se zlepšovaly. Já mám sice individuální plán, ale stejně trávím většinou dopoledne ve škole.“

I když je věkem ještě hluboko v kategorii do třiadvaceti let, pro českou šampionku to bylo už počtvrté, kdy pronikla do nejlepší dvacítky mezi elitou v závodě Světového poháru. Po úspěšném složení maturity proto plánuje věnovat celý rok pouze cyklistické kariéře.

Do tohoto plánu perfektně zapadá mistrovství světa v Táboře na závěr následující sezony. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, bude právě Zemanová mezi ženami největší českou nadějí šampionátu.

„Nedávám si žádné cíle, ale samozřejmě bych tady před domácím publikem chtěla zajet svoje životní maximum,“ potvrdila naděje fanoušků.

Pokud byla nedělní zastávka Světového poháru v Táboře generálkou na mistrovství světa, pak Zemanová ukázala, že domácí prostředí ji pod tlak nedostane. „Nedělám si hlavu z toho, jak závod skončí, prostě do něj jdu s tím, že nechám na trati všechno. Takže mám hlavu čistou. Snažím se závod užívat a nevnímat očekávání trenérů a rodičů. Buď se to povede, anebo ne,“ popsala svůj recept na úspěch.

„Kolo mě hrozně nabíjí. I kdyby moje výsledky nebyly takové, jaké jsou, tak bych na kole jezdila, protože je můj život,“ dodala.

Van Empelová: závod mi dal zabrat

Zatímco Zemanová se do špičky světového cyklokrosu teprve dostává, na jejím vrcholu je už pevně usazená jen o rok starší Nizozemka van Empelová. V předchozí sezoně slavila premiérové vítězství v závodě Světového poháru, do té nynější vlétla jako nepřekonatelná suverénka.

První závod SP ve Waterloo: 1. místo.

Druhý závod SP ve Fayetteville: 1. místo.

Třetí závod SP v Táboře: 1. místo.

Vítězka Fem Van Empelová dojíždí do vytouženého cíle.

Co stojí za tak snovou sérií? Probuzení obrovského talentu? Kdepak. „Je to výsledek tvrdé práce,“ konstatovala stroze van Empelová po pódiovém ceremoniálu.

„Tohle vítězství mi dalo opravdu zabrat. Celý týden se mi kvůli jet lagu nespalo dobře, až včera jsem se konečně pořádně vyspala, a to pomohlo,“ vyprávěla o své cestě za hattrickem.

Celý závod jela na čele, nesnažila se ale odtrhnout, jako se o to pokoušely některé její soupeřky. „Neměla jsem úplně dobré nohy, takže jsem mohla akorát tak jet s ostatními. Ale držet se jich bylo těžké.“

Zaútočila až na posledním stoupání, zato ale zcela rozhodujícím způsobem. „Bylo to všechno, nebo nic, ale podařilo se,“ líčila spokojeně. Také pro ni to byla generálka na mistrovství světa v roce 2024. „Trať je tu hezká a dnešní vítězství je vzhledem k šampionátu dobrý základ.“

Nácvik na vrcholnou akci zvládli také diváci. „Je tady skvělá atmosféra. Dorazilo spoustu fanoušků, to mám ráda, hodně mě motivují,“ pochvalovala si van Empelová.

Už ví, jaké je zvedat v Táboře ruce nad hlavu ve vítězném gestu. Za rok a čtvrt si to může zopakovat.